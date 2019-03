Tesla to nebude mít lehké, konkurent od Porsche se blíží. Taycan dostane i umělý zvuk

Budoucnost Porsche je v elektřině. Německá automobilka elektromobilitě natolik věří, že k ní nevidí žádnou alternativu. Jak moc vážně to Porsche s elektromobily myslí, uvidíme poprvé ještě v letošním roce. Na podzim bude mít premiéru model Taycan, první plně elektrický vůz stuttgartské automobilky. Zájem o něj je obrovský. „Máme více než 20 tisíc lidí, kteří na Taycan složili zálohu,“ říká šéf Porsche pro elektromobily Stefan Weckbach.

Nejenom mainstreamoví výrobci vidí budoucnost automobilového průmyslu v elektřině. Čím dál více se k tomuto typu pohonu přiklánějí i výrobci luxusních a sportovních automobilů. Některé značky mají sportovní vozy alespoň částečně na elektrický pohon v nabídce již dnes, jiné značky tento přechod teprve čeká. "Pravdou je, že jako výrobce sportovních aut nevidíme v dohledné budoucnosti žádnou alternativu k elektrické mobilitě," řekl šéf Porsche Oliver Blume.

Právě Porsche již dnes nabízí modely Panamera a Cayenne s plug-in hybridním pohonem. Dokonce více než 60 procent všech prodaných Panamer v Evropě mělo loni tento typ pohonu. A na elektrické vlně se německá automobilka poveze i nadále. Do roku 2022 chce Porsche investovat šest miliard eur do rozvoje elektrické mobility, kam spadají samotné modely i rozvoj infrastruktury (automobilka je součástí projektu Ionity, který staví síť nabíjecích stanic po celé Evropě).

Ještě letos na podzim představí Porsche svůj první elektromobil s označením Taycan, který dostane karoserii čtyřdveřového kupé. Novinka bude menší než Panamera, a velikostně tedy vstoupí do segmentu, jehož součástí Porsche zatím nebylo. To byl nicméně jeden ze záměrů. "Potřebujeme zaujmout nové zákazníky," řekl v rozhovoru s Aktuálně.cz šéf Porsche pro elektromobilitu a vedoucí projektu Taycan Stefan Weckbach.

Německá automobilka by totiž především v Evropě ráda zaujala i mladší zákazníky. Zatímco například v Číně je průměrný věk majitele Porsche mezi 35 a 38 lety, v Evropě je toto číslo s rozmezím mezi 52 a 55 lety výrazně vyšší. Právě Taycan by tomuto rozdílu mohl částečně pomoci. "Ti, co složili zálohu, jsou o něco mladší než naši současní zákazníci," říká Weckbach.

Zmíněná záloha je ve výši 2500 eur. A přestože žádný zájemce ještě neviděl sériový Taycan, stejně jich Porsche eviduje přes 20 tisíc. Podle Stefana Weckbacha navíc mnoho zájemců z tohoto seznamu Porsche vůbec nevlastní a přicházejí tak k německé značce od jiných výrobců. "Někteří řídí Teslu, jiní přecházejí z aut se spalovacími motory," řekl.

Právě modely americké Tesly budou pro Porsche Taycan největším konkurentem. Weckbach nicméně odmítá, že by v začátcích vývoje bylo zadáním vyrobit konkurenta Tesly. "Úkol zněl: udělejte Porsche s elektrickým pohonem a se vším, co k tomu patří," uvedl. Právě to, že půjde "o Porsche", zároveň vidí i jako největší konkurenční výhodu. Sériové auto by dokonce mělo mít nižší těžiště než sportovní 911.

Zároveň také známe některé dynamické parametry vozu - z 0 na 100 km/h tak Taycan zrychlí za méně než 3,5 vteřiny, z 0 na 200 km/h za méně než 10,5 vteřiny a maximální rychlostí překoná 250 km/h. Těchto dynamických vlastností by mělo navíc auto dosáhnout opakovaně v rychlém sledu za sebou, nikoliv jen jednou nebo dvakrát.

Porsche Cayenne Coupé Ne všechny novinky Porsche ale budou elektrické. Před pár dny německá automobilka odhalila Cayenne Coupé, druhou variantu populárního SUV. Od konvenčního provedení se kupé liší rychleji se svažující zadní částí karoserie, což opticky působí dynamičtěji. Vůz je v konečném součtu o 20 mm nižší a 18 mm širší, zadní cestující ale sedí o 30 mm níže, nedostatkem místa nad hlavou tak trpět nebudou. A to ani se standardní panoramatickou střechou. Pod kapotou se objeví dva benzinové motory: třílitrový šestiválec s výkonem 250 kW nebo čtyřlitrový osmiválec ve verzi Turbo s výkonem 404 kW.

Tyto parametry nicméně budou platit pro špičkovou variantu s pohonem všech kol, která se v prodeji objeví jako první. Postupně by ale měly podle Stefana Weckbacha následovat i modely s nižším výkonem, možná i s pohonem pouze zadních kol. Zároveň bude Taycan dostupný se dvěma velikostmi baterie. Kapacitu automobilka neuvedla, zveřejněné dynamické vlastnosti ale doplňuje údajem o dojezdu 500 km na jedno nabití. Kvůli použité architektuře pak bude podle Weckbacha možné počítat s dojezdem až 100 km za čtyři nebo pět minut nabíjení. Samozřejmě i v závislosti na typu nabíječky.

Jedním z největších otazníků kolem Taycanu nicméně nejsou ani tak jeho dynamické vlastnosti, jako zvuk, který bude vůz vydávat. "Rozhodli jsme se, že u Taycanu bude zvuk k dispozici," řekl Weckbach. Nepůjde ale o umělý zvuk šestiválcového motoru, v případě elektromobilu vsadilo Porsche na upravený a zesílený zvuk, související s technologiemi vozu, především pak elektromotorem. K dispozici ale zároveň bude i auto s něčím, čemu Weckbach říká "síla ticha" - tedy Taycan, který nebude, podobně jako další elektromobily, vydávat žádný zvuk.

Jestliže Taycan bude pionýrem, pro nějž ve stávajícím komplexu v Zuffenhausenu vzniká nová výrobní hala, po něm už to s elektromobily Porsche půjde ráz na ráz. Na konci roku 2020 se ukáže Taycan Cross Turismo, tedy kombi s terénními prvky po vzoru konceptu Mission E Cross Turismo z loňského roku.

Na začátku příští dekády také přijde zcela elektrický Macan, který se bude po nějakou dobu vyrábět souběžně s benzinovým sourozencem a následně se stane jedinou volbou u druhé generace SUV. Chybět nebudou opět ani plug-in hybridy. "V roce 2025 očekáváme, že nejméně každé druhé nové Porsche bude nějakým způsobem pohánět elektřina," předpovídá Oliver Blume.