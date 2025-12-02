Praha si došlápla na elektromobily. Parkování zadarmo končí, řidiči se dočkají slevy

Původně mělo bezplatné parkování pro elektromobily skončit v Praze už na začátku letošního roku, nakonec se ale výjimka prodloužila až do jeho konce. A i když magistrát dlouho otálel se zveřejněním pravidel pro rok 2026, další výjimku nakonec auta s EL značkou nedostanou.
Plnou částku nicméně elektromobily (a vodíková auta) od 1. ledna 2026 také platit nebudou. Radnice jim udělila slevu 50 procent na dlouhodobé i krátkodobé stání. Majitelé nicméně musí své auto zaregistrovat, aby na slevu měli nárok. Důvodem je mimo jiné i to, že sleva už není automatická pro všechna auta s EL značkou. Plug-in hybridy s emisemi do 50 g CO2/km, které na ni jinak mají také nárok, budou totiž od začátku příštího roku platit plnou parkovací sazbu.
Roční rezidentské parkování stojí minimálně letos 1200 korun, pro elektromobily by tedy bylo 600 korun. Další změnou je, že i zaregistrované auto bude moci bez problémů parkovat jen v dané městské části, už nebude možné tedy využívat modré zóny v celé Praze.
Také v případě krátkodobého parkování, jehož mohou využívat i návštěvníci bez trvalého bydliště či sídla firmy v Praze, bude potřeba zaregistrovat své auto, pak se sleva započítá automaticky při placení online nebo přes mobilní aplikaci PID Lítačka či další partnerské aplikace. Pokud by chtěl někdo krátkodobé parkování zaplatit z automatů na ulici, může, nicméně musí počítat s tím, že slevu na nich nelze uplatnit.
Registrovat elektromobily pro slevu na dlouhodobé parkování je možné už od 1. prosince. Auta, která byla zaevidována do českého registru vozidel do 19. 11. 2025, se již registrovat nemusí.