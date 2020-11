Porsche otevřelo tajný archiv: Schovává v něm minivan pro šest i 911 do terénu

Designová oddělení automobilek během roku nenavrhují jen produkční auta, ale často se soustřeďují na vize budoucnosti. Některé se pak objevují ve formě konceptů na výstavách, jiné skončí v šuplíku a postupně se na ně zapomene. Do tajemství svého designového oddělení nechalo nahlédnout Porsche. To ukázalo 15 automobilů, z nichž většinu nikdo mimo automobilku doposud neviděl.

"V průběhu roku vytvoříme 10 až 15 studií v různých stadiích - ať už je to skica, anebo hotové auto," říká šéfdesignér Porsche Michael Mauer. Ten pro automobilku na této pozici pracuje od roku 2004 a stojí tak za celou řadou modelů včetně například hypersportu 918 Spyder, limuzíny Panamera anebo prvního elektromobilu značky se jménem Taycan.

Zároveň tedy ale nejen on, ale celý více než 120členný designový tým automobilky, který má sídlo v německém Weissachu nedaleko centrály Porsche v Zuffenhausenu, pracuje často i na nejrůznějších studiích. Ty představují bližší i vzdálenější pohled do budoucnosti, což podle Mauera přináší určitou volnost. Pokud totiž designér navrhuje auto například pro rok 2030 nebo 2050, není tolik svázán aktuálními technickými možnostmi, ale ani například požadavky na bezpečnost. Nikdo totiž neví, jaká pravidla a omezení přijdou za několik desítek let.

Některé nápady se dostanou jen na skicu a skončí u několika náčrtků a počítačového 3D modelu. Pokud je ale představiteli značky vyhodnoceno, že některý návrh má určitý potenciál, přistoupí se ke stavbě zmenšeného modelu v měřítku 1 : 3 a následně i auta v měřítku 1 : 1. To už mnohdy vypadá prakticky sériově, chybí mu ale technika, jde jen o velmi věrnou maketu. Posledním krokem je vytvoření plně pojízdného prototypu.

A právě 15 vizí designérů se Porsche rozhodlo odhalit, většinu z nich přitom nikdo mimo automobilku až doposud neviděl. Doba jejich vzniku se datuje od roku 2005 až prakticky do současnosti. Jen velmi malé množství z těchto aut je ale plně pojízdných.

Tím možná vůbec nejzajímavějším jezdícím prototypem je model 911 Vision Safari z roku 2012. Jde o spojení sportovní 911 předcházející generace 991 a terénního vozu s vyšší světlou výškou, které navazuje na rallyové speciály ze 70. let vycházející z tehdejší 911. Vedle něj je plně funkční ještě jednomístný Boxster Bergspyder z roku 2014, který navazuje na lehká vrchařská Porsche z 50. a 60. let, především jen 384 kilogramů vážící model 909 Bergspyder z roku 1968.

Další modely jsou už nepojízdné, nikoliv ale nezajímavé. Například kupé Le Mans Living Legend z roku 2016 stojí na základech Boxsteru odkazuje na historický model 550 s uzavřenou karoserií. Ten debutoval roce 1953 ve 24hodinovce Le Mans, přičemž při výkonu 57 kW vážil kolem 550 kg.

Malé a zábavné, ale i extrémně rychlé

"Je to jako ptát se rodiče, na které dítě je víc pyšné. Já jsem pyšný na všechny modely," reagoval Michael Mauer na otázku, který z doposud neprezentovaných modelů je mu nejbližší. "Ale mám rád malá a puristická auta," doplnil následně. A právě tomuto segmentu se designový tým také v minulosti hodně věnoval.

Největší pozornost je ze strany německé automobilky směřována na model Vision Spyder z minulého roku, který je inspirovaný modely 550-1500 RS a 550 Spyder. Patrně nejikoničtějším majitelem druhého jmenovaného typu byl James Dean, který v něm při nehodě také tragicky zahynul. Porsche pak dodává, že prvky Visionu Spyder jako přední vertikální světla nebo třeba bezpečnostní oblouk za sedadly slouží jako inspirace pro sériové modely.

Kromě modelu Vision Spyder spadá do kategorie lehkých aut také model 904 Living Legend z roku 2013, který je připomínkou modelu 904 Carrera GTS z 60. let. Prototyp využil karbonový monokok superúsporného Volkswagenu XL1, v útrobách by se býval byl vyjímal vysokootáčkový dvouválec ze světa motocyklů, který by v kombinaci s váhou těsně přes 900 kg s autem nejspíše dělal divy. Stejně jako většina dalších ani tento model však není pojízdný.

Asi nejzajímavějším reprezentantem nikdy nerealizovaných hypersportů je typ 919 Street. V jeho případě jde o verzi závodní 919 Hybrid třídy LMP1, která mezi lety 2015 a 2017 třikrát vyhrála 24hodinovku Le Mans, určenou pro běžné zákazníky. Ta vznikla v roce 2017 po oznámení konce Porsche ve vytrvalostních závodech a sama automobilka přiznává, že si chvíli pohrávala s myšlenkou uvést na trh tuto verzi, která by byla určená limitovanému počtu zákazníků, ale zároveň nesměla na běžné silnice.

Kvůli logistické náročnosti i celkové technické komplexnosti auta, kdy jen nastartovat 662kW hybridní pohonnou jednotku by mechanikům zabralo 45 minut, byla myšlenka na stavbu podobného vozu zavrhnuta. "Dospěli jsme k tomu, že závodní technologii by bylo skutečně velmi těžké přesunout do běžného modelu," podotýká Mauer.

Naopak model Vision 960 Turismo z roku 2016 se do výroby oklikou dostal. Už na první pohled totiž jasně připomíná elektrický Taycan, jakkoliv původně bylo auto vyvíjeno jako čtyřdveřový supersport (zjevná je inspirace liniemi modelu 918 Spyder) s benzinovým motorem vzadu.

Nakonec ale designéři, i vlivem rostoucí popularity elektromobilů, došli k tomu, že koncepce čtyřmístného supersportu by byla lépe využitelná právě s elektrickým pohonem. "Porsche Taycan by dnes vypadalo jinak, kdyby bylo od začátku vyvíjeno jako elektromobil," připouští Michael Mauer.

Z 960 Turismo ale nečerpal jenom Taycan. Při pohledu na zadní partie je zřejmé, odkud si současné modely značky se světelným pásem přes celou šířku auta vzaly inspiraci.

Z roku 2018 pak pochází naopak asi nejpodivnějších ze všech "utajených" konceptů. Model Vision Renndienst totiž vznikl jako cvičení a ukázka toho, kam až se může vyvíjet a posouvat design Porsche. Výsledkem je šestimístný minivan, jemuž byla inspirací i servisní dodávka Volkswagen T2, kterou využíval závodní tým Porsche. Šéfdesignér Porsche pak říká, že přední světla tohoto konceptu inspirovala model Mission E, z něhož se následně vyvinul Taycan.

Kdo by chtěl prototypy vidět naživo, bude mít možnost. Porsche některé z nich hodlá příští rok vystavit ve svém značkovém muzeu. A o tom, že bude design aut důležitý i nadále, Michael Mauer nepochybuje. "V budoucnu bude těžké odlišit značky prostřednictvím technologie, takže design bude stále důležitější součástí auta," předpovídá šéfdesignér německé automobilky.

Na všech 15 nikdy neviděných konceptů, i s detailnějším popisem, se podívejte do bohaté galerie.