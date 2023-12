Potíže jasné, panika zbytečná. Autům, kterým vadí biosložka, musela ublížit už dříve

Oznámení, že se od příštího roku začne do benzinu přidávat víc lihu, oživilo obavy o životnost starších aut. Často zbytečně. Negativní vliv na některé materiály je jasný, ale líh se do benzinu přimíchává patnáct let a nyní jen stoupne koncentrace. Nejtypičtější "pacienti" jsou starší dvaceti let, takže rozhodně trpí víc na stáří než na palivo.

Po vyhlášení Unipetrolu, že v 95oktanovém benzinu zvýší podíl lihu z pěti na deset procent, zaplnily titulní stránky médií snímky Škody Felicia. Na českých silnicích jde dosud o rozšířené auto, které má chystanou změnu "odskákat". Související Dědictví aneb máme auto zadarmo. Má smysl si nechtěnou Škodu Felicii nechat? 22 fotografií Škoda Auto už v roce 2011, kdy se benzin označovaný jako E10 zaváděl v západní Evropě, oficiálně potvrdila, že Felicia pětiprocentní podíl lihu v benzinu vydrží, ale desetiprocentní už ne. Felicií po našich silnicích stále jezdí desetitisíce. Nejmladší z nich však pocházejí z roku 2001 a závady palivového systému je musí trápit už s ohledem na věk. Přesto se z praxe nezdá, že by šlo o závady nadměrně časté. K netěsnostem ani defektům vstřikovačů či podávacího čerpadla v nádrži nedochází častěji než u jiných vozů srovnatelného stáří. Přitom 95oktanový benzin prodávaný v Česku už od roku 2010 obsahuje 4 až 5 procent lihu. Působí sice v menší koncentraci, ale trvale třináct let. Kdyby gumové či plastové díly skutečně působením lihu opravdu tak snadno degradovaly, projevilo by se to systémovými závadami. A o těch není slyšet nejen u Felicií se vstřikováním, ale ani u Favoritů s karburátorem. Těm přinejhorším popraská membrána mechanického čerpadla za sto dvacet korun. Související Nemáte v garáži veterána? Tato auta mají letos 30 let, mohou dostat veteránské značky 23 fotografií Skutečně problematické byly plastové a gumové díly, případně elektrické součásti čerpadel u některých vozidel z osmdesátých let. Když byl v roce 2011 benzin E10 zaveden v Německu, majitelé některých zámořských youngtimerů měnili některé součástky i opakovaně, protože i náhrady byly vyrobeny podle původních receptur. Na poškození a popraskání obyčejných gumových membrán tehdy doplatily zejména modely s karburátory nebo podtlakově regulovaným vstřikováním z doby před nástupem mikroprocesorů jako Bosch K-Jetronic a Lucas Mk I. Právě proto stojí za detailní pohled oficiální evropské stránky o benzinu E10. Najdeme na nich výčet vozidel, která mají pro toto palivo schválení výrobce. Například Volkswagen se nerozpakuje dát lihu zelenou už u prvních dvou generací Golfu ze sedmdesátých a osmdesátých let. Včetně zmiňovaných verzí s karburátorem nebo vstřikováním Bosch K-Jetronic. Saab doporučil benzin E10 pro modely od roku 1979, které k témuž přidávaly ještě plechovou nádrž paliva. Ta by mohla působením hydroskopických vlastností lihu korodovat a částečkami rzi ucpat trysku karburátoru. Související Menší, ale stejně drahý. Projeli jsme "bejby benz" slavící čtyřicítku 16 fotografií Mercedes-Benz schvaluje E10 pro většinu modelů s třícestným katalyzátorem. Což je historie sahající do poloviny osmdesátých let, kdy se také mohla potkat s plechovou nádrží. BMW ohledně podílu lihu dokonce vůbec žádné omezení neklade - všichni mohou všechno. Vzniká tak zcela jiný obrázek než z oficiální verze, že kompatibilita s E10 začíná s emisní normou Euro 4 z roku 2005. Zdá se, že u starších aut má každý výrobce laťku jinde. U BMW, Mercedesu a Volkswagenu lze čekat, že auta z osmdesátých i devadesátých let už mají postavení veteránů. Majitelé s nimi najezdí relativně málo a nelitují dražšího vysokooktanového benzinu s pokročilou biosložkou ETBE, která vodu neváže a plastům neškodí. Pokud občas natankují 95oktanový benzin E10, dodrží předepsanou skladovatelnost a nenechají ho v nádrži celou zimu, nic se nestane. Související Výsledky aukce auto-moto veteránů. Překvapila Škoda Rapid, Tatra 700 si kupce nenašla 25 fotografií Felicie dosud slouží v denním provozu. Najedou desítky tisíc kilometrů, během nichž na exponovaných dílech stále probíhají nežádoucí procesy. Generačně stará technika na intenzivní život s desetiprocentním podílem lihu nebyla testována a bez toho výrobce nemůže žádné schválení vydat. Což na druhou stranu neznamená jistotu okamžitých závad a poškození. Jen se zrychlí negativní procesy, kterým už jsou všechny Felicie vystaveny třináct let. Výjimkou jsou veteránsky používané vozy, odstavované i na několik měsíců v roce. Po uplynutí zákonem garantované skladovatelnosti je riziko, že se líh s navázanou vodou od paliva oddělí a způsobí škodu. Do těchto vozů je lépe tankovat vysokooktanový benzin s biosložkou ETBE.



Na závěr to nejdůležitější. Palivová soustava Felicie je primitivně jednoduchá - jak v porovnání s dnešními vozy, tak s některými youngtimery z osmdesátých let. Díly jako čerpadlo v nádrži, regulátor tlaku i vstřikovače jsou stále dostupné, i když ne ve značkové síti a originální kvalitě. Stejně tak jsou na starší provedení dostupná těsnění karburátoru. I kdyby tedy některá pětadvacet let stará součástka skutečně selhala kvůli palivu, celé auto rozhodně nemusí do šrotu a majitel na vlak. Autor fotografie: Opel Po 27 tisících kilometrů na odtahovce. Kam líh vážně nesmí? Jedna skupina benzinových aut má 10procentní přídavek lihu zakázaný zcela univerzálně a bez ohledu na značku. Jde o "nultou" generaci přímého vstřikování z přelomu století. Používala se zde vysokotlaká rotační čerpadla s membránami, které působení lihu nevydržely. Dlouhodobě by působením vody v palivu mohlo dojít i na oxidaci neošetřených hliníkových částí čerpadla.

Typickými zástupci jsou Ford Mondeo 1.8 SCi do roku 2007, Mitsubishi Carisma 1.8 GDI do roku 2003, Opel Vectra, Zafira a Signum 2.2 Direct do 2010, Volkswagen 1.4 FSI do 2006, 1.6 FSI (pouze 81 kW) a 2.0 FSI do 2004.

Německý autoklub ADAC zkusil zákaz u Opelu Signum úmyslně porušit. Po ujetí 27 tisíc kilometrů auto skutečně zůstalo stát kvůli netěsnému čerpadlu a do opravny muselo na odtahovce.

