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Pro řidiče

Šokující výčet „mlátičky“ z D6. Usmrtil chodkyni, policie řeší i jeho další průšvih

Policie ČR: Na dálnici D6 ji vybrzdil a zbil

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Muž, kterého policie podezírá z brutálního útoku na řidičku před očima její osmileté dcery na dálnici D6, má za sebou i způsobení smrtelné dopravní nehody. V roce 2008 srazil v Sokolově na přechodu šedesátiletou ženu, na místě zemřela. Za nehodu byl pravomocně odsouzen. Policie nyní znovu otevírá také případ z roku 2022, kdy měl rovněž na dálnici D6 ohrožovat posádku jiného auta včetně dvou dětí.

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Případ z října na dálnici D6, kdy řidič vybrzdil auto s ženou a její osmiletou dcerou a poté matku fyzicky napadl, dostává další rozměr. Podle zjištění serveru Novinky.cz byl muž v minulosti odsouzen za jiný incident.

Z údajů v justiční databázi InfoSoud a z informací státního zastupitelství podle Novinek vyplývá, že v květnu 2009 byl odsouzen za smrtelnou dopravní nehodu. Stala se 29. června 2008 ve večerních hodinách v Sokolově.

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Tehdy pětadvacetiletý řidič dodávky Volkswagen Multivan jel od obchodního centra směrem do centra města rychlostí minimálně 64 km/h. Na přechodu pro chodce přehlédl šedesátiletou ženu, ve výhledu mu prý bránilo nízké slunce.

Následoval střet, při němž přední část vozu ženu zasáhla a odhodila mimo silnici. Zraněním na místě podlehla.

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Za smrt chodkyně soud řidiči uložil dvouletý trest odnětí svobody s podmínkou na zkušební dobu dvou let. Zároveň mu odebral řidičský průkaz na 30 měsíců.

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Další incident, se kterým je podle informací serveru Novinky.cz muž spojovaný, se odehrál v říjnu 2022 na dálnici D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Řidič dodávky měl tehdy opakovaně vytlačovat jiné auto z jízdního pruhu a následně slovně napadat jeho posádku. V ohroženém voze cestovalo pět lidí, z toho dvě děti. Případ se původně řešil jako přestupek a byl nakonec odložen.

Kriminalisté se k němu ale nyní vracejí a muže podezírají ze zločinu vydírání. Státní zástupce Novinkám sdělil, že zvažuje také právní kvalifikaci nebezpečného vyhrožování. Policie už má k dispozici původní spisový materiál.

Nejnovější incident se stal 11. října u Jesenice na Rakovnicku. Třiačtyřicetiletý muž tam měl v úseku s omezenou rychlostí vybrzdit řidičku a následně ji fyzicky napadnout. V autě s ní seděla i její osmiletá dcera, která celý útok natočila na palubní kameru.

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Napadená žena popsala, že se nejprve bála, že do jejího vozu řidič zezadu narazí. Muž na ni blikal, troubil a nakonec ji donutil zastavit. Poté vystoupil a začal ji bít. Žena popsala také následky pro svou dceru.

S vlastní verzí událostí přišel později i samotný řidič. V rozhovoru pro televizi Nova připustil, že jeho reakce byla nepřiměřená, a ženě se omluvil. Zároveň ale tvrdil, že ho měla provokovat, bránit mu v předjíždění a při průjezdu zúženým úsekem několikrát přibrzdit.

Zpochybňoval také závažnost fyzického napadení. „My jsme se začali pošťuchovat, já bych tomu neříkal mlácení,“ prohlásil. Podle něj nesla část viny i řidička.

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Policie však jeho verzi zpochybňovala s odkazem na záznamy z palubních kamer. Případ původně vedla ve zkráceném přípravném řízení pro podezření z pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a pokusu o krádež.

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Státní zastupitelství v Rakovníku ale spis vrátilo policii k dalšímu prověřování. Zkrácené přípravné řízení tak skončilo a o konečné právní kvalifikaci ani případném trestu zatím rozhodnuto není.

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