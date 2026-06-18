Autobusáci trestají neukázněné řidiče. Stačí jedna fotka a zaplatíte tisíce korun

Frankfurtu nad Mohanem došla trpělivost a rozhodl se posvítit si na majitele osobních aut. Ti tak často stáli ve vyhrazených pruzích pro autobusy, že se je řidiči autobusů rozhodli trestat sami. A nový systém si nemohou vynachválit. Za několik měsíců už takto nachytali více než čtyři stovky hříšníků.
Za zastavení či parkování ve vyhrazeném autobusovém pruhu hrozí ve Frankfurtu nad Mohanem výrazně vyšší pokuty. Město si od zpřísnění sankcí slibuje plynulejší provoz městské dopravy a omezení případů, kdy řidiči osobních aut využívají buspruhy k krátkodobému stání.
Organizátor tamní hromadné dopravy traffiQ ve Frankfurtu nad Mohanem si totiž přesně na tyto řidiče rozhodl posvítit. Začátkem roku v rámci testování vybavil deset městských autobusů speciálními kamerami, jejichž pomocí samotní řidiči nahlašují neukázněné majitele osobních aut. Jde přitom o jediný zmíněný přestupek: zastavení nebo stání ve vyhrazeném autobusovém pruhu.
Řidiči autobusů kamery používají výhradně pro jejich zaznamenání. Fotka s přesnou lokací i časem pořízení pak projde procesem anonymizace všech další aut a lidí na fotce, kterých se přestupek netýká, a následně je předána příslušnému správnímu orgánu na výběr pokut. A ve Frankfurtu si nový systém nemohou vynachválit.
„Po 36 nahlášených případech v únoru, 82 v březnu a 133 v dubnu jsme v květnu dosáhli neuvěřitelných 170 záznamů,“ libuje si ředitel organizátora dopravy traffiQ Tom Reinhold. „Řidiči jsou velmi spokojení, protože mají v rukách efektivní nástroj ve chvíli, kdy špatně zaparkované auto zbytečně ztěžuje jejich práci,“ dodal.
Dohromady kamery zaznamenaly za čtyři měsíce 421 přestupků, v průměru osm denně. Na základě fotek, jejíž příklad vidíte i v úvodu článku, bylo řidičům rozdáno 325 pokut. V 75 případech odešli s napomenutím. Minimální pokuta za zastavení v takzvaném buspruhu je přitom v Německu 70 eur, asi 1700 korun.
Kromě organizátora dopravy si efektivitu spolupráce pochvaluje i šéf kanceláře vymáhající pořádek ve městě Holger Habich. Podle něj se povedlo vytvořit „moderní systém nahlašování podobného typu přestupků“.
Není se tak co divit, že kamerami bude brzy vybaveno nejen nejméně deset dalších autobusů, ale nově i pětice tramvají.
Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy jsou dobře známé i řidičům v České republice, zvláště pak v Praze. Jen na silnici jich je přes 54 kilometrů, dalších 19,5 kilometru je pak vedeno po tramvajových tělesech. Na některých úsecích jimi kromě odbočování nesmějí jiná vozidla než autobusy projet vůbec, jinde je doba, kdy jsou pruhy vyhrazené jen hromadné dopravě, určená dodatkovou dopravní značkou.
Zastavení a stání v „buspruzích“ je samozřejmě zákonem zakázané. Pokuta na místě může dosáhnout od 2500 do 3500 korun a ve správním řízení od 4 do 10 tisíc korun. Body se však za tento přestupek neudělují. Chytat řidiče je ale v Praze složitější než ve Frankfurtu nad Mohanem, už jen proto, že autobusy nejsou vybavené podobnými kamerami jako v Německu.
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