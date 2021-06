Praha bojuje s auty bez katalyzátorů. Chce změnit zákon a shání neexistující přístroj

Pirátské demontáže katalyzátorů se rozmohly do zoufalé míry, zřetelně zhoršují ovzduší velkých měst. Hlavní vinu nese stát, který dlouho zanedbával dohled nad povinnými prohlídkami vozidel. Praha nechce čekat, než dojde na nápravu. Iniciuje vývoj systému, který kouřící auta pozná a identifikuje. Musí ale prosadit i změnu zákona, který by trestal výfukové recidivisty.

"Předmětem veřejné zakázky je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro detekci emisí pevných částic výfukových plynů motorových vozidel. Požadavkem je spolehlivá detekce a měření pevných částic emitovaných vozidly s nefunkčním nebo chybějícím filtrem pevných částic," píše se v oznámení ve věstníku veřejných zakázek. Na soutěž upozornil server Zdopravy.cz.

Praha chce vzít do vlastních rukou boj s morem, který sužuje celou Evropu: s dieselovými auty, z nichž někdo vymontoval filtr pevných částic. Do ovzduší vypouštějí obrovské množství vysoce rakovinotvorných sazí, což je vůbec nejnebezpečnější složka automobilových exhalací.

Filtrem jsou povinně vybaveny diesely splňující normu Euro 5 a vyšší, vyrobené od roku 2011. Jde o sofistikovaný systém, jehož životnost je omezená a výměna extrémně drahá. U deseti- či patnáctiletých vozů se často ani nevyplatí. Podloudní šikulové se naučili filtry demontovat, což umožnilo nešťastným motoristům dál jezdit, zatímco technici u povinných kontrol emisí za pár stovek v kapse přimhouřili oko.

Tato praxe záhy otevřela dveře špinavému byznysu: ze západu se k nám začala úmyslně dovážet auta s nefunkčními filtry. Zatímco v Německu či Rakousku by kontrolou neprošla, u nás ano. Po deseti letech se nelze divit, že měření ovzduší blízko rušných ulic opakovaně ukazují neadekvátně vysoké koncentrace pevných částic.

Praha nejprve vyzkoušela pouliční kontroly ve spolupráci s policií. Nápadně kouřícím autům technici měřili emise pomocí přenosného přístroje. Nevyhovující vozidla musela do 30 dnů absolvovat kontrolu na STK.

Výsledky však byly hubené. Za prvé odchyt škůdců jen v místě a době kontroly znamenal kapku v moři, přitom zaměstnal spoustu lidí. A především většina nevyhovujících vozidel během třiceti dnů na řádné kontrole bez nesnází prošla. Stačilo nechat obligátní dvě stokoruny v popelníku. Mluvčí Policie ČR Tomáš Daněk redakci Aktuálně potvrdil, že z 240 měření provedených v roce 2019 byla nakonec závada zjištěna jen u 20 % vozidel.

Že by stejné auto uvízlo v síti znovu a odhalilo nepoctivost následné kontroly, bylo při namátkových pouličních akcích v podstatě vyloučeno. "Pokud by vozidlo nebylo zachyceno přímo za branou emisní stanice, ale až s nějakým časovým odstupem, bylo by s největší pravděpodobností velmi problematické dokázat, že existující závada nebyla odhalena," dodává policejní mluvčí.

Magistrát tedy hledá řešení automatizované a velkokapacitní. Podobné radarům, které změří rychlost každého projíždějícího vozidla. Pro účinný dohled ideální varianta, ovšem s podstatným háčkem: spolehlivá technologie zatím neexistuje.

"Podobné detektory zatím existují jen na plynné složky emisí. U pevných částic probíhají všude ve světě různé experimenty a pilotní studie," vysvětluje Michal Vojtíšek z Centra udržitelné mobility Fakulty strojí ČVUT, který se dlouhá léta podílí na vývoji celé disciplíny měření emisí v provozu.

Optický princip zde nestačí, saze jsou totiž příliš malé. Měření tedy bude muset nejspíš využít více způsobů měření současně. Michal Vojtíšek to velmi zjednodušeně přirovnává ke kombinaci měření rychlosti radarem a senzorů umístěných ve vozovce, jaké se používají třeba pro dynamické vážení kamionů. I tak bude mít detekce jen omezenou přesnost a k podezření povede teprve opakování nálezů u téhož vozu. Pak bude řidič vyzván k absolvování technické prohlídky.

Tím dochází na druhý oříšek. Změnit vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích tak, aby hříšníci nemohli dokola jezdit na stále další kontroly, kde by za drobné všimné prošli. "Tato zakázka má napomoci prostřednictvím naměřených hodnot získat argumenty pro legislativní změnu. Příprava návrhu doporučených legislativních změn je zároveň součástí plnění zakázky," potvrdil Tadeáš Provazník z tiskového odboru magistrátu.

Ironií osudu se Praha do celé věci pouští v době, kdy dozor ministerstva dopravy nad emisními stanicemi začíná konečně fungovat. Šancí fixlovat razantně ubylo, takže nevyhovující vozidla začnou mizet přirozenou cestou. Problém vymontovaných filtrů je ovšem extrémně naléhavý a na povinné prohlídky se jezdí jen co dva roky. Pražský systém bude nad ovzduším bdít denně a detailněji.