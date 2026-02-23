Autobaterie potřebuje péči i v nových autech. Bez těchto pomocníků se dnes neobejdete

Slabá autobaterie není problém jen omšelých vraků na konci životnosti. V zimě zradí klidně i zánovní vůz plný elektroniky. Na vině jsou krátké trasy, chytré dobíjení i komfortní výbava, která si z akumulátoru bere víc, než mu vrací. Dobrá zpráva ale je, že stav baterie zvládnete zkontrolovat i zachránit sami.
Polovina závad aut v zimě připadá na slabou baterii. Nemyslete si ale, že by se jednalo jen o „staré vrány“. Problémy s baterií mohou potkat i zánovní auta a místo cesty do školky, práce nebo na hory budete řešit nestartující auto. Podepisují se na tom krátké trasy, komfortní elektrické spotřebiče, stop–start a chytré dobíjení baterie.
Kontrolu a péči o baterii zvládne přitom s vybavením za pár stovek každý, kdo má alespoň někdy přístup k 230V zásuvce.
Nová auta se s baterií nemazlí
Nasednout, nastartovat, zapnout vyhřívání sedaček, volantu, skel, zrcátek, pustit rádio, světla… Zimní start auta a komfort posádky si žádá spoustu elektrické energie z baterie. Pokud navíc jezdíte jen kratší trasy, baterie se pořádně nestihne dobít, ani v případě, že je nabíjena po startu, tedy stálým napětím 14,5 V.
O to horší je situace u nových aut, která baterii kvůli úspoře paliva dobíjí „chytře“. To znamená, že za jízdy se sešlápnutým plynem alternátor baterii „nekrmí“, aby se snížila spotřeba. Začne to dělat až ve chvíli, kdy sundáte nohu z plynu a necháte auto se zařazenou rychlostí brzdit motorem.
Plynulé dojíždění ke křižovatkám, do obcí nebo zpomalování na dálnici je tak alfou a omegou správného dobíjení baterie. Pokud jezdíte stylem „brzda-plyn“, nebo plachtíte na neutrál, nemusíte baterii dobít ani na dlouhých trasách přes celou republiku.
Klasické dobíjení spustí chytré alternátory jen v nouzi, tedy když klidové napětí autobaterie klesne pod kritickou hodnotu. To samozřejmě stavu baterie neprospívá, protože v ní s nízkým napětím probíhá sulfatace, tedy nevratné chemické změny, které urychlují její stárnutí.
Ceny originálních baterií se pohybují vysoko přes 5000 korun. Škoda je má momentálně na e-shopu levněji jen proto, že na ně dává 50% slevy.
Naštěstí se tomu všemu dá do velké míry předejít tak, že se budete o baterii správně starat tím, že budete kontrolovat její stav. A pokud zjistíte, že napětí příliš kleslo, tak ji nabít. Výbava k tomu není drahá.
Měření multimetrem
První věc, kterou budete potřebovat, je multimetr, který zvládá mimo jiné měřit napětí. Postačí i ty nejlevnější, které na internetu koupíte za pár stovek. Napětí baterie změříte tak, že na přístroji nastavíte měření stejnosměrného napětí (typicky v rozsahu 20 V) a na kladný (červeně označený) pól autobaterie přitisknete červenou sondu, na záporný pak černou.
Jak změřit autobaterii a rozumět údajům
Důležité je měřit tzv. klidové napětí. Auto by tedy mělo stát minimálně hodinu s vypnutým motorem. Hodnota, kterou vidíte na displeji multimetru, je základní parametr stavu baterie. Možnosti jsou následující:
Napětí je mezi 12,6 a 12,8 V (někdy i 12,9 V). V takovém případě je baterie v pořádku a nevyžaduje žádnou další pozornost.
Napětí mezi 12,4 a 12,5 V znamená, že baterie je ještě v pořádku, ale po delší jízdě nebo nabití by ji chtělo přeměřit.
Pokud hodnota klesne pod 12,4 V, je nutné ji dobít (ideálně externě pomocí dobíječky).
Pokud se hodnoty pohybují někde okolo 12,1 V, budete muset do servisu, ten se baterii buď pokusí oživit, nebo ji rovnou vymění.
Na slabou baterii můžou upozornit i náznaky. Typicky jde o systém stop–start, který kvůli nutnosti dobíjení přestane na světlech vypínat motor. Startér začíná mít také potíže roztočit motor, a pokud auto necháte stát se zapnutým zapalováním a rozsvícenými světly, může jejich světlo začít poblikávat. Kontrola pomocí multimetru je ale vždy definitivním důkazem.
Zrada, moje auto nemá baterku u motoru
Pokud baterii nemáte v motorovém prostoru, bývá v kufru. Nemají to tak jen sportovně laděné vozy jako BMW kvůli lepšímu rozložení hmotnosti, podobně umístěnou baterii měla i předchozí generace Opelu Astra.
V takovém případě mohou být oba póly baterie hůř přístupné. Pro měření napětí (a dobíjení – viz dále) se dají použít body určené pro startování pomocí kabelů. Jejich umístění najdete v návodu k autu.
