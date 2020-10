Přehledně: Co opatření proti covidu znamenají pro řidiče? Přezouvání gum se nedotknou

Vláda na středeční tiskové konferenci vyhlásila omezení maloobchodního prodeje. Je to jedno z opatření, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, aby nedošlo k přetížení zdravotnických zařízení. Jak se dotkne řidičů?

Podobně jako na jaře se opatření nejvíce dotknou prodeje nových a ojetých aut. Podle platného usnesení vlády nedostaly výjimku ani autosalony s novými vozy, ani autobazary.

Auto je tak od čtvrtka 22. října minimálně do 3. listopadu možné koupit pouze on-line. Pokud se pro takovou možnost rozhodnete, upozorňujeme na to, že prodejce by měl dodržet pravidla prodeje na dálku, tedy nabídnout možnost odstoupení od smlouvy po dobu čtrnácti dní. Zákazník si v té době smí zboží ale pouze a jen vyzkoušet. Komplikací při koupi auta může v tuto chvíli být jen nevyjasněná situace ohledně otevření stanic technické kontroly, které při přepisu provádějí "evidenčku".

Ostatní služby pro motoristy naštěstí zůstávají do velké míry nedotčené. Vláda udělila výjimku autoservisům. To je důležité s ohledem na probíhající přezouvací sezonu, kdy motoristé mění letní pneumatiky za zimní, které jsou za zhoršených povětrnostních podmínek od 1. listopadu povinné.

Neopakuje se tak rovněž situace z letošního jara, kdy rychle připravovaná opatření zapomněla například na výjimku pro autoservisy, což znamenalo, že nebylo možné opravit porouchané nebo havarované vozy. Vláda svoje pochybení tehdy jen s krátkým odstupem napravila.

Další výjimku má i prodej náhradních dílů pro automobily, otevřeny smějí zůstat i čerpací stanice a také automyčky a provozovny odtahů porouchaných vozidel. V tuto chvíli není jasné, jak se opatření dotkne stanic technické kontroly, specifickou výjimku v usnesení udělenu nemají. Na jaře však tyto provozovny otevřeny byly. Zjišťujeme k tomu podrobnosti.

Výroba aut na rozdíl od prodeje přerušena není. Vláda nerozhodla o omezení průmyslu. "Průmysl tvoří třetinu HDP České republiky, proto jsme se rozhodli ho neomezit," řekl na tiskové konferenci Ministr zdravotnictví Roman Prymula. Zastavení výroby by tedy v tuto chvíli bylo v kompetenci automobilek jako takových.