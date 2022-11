Praga se vrací na běžné silnice s hypersportem za miliony. Vyrobí jich jen 89

Šéf vládních lidovců Marian Jurečka nepočítá s tím, že by KDU-ČSL na ministra životního prostředí navrhovala jiného kandidáta než Petra Hladíka. Podle Jurečky je prezident republiky Miloš Zeman připraven Hladíka do funkce jmenovat. Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka, který resort životního prostředí nyní řídí. Dodal, že se snaží o to, aby bylo možné nového ministra jmenovat co nejdřív.

Jurečka se s prezidentem Milošem Zemanem sešel ve středu. Ve čtvrtek večer za hlavou státu na pravidelnou večeři zamíří premiér Petr Fiala (ODS). Podle Jurečky by se na schůzce mohli zmínit o Hladíkovi.

"Pan prezident je připraven Petra Hladíka jmenovat, je připraven se s ním sejít. Samozřejmě mně jasně řekl, že bude mít na Petra Hladíka dotazy. Rozhovor určitě nebude jen formální, zvyková záležitost. Řekl, že nemá ambici to jmenování blokovat… Uvidíme ten postup z hlediska dnů, jak to bude vypadat, jak přesně se podaří najít ty termíny, aby byl Petr Hladík jmenován a nastoupil na ministerstvo životního prostředí," řekl Jurečka.

Na dotaz, zda má strana případně jiného kandidáta na post ministra životního prostředí, Jurečka odpověděl: "S touto variantou nepočítám".