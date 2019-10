Příprava na elektromobily: Z dealerů škodovek se stanou i prodejci elektřiny

Šéf českého zastoupení Škody Luboš Vlček má od elektrického modelu Citigo-e iV a plug-in hybridního Superbu velká očekávání. Jen příští rok by chtěl prodat 3200 aut do zásuvky, z čehož bude 2500 elektrických miniaut a 700 hybridních vozů střední třídy. "Zdvojnásobíme tak počet elektromobilů na českých silnicích," tvrdí. Připraveni na to pochopitelně musí být i prodejci.

Letošní rok je tak pro dealerskou síť Škody ve znamení budování patřičné infrastruktury a od 1. ledna roku 2020 bude na elektroauta do nějaké míry připraveno všech 230 prodejců. Ti se mohou rozhodnout, kolik zainvestují. Na výběr jsou tři úrovně připravenosti, přičemž ta nejvyšší zahrnuje kromě minimálně poloveřejné rychlodobíjecí stanice i využití obnovitelných zdrojů a nasazení energetického úložiště, v němž by mohly svůj život dokončit vyřazené baterie z elektrických aut. Související Škoda vstupuje do doby elektrické. Superb jí obětoval svůj obří kufr 28 fotografií České zastoupení Škody v tomto směru omluvenky nebere, připravit se musí všichni prodejci. Znamená to pro ně investici v řádu od několika set tisíc korun, když se rozhodnou pro základní verzi Minimum, přes několik milionů, když zvolí prostřední Optimum, až po několik desítek milionů korun, pokud zvolí top variantu Business. Ve všech variantách mají zákazníci jistotu, že si elektroauto mohou koupit i odvézt na servis. Všichni prodejci budou mít speciální eCorner, tedy místo, kde si zákazník bude moci auto do zásuvky prohlédnout - bude u něj wallbox, aby si mohl vyzkoušet, jak se zapojuje a odpojuje dobíjecí kabel. Dobíječka ale nebude muset být jen na prodejně pro prezentaci. "Auta chceme zákazníkovi předávat s baterií nabitou minimálně na 80 procent," říká Miroslav Holan z českého zastoupení Škody. Dobíjet tedy bude nutné i v servisu a na předávacím místě. Od druhého stupně Optimum se také počítá s dobíječkou na ploše, kde se prodávají ojetiny (v nabídce značkového bazaru Škoda Plus se první elektrické objeví již v průběhu příštího roku). A také s veřejnou nebo poloveřejnou dobíjecí stanicí. Minimálně se musí jednat o stojan na střídavý proud s výkonem 11 kilowattů, v případě varianty Business je požadavek na rychlodobíjení stejnosměrným proudem. Související Poprvé za volantem Tesly Model 3 v Česku. Evropská konkurence na ni nemá 36 fotografií Poloveřejné dobíjecí stanice mají sloužit převážně majitelům škodovek. Běžně se odemykají kartou, která je k dispozici u osazenstva showroomu nebo u ostrahy, mohou být za závorou nebo je přístup k nim omezený nějak jinak. Veřejné stanice jsou pro mimopražské dealery výhodné v tom, že na ně lze získat dotaci z Evropské unie, musí být ale přístupné všem elektromobilistům bez omezení. Tito mimopražští dealeři tak přispějí k rozvoji české dobíjecí infrastruktury. Speciální stůl slouží k vyjmutí baterie elektroauta. Na snímku články z plug-in hybridního Superbu. | Foto: Škoda Auto Podobné technické vybavení klade velké požadavky na elektrickou síť v dealerství. Škoda kvůli tomu v pilotním provozu zkouší v autosalonu na pražské Podbabě bateriové úložiště s kapacitou 200 kWh. Díky němu nemusí prodejce zvyšovat rezervovaný příkon, v době špiček může využít energii, kterou naakumuloval mimo ně. Podobnou baterku nechce Škoda nabízet jen dealerům, ale i flotilovým zákazníkům. V showroomech chce také postupně přecházet na obnovitelné zdroje, prodejci by měli být energeticky soběstační. Kromě bateriových zásobáren elektřiny k tomu pomohou třeba solární panely na střeše. Příchod elektromobility však není jen otázkou technické proměny showroomů. V servisním zázemí se musí zřídit karanténní místo, kam bude uloženo elektroauto, u něhož třeba po havárii hrozí vznícení akumulátorů. Kromě toho v dílně přibude speciální stůl na vyjmutí baterie z vozu a další speciální nářadí. Související Další požár Tesly Model S. Automobilka bude v autech aktualizovat software 0:23 Speciálním školením musí projít i mechanici. Ani po něm ale všichni nebudou schopni opravovat nejvážnější poruchy elektroaut, kdy se musí zasáhnout do vysokonapěťového systému. Takoví lidé budou ještě do konce roku připraveni v deseti autorizovaných servisech Škody, do konce února 2020 ale bude takových míst 40. "Původně jsme chtěli pokrýt jedním podobně vybaveným servisem všechny kraje, zájem mezi našimi partnery byl ale mnohem vyšší," říká Miroslav Holan. Související Nejočekávanější auto roku: Prozkoumali jsme elektromobil Volkswagen ID.3 58 fotografií Luboš Vlček přitom odhaduje, že v souvislosti s masivním přechodem na elektromobilitu mohou prodejcům klesnout příjmy ze servisu až o 40 procent. Elektrická auta jsou podstatně jednodušší - odpadá u nich pravidelná výměna oleje, není tu spojka, díky rekuperaci vydrží déle i brzdy. Škoda se snaží prodejcům najít nové pole působnosti. V první řadě se má jednat o služby spojené s prodejem elektroauta. V nabídce bude několik balíčků, technici zákazníkům například zkontrolují dům s ohledem na provoz elektromobilu, nainstalují wallbox, případně bude prodejce umět nabídnout i poradenství s řešením elektrické soběstačnosti domu. V budoucnosti by dealeři Škody mohli i přeprodávat elektřinu a také se více zaměřit i na majitele starších škodovek. Elektrické plány Škody v kostce Začátek roku 2020: Objeví se první čistě elektrické Citigo-e iV a plug-in hybridní Superb iV.

Polovina roku 2020: Škoda Octavia plug-in hybrid.

Začátek roku 2021: Elektrické SUV-kupé na platformě MEB vyvinuté speciálně pro elektromobily.

Dále: Hovoří se o dalších dvou elektrických autech. Mělo by se jednat o klasické SUV a vůz velikosti Fabie.

2025: Prodeje elektromobilů tvoří 15-25 % z celkových čísel. "Pochopitelně ale nechceme elektroauta vnucovat lidem, kteří bydlí na sídlišti v 10. patře panelového domu," říká Luboš Vlček. Prodejce bude se zákazníkem muset více mluvit a zjišťovat, jestli je pro něj elektroauto praktickým řešením. Ostatně i prodejci, stejně jako mechanici a servisní technici, musí projít školením o elektromobilitě.