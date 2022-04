Před 40 lety začala běžným autům velet aerodynamika. O kolik jsme dnes dál?

Na pařížském autosalonu se v roce 1982 odehrály dvě premiéry, které významně ovlivnily vývoj osobních aut. Zatímco do té doby aerodynamika promlouvala do designu jen u pár výstředních značek, s Audi 100 a Fordem Sierra zasáhla samotný střed trhu. Některé zákazníky to tehdy téměř vyděsilo, ale dnes patří oba vozy ke klasice a brzy je následovaly další.

Proudění, které stojí energii Odpor vzduchu je odvěký nepřítel pohybu. Rekreačnímu cyklistovi ve vzpřímené poloze nedovolí překonat rychlost kolem 25 km/h, v aerodynamických tunelech dnes správný postoj trénují i sjezdoví lyžaři.

U osobního auta jde do tuhého kolem sedmdesátky, kdy odpor vzduchu začne hrát větší roli než tření pneumatik a hmotnost. Čím rychleji jedeme, tím větší díl energie požírá. Při sto třicítce na rovné dálnici padnou na rozrážení vzduchu dvě třetiny energie.