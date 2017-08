Porsche Panamera prochází malou revolucí. Vyrábí se teď také jako kombík a top verzí je nově hybrid

před 29 minutami

Manažerské superauto se dočkalo dvou zásadních novinek. Přichází úplně nová karosářská varianta sportovního kombi, která nemá konkurenci, a vrcholem v nabídce motorů je supervýkonný hybrid. Jde o zásadní změnu, až doposud si titul top verze modelů běžných Porsche držel sice silný, ale konvenční spalovací motor bez hybridní technologie.

Už v roce 2012 Porsche představilo na autosalonu v Paříži koncept první generace Panamery, který by se dal označit za sportovní kombi, daleko přiléhavěji na něj ale sedí název tzv. shooting brake.

Tak se říkalo autům velmi populárním ve Velké Británii, které měly výklopnou záď jako kombi. Používali je gentlemani, kteří po svém prémiovém voze požadovali také praktičnost. Aby se v něm dobře daly převážet zbraně na myslivecké hony.

S oficiálním uvedením této další varianty ale firma počkala. V roce 2016 vešla do prodeje druhá generace Panamery a v témže roce se vedle standardní verze nabídl model Executive s prodlouženým rozvorem určený primárně pro čínský trh. Panamera Sport Turismo, kterou automobilka uvádí na trh letos, je tedy de facto v pořadí třetí karosářskou variantou Panamery.

Podívejte se do galerie, co Sport Turismo odlišuje od běžné limuzíny a také, jestli příplatek za kombík za to stojí. Rovněž přinášíme informace o top verzi s hybridním pohonem, díky které vůz zrychlí na 100 km/h za 3,4 sekundy a jede rychlostí 310 km/h, přestože váží 2,3 tuny.