Překročení povolené rychlosti není příčinou nehod. Policie má řešit nebezpečné chování, říká expert

před 1 hodinou

Řidiči nejčastěji bourají proto, že se nevěnují řízení. Ukazují to aktuální policejní statistiky. Překročení maximální povolené rychlosti v deseti nejčastějších příčinách dopravních nehod ovšem nefiguruje.

Dálniční policie přesně za týden převezme od automobilky Škoda novou flotilu "stíhačů", kterými bude sledovat, zda se řidiči chovají na silnici podle pravidel. Tradičně se přitom zaměří z velké míry i na překročení maximální povolené rychlosti. Přitom takový přestupek zdaleka není příčinou dopravních nehod. Vyplývá to ze statistik za rok 2017, které minulý týden zveřejnila sama police.



Statistiky ukazují, že nejčastější příčinou dopravních nehod, které řidiči v minulém roce zavinili, bylo to, že se plně nevěnovali řízení. Stalo se tak v necelých 17 tisících případech. Druhou nejčastější příčinou bylo nesprávné otáčení nebo couvání s devíti tisíci nehod a třetí nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem - osm tisíc nehod.

První údaj týkající se rychlosti figuruje až na páté příčce. Jde o nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky s evidovanými 6741 nehodami. "To ale neznamená překročení maximální povolené rychlosti. Nepřiměřená rychlost se míní nad rámec dané situace, tedy že jedete rychleji, než to dovolují podmínky," vysvětluje dopravní expert Roman Budský z organizace Tým silniční bezpečnosti.



Že maximální povolená rychlost nemusí vždy znamenat bezpečnou dokazují i další policejní statistiky, tentokrát u dopravních nehod zaviněných řidiči, při kterých zemřeli lidé. S nejvyšším počtem 70 mrtvých má za rok 2017 prvenství nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. O pět lidí méně zemřelo při nehodách kvůli tomu, že se řidič plně nevěnoval řízení. Třetí nejčastější příčnou tragédií bylo vjetí do protisměru - 61 mrtvých.

"U dnešních moderních vozů nezáleží tolik na tom, jestli jedete po dálnici 130 nebo 140 km/h. Mnohem závažnější problém vidím v agresivním chování řidičů. Bezohlednost, předjíždění tam, kde se nemá, nebo vytlačování, to jsou aktuální hrozby na silnici," říká Budský.



Podle něj by se měla police víc zaměřit na kontrolu právě takového nebezpečného chování. "Měření překročení rychlosti je ovšem nejjednodušší. Spěchajících řidičů je hodně. Stačí si pak stoupnout na rovný úsek, změřit, chytit, vyřešit. Nová policejní auta by se spíš měla využít na dozorování chování řidičů za volantem třeba i vůči chodcům. Získat obrazový záznam takových přestupků je ale mnohem obtížnější," dodává Budský.



Situace na českých silnicích se nicméně rok do roku zlepšuje. Loni policisté řešili přes 100 tisíc dopravních nehod. Při nich zemřelo 502 lidí, což je o 43 lidí méně, než v roce 2016. Více o nehodách v Česku čtěte zde.