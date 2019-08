Souboj displejů: Tesle stačí jeden, první elektrické Porsche jich bude mít hned pět

Mezi automobily nejde o úplnou novinku. Stačí vzpomenout na některá aktuální Ferrari včetně třeba nového typu F8 Tributo. Italská automobilka má mezi příplatky sedmipalcový dotykový displej před sedačkou spolujezdce, který umožňuje sledování aktuální rychlosti, cesty anebo ovládání hudebního přehrávače.

Jaké funkce či jak velká je obrazovka před spolujezdcem u Porsche Taycan, zatím nevíme. Automobilka se zmiňuje jen, že jde v její nabídce o úplnou novinku, přes kterou bude možné ovládat funkce auta bez rozptylování řidiče. Už na první pohled by ale obrazovka měla být větší než u Ferrari a dle dostupných obrázků bude mít i rozdělené menu, takže půjde sledovat více věcí najednou.

Obrazovka před spolujezdcem je ale u chystaného elektrického čtyřdveřového kupé zajímavá ještě z jednoho pohledu. Porsche totiž zcela odbouralo klasická tlačítka. Vyjma několika ovladačů na volantu a pod ním se vše nastavuje elektronicky. "Tradiční mechanicky ovládané výdechy ventilace patří minulosti," píše dále německá značka v tiskové zprávě představující kabinu nového modelu.

Rekord na Nordschleife

Porsche Taycan v uplynulých dnech neukázalo jen interiér, ale také zvládlo zajet čas na kultovní Severní smyčce Nürburgringu. Okruh dlouhý 20,6 km zajel pilot Lars Kern s předsériovým autem za 7 minut a 42 sekund. To je nový rekord pro čtyřdveřové elektrické sportovní vozy. Mimo to zvládl Taycan také ujet za 24 hodin 3425 kilometrů na italském okruhu Nardó. Vzdálenost je to přibližně stejná jako z italské tratě do norského města Trondheim. Porsche uvádí, že teploty během testu dosahovaly až 42 stupňů a rychlost se pohybovala mezi 195 a 215 km/h. Elektromobil za 24 hodin zastavil jen kvůli rychlonabíjení a změně řidiče. Celkem se jich střídalo za volantem šest.