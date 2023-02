Závod s nepřekonatelným rekordem. Před 115 lety vyjela auta z New Yorku do Paříže

3, 2, 1... Start!

Když se 12. února 1908 na newyorském Times Square seřadilo šest automobilů z různých zemí, aby odstartovalo do závodu vedoucího z New Yorku do Paříže, nebyl to úplně první automobilový závod. Už o rok dříve uspořádal francouzský list Le Matin závod z Pekingu do Paříže, a vůbec poprvé nejspíše auta závodila už v roce 1893 z Paříže do Rouen.

Jenomže právě před 115 lety se poprvé vydaly automobily na závod z Ameriky až do Evropy. Dnes to možná nezní tak divoce, ale tehdy na celé řadě míst nebyly zpevněné cesty, některé kouty světa ještě nebyly ani probádané. Navíc se jelo v autech v době, kdy ještě zdaleka převažovaly kočáry tažené koňmi.