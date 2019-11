Sledujte živě: V Praze se představuje nová Octavia, nejdůležitější auto Škody

Premiéra španělského fotbalového Superpoháru v novém herním formátu se v lednu uskuteční v Saúdské Arábii. Změnu tradičního předsezonního utkání mezi vítězem ligy a národního poháru v turnaj Final Four schválila už na jaře španělská fotbalová federace a nyní podle agentury Reuters posvětila i netradiční dějiště.

Proti konání Superpoháru v Saúdské Arábii protestovaly skupiny bojující za lidská práva, které kritizují tamní poměry. Svaz ale nakonec rozhodl, že se na Blízkém východě bude hrát až do roku 2022, což do jeho pokladny přinese celkem 120 milionů eur (3,1 miliardy korun). V dohodě si funkcionáři vymínili, že ženy budou mít na zápasy přístup zdarma.

V novém formátu do Final Four postoupí první dva celky ligové soutěže s oběma pohárovými finalisty. Pokud se do finále poháru dostane tým, který skončil do druhého místa v lize, připadne účast na Final Four dalšímu celku z nejvyšší soutěže.

Debut v Saúdské Arábii tak čeká Barcelonu, Real Madrid, Atlético Madrid a Valencii. Semifinále a finále se odehrají od 8. do 12. ledna na stadionu pro 62.000 diváků v Džiddě.