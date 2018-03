Pro přesun do práce by Čechům stačil elektromobil, pořídit si ho chce více než polovina z nich

před 1 hodinou

Češi nejsou velcí cestovatelé, alespoň z hlediska každodenního dojíždění do práce. Každý druhý obyvatel naší vlasti se na své pracoviště dostane do 30 minut, což v ranním provozu odpovídá nejvýše 20 kilometrům. Nejvyužívanějším dopravním prostředkem je dnes v tomto ohledu automobil. Podle průzkumu společnosti Volkswagen Financial Services by na takovou vzdálenost 89 procentům Čechů stačil elektromobil. Ten si nejpozději do 10 let plánuje pořídit 56 procent respondentů průzkumu. Určitě by také pomohlo, kdyby se za takový dopravní prostředek nemusel platit dálniční poplatek. Nově to plánuje ministerstvo v novele zákona o pozemních komunikacích.

Češi se vyznačují nízkou pracovní mobilitou. Nejen, že nejsou ochotni se za prací stěhovat, ale neradi také tráví příliš mnoho času na cestě za ní. Jen čtyři procenta vzorku naší dospělé populace by bylo ochotno se za prací přestěhovat, stejné množství si pak dovede představit dojíždět do zaměstnání více než 50 km. Jenom po městě, nebo na výlet? Srovnali jsme dojezdy elektromobilů, je mezi nimi velký rozdíl prohlédnout galerii Dojezdové časy do práce jsou u Čechů pod celosvětovým průměrem. Ten činí hodinu a devět minut. Naproti tomu 81 procent Čechů dojíždí do práce maximálně půl hodiny, 34 procent z nich je tam dokonce do 15 minut. Doba, kterou Češi tráví na cestě za prací, patří podle celosvětové studie Dalia Research mezi nejkratší. Nejlépe jsou na tom s průměrnými 39 minutami Japonci, Poláci a Němci dojíždějí okolo hodiny, Rakušané již 70 minut. Nejhůře jsou na tom v Izraeli, kde je průměrný dojezdový čas do práce nad 1,5 hodiny. Do zaměstnání se přitom Češi nejčastěji dopravují autem. Soukromým je to v 53 procentech, firemním pouze v šesti procentech. Zatímco například ve Francii je populární tzv. spolujízda, kdy se do práce svezou jedním vozem kolegové nebo sousedé, u nás toho využívá pouze 14 % populace. Drtivá většina sedí v autě sama, nejvýše s někým z rodiny. Přitom by 89 procentu respondentů stačil do práce elektromobil. Ten by si chtělo v následující dekádě pořídit 56 procent českých řidičů, z toho 16 procent již uvažuje o horizontu pěti let. Největší ochotu v tomto ohledu projevují Pražané - třetina z nich totiž do práce dojíždí hodinu. Elektromobilita v Česku se rozjíždí. Prodej hybridů se zdvojnásobil, staví se rychlodobíjecí stanice číst článek Pražané samozřejmě preferují hromadnou dopravu. Ta je sice levná a částečně ekologická, ale také velmi pomalá. I proto představuje pro Pražany jakýkoliv dopravní prostředek na elektrický pohon - tedy nejen auto, ale třeba i motocykl - schůdné řešení. Ceny elektromobilů jsou však oproti dopravním prostředkům se spalovacími motory stále velmi vysoké, a tak je každá úleva pro ekologicky myslícího obyvatele ČR vítaná. Nově se například počítá se zvýhodněním majitelů vozidel na alternativní pohon u dálničních poplatků. Ministerstvo dopravy již předalo do mezirezortního řízení novelu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V ní mimo jiné stojí, že vozidla s čistě elektrickým pohonem by byla úplně oproštěna od dálničních poplatků a vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) by měla slevu 50 procent. "V dokumentu zatím nepočítáme s úlevou pro vozidla spalující zkapalněný zemní plyn (LNG) a vodík, jelikož se v ČR tato vozidla vyskytují jen v malé míře", dodal Jan Bezděkovský z ministerstva dopravy.

autor: Jiří Kaloč | před 1 hodinou