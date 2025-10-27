Praha jako Paříž. Nástupce Hřiba by rád zdražil parkování SUV, není ale první

"(P)okud už tady ta SUV máme, tak bych se přimlouval za to, aby jejich řidiči platili více za parkování a aby byla skutečně všechna vybavena kvalitními bezpečnostními systémy proti nehodám," řekl mimo jiné Jaromír Beránek serveru Zdopravy názor na SUV. Ostatně to, že ho trápí kromě sdílených koloběžek právě SUV, má i napsané v profilu na webu Pirátů.
Náměstkem se Beránek stane před koncem letošního roku, ale jen zhruba na devět měsíců. Volby do zastupitelstva jsou totiž naplánované na podzim 2026.
V Praze doposud platí jednotná parkovací sazba pro všechna auta bez rozdílu velikosti nebo hmotnosti. Různé návrhy na parkovací reformu se objevily i z pera končícího náměstka pro dopravu Hřiba, ale zatím se v této oblasti změnilo jen to, že od začátku příštího roku přestane být parkování pro auta se značkou "EL" v modrých i fialových zónách zdarma. Sazba ale bude oproti klasickým spalovacím autům poloviční.
Ani návrh na dražší parkování pro SUV není v Praze zcela nový. Právě Zdeněk Hřib loni na sociální síti X otevřel debatu o tom, že hlavní město dotuje parkování více než hromadnou dopravu a s cenami parkovného je potřeba zahýbat. V komentářích se pak objevila poznámka, že auta rostou a bylo by tedy dobré zvážit zdražení parkování podle velikosti nebo váhy auta.
"Pro tohle potřebujeme nejprve získat automatizovaný přístup do registru vozidel. Máme o něj požádáno, tak snad ho dostaneme. V opačném případě by to byl administrativní overkill," napsal tehdy v reakci Hřib.
Beránek argumentuje tím, že SUV byla stvořená pro jízdu v horách nebo na těžké pracovní nasazení, do centra města podle něj ale úplně nepatří. Zmiňuje také, že auta velikostně rostou, hlavně do šířky už tak stávající parkovací místa přestávají stačit. O tom se přesvědčila loni i redakce Aktuálně.cz, která změřila, že parkovací místo je široké většinou dva metry. Vychází to přitom z technických norem.
Dlouhodobě neměnná šířka parkovacích míst v kontextu rozšiřujících se aut pak znamená, že spousta modelů, hlavně tedy kategorie SUV, se do daného stání zkrátka nevejde. Ale třeba i malá Dacia Sandero má na šířku 185 centimetrů, více než kdysi první generace Škody Superb.
"Ten trend možná souvisí i s tím, že máme relativně dostupné pohonné hmoty ve srovnání ke kupní síle. To znamená, že cestování individuálními automobily se výrazně zdemokratizovalo a je dostupné pro mnohem větší část společnosti," řekl dále k parkování SUV Jaromír Beránek. A s možnostmi podle něj roste i odpovědnost.
Zdražování parkovného pro velká a těžká auta - většinou ale maskovaná za SUV - je trendem po celé Evropě. Nejznámější je jistě případ z Paříže. Loni vláda vedená socialisty a zelenými uspořádala referendum, v němž obyvatelé francouzské metropole rozhodli (byť účast byla jen necelých 6 procent) o zdražení parkovného pro "velká, těžká a hodně emitující auta". Třebaže na doprovodném plakátu bylo SUV, platí to pro všechna auta s hmotností přes 1,6 tuny s výjimkou elektromobilů. Tam je hmotnostní limit dvoutunový.
Taková auta platí v centrálních obvodech Paříže za hodinu 18 eur (necelých 440 korun) a v okrajových obvodech 12 eur (přes 290 korun). Běžná sazba je přitom šest eur, respektive čtyři eura. Výjimku mají mimo jiné rezidenti. Socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová v minulosti svůj návrh rámovala mimo jiné jako formu sociální spravedlnosti.
Jak by konkrétně mohlo zdražení v Praze vypadat, Beránek pro Zdopravy neuvedl. Nicméně podobně jako Hřib mluvil i o tom, že zdražení parkování by bylo spojené se zdražením ročního kuponu na hromadnou dopravu. Ten stojí 3650 korun a jeho cena se dlouhodobě neměnila a měnit nebude. Přestože od příštího roku v Praze podraží krátkodobé časové jízdenky.
"My máme jednoznačně vnitrostranickou shodu na tom, že cenu ročního kuponu v aktuálním volebním období měnit nechceme, dokud nebude možné dosáhnout dohody ohledně úpravy cen parkovného," uvedl budoucí náměstek pro dopravu.
Beránek pak znovu nastolil i možné téma zpoplatnění vjezdu do centra města pro tranzitní dopravu, tedy řidiče, co si "přes centrum zkracují cestu". "Ideální řešení by za mě bylo zpoplatnění vjezdu tak, aby tam každý, kdo tam skutečně potřebuje, jet mohl," řekl v rozhovoru pro Zdopravy.
Když se Zdeněk Hřib stal před více než dvěma a půl lety náměstkem pražského primátora pro dopravu, řekl Aktuálně.cz toto: "Úvahy o zavedení (mýta za vjezd do Prahy - pozn. red.) jsou vázány na dobudování městského okruhu. Ten se začne stavět, když to dobře půjde, po roce 2029. Současná vláda na celostátní úrovni skončí v roce 2025, další v roce 2029. To pořád ten okruh mít nebudeme, takže mýto bude řešit až vláda, která bude potom."