Přes 1600 elektrických Audi e-tron musí do servisu. Může jim zatékat do baterie

Německá automobilka Audi svolává v USA podle informací serveru Automotive News do servisu 1644 kusů elektromobilů e-tron. Důvodem je špatné těsnění vysokonapěťové baterie, kvůli němuž do ní může zatéci, vzniknout zkrat, a v krajním případě může vůz dokonce chytnout plamenem.

První sériový čistě elektrický vůz německé prémiové značky má speciální senzor vlhkosti uvnitř baterie. Právě jeho zásluhou se zástupci výrobce o problému dozvěděli, když se i na několika evropských vozech se rozsvítila varovná kontrolka.

Závada se týká 1644 vozidel v USA, jen 540 z nich je ale již v rukou zákazníků. Opravu budou muset podstoupit rovněž vozy v Evropě, jejich přesné číslo automobilka nesděluje, jen to, že se jedná o auta vyrobená do 11. týdne roku 2019.

Podle oficiálního vyjádření Audi je konkrétním problémem nedodržení výrobních tolerancí v místech, kde k baterii prostupují kabelové svazky. Průchody netěsní a k baterii může proniknout voda. Ta může způsobit zkrat a v krajním případě i požár.

Podle výrobce ale není důvod k obavám. "Zvýšená vlhkost by byla signalizována na přístrojové desce některou ze žlutých nebo červených kontrolek elektrického systému nebo výstrahou "Elektrická soustava: porucha"," uvedl na dotaz Aktuálně.cz mluvčí značky Jiří Rozkošný. Majitelé mohou vozy do kontroly v rámci akce normálně používat, ale jakmile se rozsvítí žlutá nebo červená kontrolka symbolizující závadu baterie, měli by je nechat odstavené.

Minimálně v USA bude značka v rámci svolávací akce zákazníkům nabízet náhradní benzinový vůz po dobu opravy a kupon v hodnotě 21 000 korun na palivo. SUV e-tron je pro ni zásadním modelem, má se jednat o začátek elektrické ofenzivy. Následovat ho bude plejáda dalších čistě elektrických typů. V roce 2025 jich značka má mít v nabídce hned dvanáct.