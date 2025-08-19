Proč zrovna elektromobil? Začněte tam, kde si odpověď najde jak skeptik, tak nadšenec

Ještě před pár lety byla elektromobilita spíš téma pro technologické nadšence a vizionáře. Ale časy se mění. Dnes už v ní vidí smysl i běžní řidiči, firmy a dokonce i obce. A není se čemu divit. Nabídka elektromobilů se rychle rozšiřuje, dobíjecích stanic přibývá doslova každým měsícem a technologie jdou dopředu.
K tomu připočítejte tlak na snižování emisí, postupující legislativu, nižší provozní náklady a stále dostupnější ceny některých modelů - a rázem je jasné, proč se elektromobily dostávají do hledáčku čím dál více lidí, navzdory stále zavedeným mýtům a obavám.
Jenže v nadšení (a občas i chaosu) je snadné se ztratit. Informací je spousta, ale ne vždy jsou ověřené, aktuální nebo praktické. A právě proto tu je Portál Elektromobilita, místo, kde zájemci najdou vše důležité na jednom místě, přehledně, srozumitelně a objektivně.
O obsah a čerstvé novinky se stará autotým předního vydavatelství Economia a opírá se o zpravodajský web Aktuálně.cz. Tým denně sleduje, co se ve světě e-mobility děje, a filtruje jen to podstatné. Přináší fakta, testy, přehledy a praktické nástroje. Ať už jste úplný nováček, nebo ostřílený fanoušek, vždycky tu najdete něco nového a zajímavého.
Pro koho to celé je?
Portál myslí na dvě hlavní skupiny uživatelů. Jak individuální zájemce, tedy ty, kteří uvažují o pořízení elektromobilu a hledají jasná fakta, srovnání a rady, tak i firmy a provozovatele flotil. Budou mít jasněji v tom, co obnáší přechod na elektromobilitu, a dozví se, jak ji začlenit do svého podnikání.
A i když do žádné z těchto kategorií možná nepatříte, klidně se u nás porozhlédněte. Možná zjistíte, že elektromobil je blíž, než jste si mysleli.
Cíl portálu je jednoduchý, držet krok s dobou a přinášet obsah, který pomůže se rozhodnout a držet si přehled. Do budoucna se chystá rozšíření o témata jako ESG, snižování emisní stopy, vylepšenou TCO kalkulačku, ještě podrobnější katalog vozidel a další interaktivní nástroje.
Portál Elektromobilita je zkrátka startovní čára pro každého, kdo chce poznat svět elektromobility bez předsudků a přikrášlování. Vše na jednom místě, jasně, přehledně a vždy aktuálně.