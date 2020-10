Poslední vzepětí Griffina. Před deseti lety přijel krásný Saab 9-5, žil jen dva roky

Vypadalo to jako happy end. Originální švédská značka aut pro režiséry a architekty, již málem zničili lakomí Američané, přeci jen vstala z mrtvých. K tomu okouzlující auto, jehož klidný a seversky jednoduchý design se tolik lišil od stále agresivnějších a zmuchlanějších Lexusů či Bavoráků. Hotový Mirek Dušín na kolech. Nedožil se ani dvou let, ale za celou historií Saabu to byla krásná tečka.

Související Tuzexové sny na čtyřech kolech. Západní auta chtěl za socialismu každý, málokdo na ně měl 31 fotografií Že se Saab 9-5 na podzim 2010 přece jen podařilo uvést na trh, byl zázrak, ve který už doufali jen nejoddanější fanoušci značky. Jenže šlo zároveň o několikanásobný paradox, který se po krátké době vymstil. Samotná značka Saab byla kuriózním pozůstatkem starého světa před globalizací, kde ještě bylo trochu místa pro menší automobilky postavené na osobním šarmu. A ty doby byly dávno pryč. Související Fanoušci koupili poslední Saab a darovali ho muzeu Americký moloch General Motors v roce 1990 švédskou značku koupil spíše z rozmaru, když mu Ford před nosem "vyfoukl" Jaguara. Brzy se ukázalo, že management vůbec netuší, co si s tak výraznou specialitou počít. Po dvaceti letech ztrátové, a ne právě úspěšné snahy o zachování charakteru se schylovalo k nejpřízemnějšímu obchodnickému triku: přebírání hotových modelů jiných značek. To byl i případ velkého sedanu 9-5. Nejdříve se uvažovalo o architektuře Holdenu a montáži v Austrálii, nakonec padla volba na Opel Insignia a závod v Rüsselsheimu, byť přeci jen s podstatnými úpravami. Saab měl prodloužený rozvor, celkově měřil přes pět metrů a z celé stavebnice platformy Epsilon si mohl vybrat zajímavější komponenty od ramen podvozku po elektronickou výbavu. Mezitím se ale celý koncern General Motors ocitl na pokraji bankrotu a Saab jako ztrátovou aktivitu odepsal. Související Auta, která neuspěla. Projděte si galerii mizejících značek 19 fotografií Tehdy vstoupil do hry výstřední dánský podnikatel Victor Muller. V poslední vteřině dosáhl dohody s General Motors, zaplatil převoz hotové výrobní linky z Německa do Švédska a výrobu 9-5 se mu podařilo rozjet. Za necelé dva roky mu ale došly peníze, a tak automobilka, která podle přísně tržních zákonitostí měla skončit začátkem 90. let, přece jen padla. Jedenáct tisíc vyrobených sedanů 9-5 je však důstojným rozloučením, nejméně deset jich dodnes můžete potkat i v Česku. Rozměry i seriózním vystupováním budí respekt a jejich nevtíravá elegance stále přitahuje pozornost. Foto: Saab Automobile Design moderními prostředky rozvíjí klasické motivy Saabů zlaté éry: výrazně zaoblené čelní sklo se strmými sloupky, "hokejku" bočních oken vypouklou ven, linku zadního sloupku naopak prohnutou dovnitř. A samozřejmě bohémsky donekonečna protaženou záď. Také uvnitř se k tradici hlásí mohutný středový panel přivrácený k řidiči. Důležitější než popis detailů však je, že tohle auto má duši. Je to na něm vidět zvenčí i zevnitř a každé setkání s ním ukazuje, oč veselejší byl svět, v němž bylo místo pro svérázné okrajové značky vybočující z konformity davu. Přestože mechanický základ vychází z Opelu Insignia, za jízdy se 9-5 projevovala daleko kultivovaněji. O deset centimetrů delší rozvor, důkladnější odhlučnění, lépe naladěné pérování a u většiny verzí dokonce i sofistikovanější nápravy ukazují, jak dalece se mohou dvě auta na téže platformě lišit. Související Minulé i současné modely automobilky Saab 8 fotografií Až teď po deseti letech vadnoucí kvalita zpracování u některých detailů prozrazuje, že ač měla 9-5 odstartovat novou éru Saabu, pocházela z líhně General Motors a nesla její úspornou filozofii. Čímž se příběh uzavírá v téměř filozofické rovině. Věčná a nezničitelná auta, jaká Švédi vyráběli do 90. let, už dnes nikdo nezaplatí. A na chrlení bezduchého spotřebního zboží jsou tu přece jiní borci. Odpočívej v pokoji, Saabe. Buď rád, že ses nedožil dneška, kdy charakter aut povinně podléhá nejen diktátu účetních, ale i úředníků a politiků.