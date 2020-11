Překvapivě dostupná a úsporná i bez turba. Šest tisíc kilometrů s benzinovou Mazdou 3

Japonská Mazda jde na věci trochu jinak než konkurenční evropské značky. Místo malých objemů a turbodmychadel sází na volně dýchající atmosférické benzinové atmosféry. Jak fungují v realitě, jsme se rozhodli vyzkoušet v dlouhodobém testu, s nejnovější Mazdou 3 jsme strávili několik měsíců. A nejen proto, abychom ověřili její spotřebu.

Naše trojka nám v první řadě ukázala, že pokud vám jde o výbavu, nemusíte u Mazdy rovnou sahat po top variantách. K dlouhodobému testu jsme si zvolili základní 90kW motor ve druhé výbavě Plus. Na palubě je vše, co byste vlastně mohli potřebovat: automatická klimatizace, navigace, parkovací senzory a couvací kamera, kožený vyhřívaný volant, vyhřívaná sedadla, všechny možné asistenční systémy i šikovný head-up displej nebo pohledná osmnáctipalcová kola. To vše za příjemných 569 400 korun.

Když Mazda 3 přišla na trh, měla takřka prémiové ambice, ale schválně si dnes zkuste podobně nakonfigurovat nový Volkswagen Golf. Na takovou cenu se s podobně bohatou výbavou nedostanete. U Mazdy navíc musíme ocenit ergonomicky zvládnuté ovládání, nejen že je vše po ruce a dobře čitelné, ale třeba navigace se ovládá pomocí otočného kolečka, klimatizace má také svůj tlačítkový panel. Doma budete velice rychle.

Pokud tedy jde o první dojem, nelze Mazdě nic moc vytknout. Snad jen to, že světlomety sice svítí potkávacími LED světly, ale denní svícení stále tvoří klasické halogenové žárovky. Je to taková drobná lacině působící piha na tváři stylové Mazdy. A pak je tu problém s výhledem ven - zadní sloupek je velice široký a šikmo dopředu komplikují výhled rozměrná zpětná zrcátka.

Co ale onen atmosférický dvoulitrový motor? Kdysi tak běžná věc s příchodem přeplňovaných downsizovaných agregátů takřka vymizela a dnes ji najdete v nabídce jen několika japonských značek. Kromě Mazdy ho nabízí jen Subaru a Toyota.

V případě Mazdy se jedná o nejmodernějšího zástupce rodiny Skyactiv-G. Benzinový motor, který na nízkou spotřebu jde vysokým kompresním poměrem, upraveným tvarem spalovacího prostoru, vysokotlakými vstřikovači a také moderními funkcemi, jako je vypínání válců při nízké zátěži, a jednoduchým mildhybridním systémem, který pracuje s 24V napětím.

Stran spotřeby lze benzinovému Skyactivu jen těžko něco vytknout. Kolegyně Eva Srpová s ním vyrazila na dovolenou do Rakouska a vrátila se se spotřebou mezi pěti a šesti litry, což je dokonce méně, než uvádí Mazda podle WLTP (6,0-6,7 litru). Provoz po Praze a okolí běžně znamenal spotřebu okolo 6,5 litru, a když Martin Frei pospíchal z prezentace v německém Mnichově, hlásil, že i v německém dálničním tempu motor spotřebuje jen 6,8 litru. Palec nahoru.

To vše má pochopitelně háček, protože pokud se dvoulitrová atmosféra dokáže vyrovnat malým motorům spotřebou, s výkonem už je to horší. Točivý moment je pouhých 213 Nm a je dostupný až ve 4000 otáčkách za minutu, litrový Golf přitom dokáže servírovat dvě stě newtonmetrů již ve dvou tisících.

Pro svižnou jízdu si musíte dojít do středních otáček, díky čemuž se čtyřválec příjemně lineárně chová na dálnici. V těch vysokých ale žádné divočiny také nečekejte, protože 90kW čtyřválec musí nechat prostor ještě 110kW variantě a silnému 132kW benzino-dieselu Skyactiv-X. Ten je mimochodem jen o 23 000 korun dražší než testovaný základní benzin.

Drobné výtky také mohou směřovat k hrubšímu chodu nezahřátého motoru a k cuknutí, které doprovází přepnutí z dvouválcového na čtyřválcový režim. Takový koncernový motor 1.5 TSI s podobnou úspornou technologií tímto neduhem netrpí. Naopak mildyhridní systém funguje velice dobře, jeho největším přínosem je rychlý restart motoru při stání na světlech.

Za větší nedostatek považujeme sladění spojky a plynu při rozjezdu a horší čitelnost záběru spojkového pedálu. Auto nám při městském popojíždění tu a tam chcíplo a na rozdíl od jiných aut se stop-startem, která v takovém případě naskočí na opětovné sešlápnutí spojky, u Mazdy musíte znovu startovat tlačítkem.

Rozporuplné dojmy vyvolala převodovka, někomu přišla přesná, jiný se stěžoval na zadrhávání v koncových pozicích.

Shodnout jsme se již dokázali na jízdních vlastnostech. Mazda dokáže nabídnout dobrý mix sportovnosti a komfortu. Má příjemně nastavené řízení a celkově se s přirozenou jistotou vede zatáčkami. Podobně komfortněsportovní jsou i přední sedadla.

Jistě kontroverzní je přechod výrobce od sofistikované zadní víceprvkové nápravy předchozí generace k jednouchým vlečeným ramenům a torzní příčce. Ta v případě Mazdy patří dozajista k těm lépe odladěným, ale je pravda, že na větší nerovnosti, jako jsou výtluky nebo propadlé kanály, reaguje poměrně ostře. Pokud hledáte u Mazdy komfortnější svezení, volbou by mohl být odvozený crossover CX-30, bohužel je o pořádných 64 500 dražší než trojka.

U obou aut je nutné smířit se s tím, že pro čtyři dospělé jsou uvnitř tak akorát a kufr hatchbacku je se 334 litry v rámci třídy spíše podprůměrný, takže ho na dovolenou zaplníte i ve dvou.

Mazda 3 hatchback Skyactiv-G122 Plus Motor: benzinový 4válec, 1998 cm3

Výkon: 90 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 213 Nm při 4000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 197 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,4 s

Kombinovaná spotřeba: 5,0 l/100 km (NEDC)

Objem zavazadlového prostoru: 334 l

Cena: 564 900 Kč (586 800 Kč test. vůz)

Taková je tedy Mazda 3 po šesti tisících kilometrech: překvapivě úsporná se slušným podvozkem, ale také několika mouchami, které trochu komplikují každodenní soužití. I s ohledem na cenu se ale jedná o zajímavou a velice neotřelou alternativu ke Golfu a spol.