Vzhůru k dobíječce
Za nabíječku autobaterií také nemusíte dávat zbytečně velký obnos, kupte si ale takovou, která si poradí s akumulátory typu EFB nebo AGM, které najdete v moderních autech, a volte typy, které si samy řídí dobíjecí napětí.
Pozná, že je baterie již nabitá, a přepne se na nižší udržovací napětí. Dlouhé dobíjení konstantně vysokým napětím může baterii zničit a poškodit i zbytek auta.
Před zahájením dobíjení starších autobaterií je nutné otevřít zátky a změřit stav elektrolytu. V moderních autech se ale podobné akumulátory snad již nevyskytují. Dobré je také zkonzultovat návod od auta, některé automobilky totiž vyžadují odpojení autobaterie od auta.
K tomu musíte nejprve odpojit kabel na záporném (černém) pólu a následně na kladném (červeném). Vždy je ale nutné, aby při dobíjení byly v autě vypnuté všechny elektrické spotřebiče. Samotné dobíjení je pak záležitost pěti jednoduchých kroků:
Dobíječku připojíte červeným kabelem nejprve ke kladnému (červenému) pólu baterie.
Pak černým kabelem ke karoserii nebo zápornému pólu karoserie.
Následně nabíječku připojíte do zásuvky a zapnete ji.
Podle návodu k dobíječce zvolíte vhodný dobíjecí program, který se odvíjí od typu baterie. Ten běžně najdete na štítku na akumulátoru, poradit by vám ale měli i v servisu.
Chytrá dobíječka se po dobití sama přepne na udržovací napětí. Na displeji byste měli vidět signalizaci, že je baterie dobitá.
V určitých případech se však postup může lišit, vždy proto doporučujeme zkonzultovat manuál k autu i dobíječce.
Když je nejhůř…
Pokud napětí klesne pod kritickou mez, baterie už auto ani nenastartuje. Pokud máte čas, můžete ho připojit na dobíječku a baterii dobít. Když ale čas není, řešením jsou typicky startovací kabely, kdy vás „nahodí“ jiné auto, nebo startovací zdroj, což je velká powerbanka, která má dostatečnou kapacitu, aby auto nahodila sama.
Nevýhodou startovacích kabelů je to, že k nim potřebujete ještě „dárcovské auto“, které navíc se musí dostat co nejblíže tomu, které nestartuje. To nemusí být vždycky možné, a proto je startovací zdroj praktičtější.
Kabelová záchrana
Pro všechny případy se vyplatí zopakovat postup zapojení kabelů. Dárcovské auto by mělo být před začátkem procedury zhasnuté. To samé platí i o druhém vozidle – mělo by mít vypnuté zapalování a všechny elektrické spotřebiče.
Nejprve se připojí červený ke kladnému pólu baterie dárcovského auta, následně ten samý ke kladnému pólu startovaného auta.
Pak se stejně postupuje s černým. Ten se nejprve připojí k zápornému pólu dárce a pak k zemnícímu bodu (kostře) nestartujícího nešťastníka.
Nastartujte dárce a počkejte asi dvě minuty, než se nabije baterie druhého auta. Zapněte zapalování stojícího vozu, počkejte asi patnáct vteřin a pak se pokuste nastartovat. Každý pokus by neměl být delší než patnáct vteřin a udržujte mezi nimi dvouminutové rozestupy. Pokud auto nenastartuje ani na pátý pokus, je to nejspíš na odtahovku, naskočit totiž nechce nejspíš z nějakého jiného důvodu.
Jakmile se auto s vybitou baterií podaří nastartovat, zapněte u něj (stejně jako u dárce) nějaký elektrický spotřebič, pomůže to vyrovnat se s napěťovými špičkami, které mohou po podobném startu nastat.
Teď přijde na řadu odpojení kabelů, a to v opačném pořadí, než proběhlo jejich připojení. Nejprve tedy černý kabel od kostry auta s vybitou baterií, pak od záporného pólu baterie dárcovského vozu a následně červený nejprve od auta s vybitou baterkou a pak od toho s nabitou.
Baterii vybitého vozu teď musíte dobít, na to je typicky nejlepší delší trasa okolo 30 minut mimo město.
Důležité je i v tomto případě zkonzultovat návod k vozidlu a mít dostatečně dimenzované startovací kabely, na jejich obalu byste měli najít informaci, pro jaké objemy motorů jsou vhodné.
Kdo má booster, je pán
Startování pomocí externího zdroje („boosteru“) je podobné. Jak přesně funguje, jsme v redakci otestovali zde.
Ve vybitém autě nejprve vypněte všechny elektrické spotřebiče. Červený kabel se pak připojí na kladný pól vybité baterie, černý na kostru, pak se zdroj zapne a hned můžete začít startovat.
Po úspěšném startu kabely opět v opačném pořadí odpojíte. Při výběru boosteru se opět orientujte podle objemu motoru. Většina typů se dá kromě startování auta použít i jako powerbanka nebo svítilna. Základní je udržovat ho za všech okolností nabitý.
