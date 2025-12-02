Auto

Praha si došlápla na elektromobily. Parkování zadarmo končí, řidiči se dočkají slevy

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Bezplatné parkování v Praze pro elektroauta nakonec opravdu skončí. Výjimka platí do konce letošního roku, od 1. ledna 2026 pak budou mít i auta s registrační značkou EL povinnost platit parkovné. To ale bude alespoň pro některá nízkoemisní auta zvýhodněné.
Elektromobil parkující v modré zóně v Praze, ilustrační foto.
Elektromobil parkující v modré zóně v Praze, ilustrační foto. | Foto: Jakub Stehlík

Původně mělo bezplatné parkování pro elektromobily skončit v Praze už na začátku letošního roku, nakonec se ale výjimka prodloužila až do jeho konce. A i když magistrát dlouho otálel se zveřejněním pravidel pro rok 2026, další výjimku nakonec auta s EL značkou nedostanou.

Související

Inspekce opět prověřovala čerpací stanice. Nevyhověl jediný vzorek, pokut nepřibývá

tankování

Plnou částku nicméně elektromobily (a vodíková auta) od 1. ledna 2026 také platit nebudou. Radnice jim udělila slevu 50 procent na dlouhodobé i krátkodobé stání. Majitelé nicméně musí své auto zaregistrovat, aby na slevu měli nárok. Důvodem je mimo jiné i to, že sleva už není automatická pro všechna auta s EL značkou. Plug-in hybridy s emisemi do 50 g CO2/km, které na ni jinak mají také nárok, budou totiž od začátku příštího roku platit plnou parkovací sazbu.

Roční rezidentské parkování stojí minimálně letos 1200 korun, pro elektromobily by tedy bylo 600 korun. Další změnou je, že i zaregistrované auto bude moci bez problémů parkovat jen v dané městské části, už nebude možné tedy využívat modré zóny v celé Praze.

Také v případě krátkodobého parkování, jehož mohou využívat i návštěvníci bez trvalého bydliště či sídla firmy v Praze, bude potřeba zaregistrovat své auto, pak se sleva započítá automaticky při placení online nebo přes mobilní aplikaci PID Lítačka či další partnerské aplikace. Pokud by chtěl někdo krátkodobé parkování zaplatit z automatů na ulici, může, nicméně musí počítat s tím, že slevu na nich nelze uplatnit.

Registrovat elektromobily pro slevu na dlouhodobé parkování je možné už od 1. prosince. Auta, která byla zaevidována do českého registru vozidel do 19. 11. 2025, se již registrovat nemusí.

 
Mohlo by vás zajímat

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Z nenápadné černé limuzíny je malý tank. Stát pořídil dvě pancéřovaná Audi

Z nenápadné černé limuzíny je malý tank. Stát pořídil dvě pancéřovaná Audi

Inspekce opět prověřovala čerpací stanice. Nevyhověl jediný vzorek, pokut nepřibývá

Inspekce opět prověřovala čerpací stanice. Nevyhověl jediný vzorek, pokut nepřibývá

Babiš má plán, jak zlevnit dálnice. Rodinná známka nedává smysl, oponují experti

Babiš má plán, jak zlevnit dálnice. Rodinná známka nedává smysl, oponují experti
7 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta Praha parkování elektromobil

Právě se děje

před 17 minutami
"Putin cítí pach krve." Ruský novinář prozradil, jaké jsou ukrajinské možnosti
8:54

"Putin cítí pach krve." Ruský novinář prozradil, jaké jsou ukrajinské možnosti

Ukrajinský prezident Zelenskyj kromě Ruska bojuje i s korupcí v okolí své prezidentské kanceláře, která oslabuje jeho pozici.
Aktualizováno před 34 minutami
Witkoff dorazil do Kremlu. Čeká ho jednání s Putinem o mírovém návrhu

ŽIVĚ
Witkoff dorazil do Kremlu. Čeká ho jednání s Putinem o mírovém návrhu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami
"Pokud chce Evropa válku, jsme připraveni." Putin viní evropské státy z brzdění míru

"Pokud chce Evropa válku, jsme připraveni." Putin viní evropské státy z brzdění míru

Putin před jednáním se Stevem Witkoffem prohlásil, že Rusko si válku s Evropou nepřeje, ale je na ni připraveno, pokud by ji Evropa zahájila.
před 46 minutami
"Jste první na řadě." Propalestinští radikálové zdevastovali redakci italského deníku

"Jste první na řadě." Propalestinští radikálové zdevastovali redakci italského deníku

Propalestinští radikálové vtrhli do turínské redakce deníku La Stampa, zničili vybavení a zanechali výhrůžky novinářům.
před 1 hodinou
Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

Pro chystanou inscenaci byly podle scenáristky a producentky Daniely Sodomové vzorem muzikály hollywoodské, nikoli české.
před 1 hodinou

Vánoční kouzlo s kostičkami: Trump z lega září v dekoracích Bílého domu

Vánoční kouzlo s kostičkami: Trump z lega září v dekoracích Bílého domu
Prohlédnout si 17 fotografií
Tisíce motýlů zdobí Červený pokoj a jeho stromeček na oslavu mladých lidí a na počest iniciativy Melanie Trumpové s názvem Fostering the Future, která je součástí její iniciativy Be Best, jejímž cílem je podpora dětí v pěstounské péči.
Veřejné prohlídky sídla amerických prezidentů byly před několika měsíci pozastaveny kvůli stavbě nového tanečního sálu ve východním křídle Bílého domu, ale v úterý se mají obnovit s aktualizovanou trasou omezenou na státní patro, oznámila kancelář první dámy.
před 2 hodinami
Praha si došlápla na elektromobily. Parkování zadarmo končí, řidiči se dočkají slevy

Praha si došlápla na elektromobily. Parkování zadarmo končí, řidiči se dočkají slevy

Parkování v Praze se elektromobilům prodraží. Od příštího roku pro ně končí bezplatné modré zóny.
Další zprávy