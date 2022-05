Postaru se žít dá. První jízda s plameňákem a novou osobní dodávkou Mercedes T

Osobní dodávka Citan má nového, fajnovějšího sourozence. U Mercedesu kvůli němu sáhli do abecedy pro nové písmeno, přesto jde o auto na dnešní dobu až nezvykle konzervativní. Naftovou i benzinovou verzi Třídy T s cenou od 640 695 korun jsme vyzkoušeli na silnicích a dálnicích kolem Mnichova.

"Tak co si vyberete? Jen chci upozornit, že živého psa si už rezervoval novinář ze Švédska," říká muž za pultíkem s hromadou věcí za zády, které se jedna jako druhá spolehlivě vejdou do 8,37 metru krychlových interiéru třídy T.

S kolegou z motoristického časopisu stojíme v bývalé maštali zemědělské usedlosti jižně od Mnichova a přemýšlíme, jakými rekvizitami naplníme kufr a motto nového modelu, které zní "aktivní rodina".

Nakonec zvítězí nafukovací růžový plameňák, jenž je prý mezi novináři velmi oblíbený. Aby také ne, na rozdíl od bicyklu se nemusí v autě poutat do upínacích popruhů a nevyžaduje ani nakládku bytelného kotce, který zase patří k čtyřnohému figurantovi.

Plameňák se stále usmívá, i když mu víkem kufru se základním objemem 520 litrů trochu srazíme zobák. Bereme klíčky od naftové verze 180d se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a vyrážíme na cesty.

První dojem nade vše

Značky, které mají v nabídce osobní verze dodávkových aut se spalovacím motorem, by se dnes daly spočítat na prstech jedné ruky. Stellantis, který v EU zařízl trojici oblíbených modelů Berlingo / Combo / Rifter, ještě stále pro Toyotu vyrábí Proace City Verso. V nabídce Volkswagenu pořád najdeme oblíbený Caddy. A pak je tu už jen Renault, který svými deriváty modelu Kangoo zásobuje Nissan i Mercedes.

Symbióza krabicovitého auta s prémiovými detaily je celkem dobrý způsob, jak si od zákazníků nechat bez reptání zaplatit část nákladů, které v podobě pokut za "nadměrnou" spotřebu fosilních paliv platí automobilky do unijní pokladny. A Mercedes si ve francouzském výrobním závodě v Maubeuge navíc zjevně dokáže pohlídat kvalitu. Karoserie novinky má čistě provedené sváry karoserie, boční posuvné dveře zaklapávají do zámků takřka diskrétním způsobem a karoserie jsou opatřeny nápadně hezkými laky s patřičnou hloubkou.

Trojjedinost produkce sice nedává mnoho příležitostí pro vlastní kreativitu, přesto si třída T zachovává některé typické rysy Mercedesů. Setkáme se tu s volantem ze Třídy A s obvyklým rozložením ovládacích prvků nebo typickými otočnými výdechy klimatizace. Většina důležitých ovladačů má v autě vlastní tlačítko, což působí téměř staromilským dojmem. Stejně tak i fakt, že pod kapotou nenajdeme jediný tříválec.

Benzin, nebo přece jen naftu?

Zkoušený dieselový čtyřválec pod kapotou má 116 koní a jde o silnější ze dvou nabízených verzí. Jeho sytý zvuk je v kabině slyšet zřetelněji než bývá u mercedesů zvykem, ale zas ne tolik, aby posádku obtěžoval. Dvouspojkový automat řadí bez škubání.

V kombinaci s točivým momentem 270 Nm se zdá být právě silnější diesel pro třídu T ideální motorizací. Přestože nemá výkonu na rozdávání, bez větší námahy zvládl i táhlá stoupaní kopcovité krajiny jižního Bavorska. A to vše za 6 litrů nafty na 100 kilometrů.

Přesednutí do verze 180, jež je pro změnu silnější verzí benzinového čtyřválce, přináší okamžitý efekt v podobě kultivovaného projevu bez vibrací. Auto je tišší, v zatáčkách mrštnější, až si člověk říká, že to za mírně vyšší spotřebu 7,2 litru stojí. Jenže 131 papírových koní benzinové verze svými 240 Nm točivého momentu vypadne z role nenápadného společníka ve chvíli, kdy se mu začne šlapat na krk. Automat neváhá podřadit o více stupňů a hnát motor do otáček, i tak ale benzinová T-třída na kopcovité dálnici u Mnichova sotva držela se svou naftovou sestrou krok.

Bez ohledu na zvyklosti

Poněkud překvapivou vlastností obou verzí je řidičsky odladěná přední náprava. Ačkoliv by to zrovna tomuto typu auta zřejmě málokdo vyčítal, nepřeposilovaný volant dokáže šoférovi zprostředkovat velké množství informací o jízdě a vyvolat pocit, že má auto ve svých rukou. Kromě toho Mercedes hezky sedí na silnici a zvládá jezdit rovně bez korekcí směru.

Není to tedy vůbec málo, těšit se na jízdu autem, které víc než kterékoliv jiné klade důraz na objem přepravovaného nákladu. Marketing automobilky však bude muset napnout všechny síly, protože model Citan je u Mercedesu dobře zavedený. A nabízí prakticky totéž co nová třída T, jen v méně fešácké podobě.

A k tomu je tu ještě ono písmeno T, které je u aut ze Stuttgartu už 45 let jednoznačným synonymem pro karoserii kombi. Pravověrní mercedesáři z toho budou mít zmatek v hlavě, o tom není pochyb.