Poslední pořádný americký kombík je Japonec. Subaru Outback, pohodář ze staré školy

Japonská mentalita se liší od evropské a stejně tak se dříve lišila i tamní auta od zdejších. Většina značek se už znatelně poevropštila, Subaru spíš zameričtělo. V USA prodává násobně víc aut a jde vstříc tamnímu vkusu. Nejlepší ukázkou je nová generace crossoveru Outback. Je to vlastně hodně prostorné kombi, spoléhá na tradiční mechanická řešení a dýchá z něj nenucená americká pohoda.

Subaru má zvláštní dar a také zvláštní důvod ignorovat trendy. Ať v poslední době udělalo cokoli, vzápětí se to do módy dostalo. Platí to o zvýšeném kombi nebo crossoveru, s čímž přišel Outback už v polovině devadesátých let. A také o pohonu všech kol, který značka začala razit ještě o hodně dříve. Subaru se zkrátka nepřizpůsobuje a zatím se mu to vždycky vyplatilo.

S trochou ironie to platí i o designu, kde se tato svébytná značka nikdy podlézavě nesnažila o líbivost. Ani tvary nového Outbacku nevyjdou z módy, protože ji okázale ignorují. Jsou spíš svérázné a technicistní, maskovací hnědozelená barva s černými koly jim dodává až vojenský ráz. Spolehlivě však platí, že tohle auto si s jiným nespletete.

Také uvnitř se hraje na jednoduše funkční notu, ale povrchové úpravy materiálů jsou kvalitní a atmosféra útulná. Velkou novinkou této generace je přechod veškerého ovládání na centrální tablet. Se všemi neduhy jako nutnost skákat z jednoho menu do druhého. Na obranu Subaru je ale třeba uvést polehčující okolnost - nabídky jsou tak stručné a font i ikony tak velké, že se v nich i za jízdy rychle zorientujete.

Hojnost vnitřního prostoru odpovídá velkorysým rozměrům. Na americké zvyklosti odkazují široká přední křesla, pohodlně se ale sedí i vzadu. Mimo jiné proto, že Outback neskrblí milimetry ani na výšku, takže se ani ve druhé řadě nikdo nemusí krčit. Sympaticky dlouhému kufru ubírá litry relativně mělké dno, základní objem dosahuje 561 litrů.

Co se nevešlo dovnitř, může do střešního boxu. Outback už tradičně nabízí velké robustní lišty, které se z podélného umístění snadno otočí na příčné, takže k upevnění nepotřebujete - a také nikde nezapomenete - žádné další díly. Testovaná výbava Fields ES má místo nich lišty zpevněné pro náklad až 300 kilogramů, takže na jeho střeše můžete přespat ve stanu.

Na evropskou mánii malých přeplňovaných motůrků se japonští výrobci vždy dívali se shovívavým úsměvem a nejinak je tomu u Subaru. Pod kapotou Outbacku přede 2,5litrový čtyřválec bez turba spojený s bezestupňovou převodovkou CVT.

Při plynulé jízdě s lehkou nohou tento tandem trvale drží až neuvěřitelně nízké otáčky, výsledkem čehož je spotřeba kolem osmi litrů, na dálnici devět. Kdo tvrdí, že menší motor s turbem pojede za méně, ať to předvede.

Ležatý motor s protiběžnými písty má i další výhody. Pohyby pístů si například vzájemně ruší některá pásma vibrací, díky čemuž zcela odpadá basový hukot typický pro velké čtyřválce. Mimo luxusní třídu je Outback jediné benzinové auto, v němž při konstantních 130 km/h na dálnici není motor vůbec slyšet. Plochá strojovna také snižuje těžiště vozu, což přispívá k jízdní obratnosti.

Subaru Outback Motor: benzinový 4válec, 2498 cm3

Výkon: 124 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 252 Nm při 3800 ot./min

Nejvyšší rychlost: 193 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,2 s

Kombinovaná spotřeba: 8,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 561 l

Cena: od 1 085 000 Kč

Možná by se takový parník nechal vodit zatáčkami s atletickou mrštností, nicméně ladiči dali přednost pohodlí. A dobře udělali. Měkké pérování dodává jízdě podmanivou pohodu, posádku duchem přenáší kamsi do Ameriky. A jen občas zaprotestuje proti pastem, do nichž čeští silničáři chytají mamuty.

Ve stále unifikovanější nabídce euroaut bez chuti, zápachu a prostoru je Subaru Outback vítaným zpestřením. Vaše může být od 1 085 000 Kč, sériová výbava přitom zahrnuje vynikající natáčecí světlomety, elektricky stavitelná přední sedadla, dvouzónovou klimatizaci, početnou armádu jízdních asistentů a také neobvyklou záruku na pět let a 200 000 kilometrů.