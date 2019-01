Šetření podle Opelu: Zafira už nebude klasické MPV, ale přeznačkovaná osobní dodávka

Opel ukázal první fotografie v pořadí čtvrté generace oblíbeného modelu Zafira. Z jednoho z nejpopulárnějších MPV, které bylo v poslední generaci obzvlášť povedeným vozem, se stane osobní dodávka, kterou již úspěšně prodávají další koncernové značky. Automobilka zvolila nákladově velice výhodnou cestu a pod názvem Zafira Life bude nabízet svoji vlastní verzi vanu, který známe již pod názvy Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller nebo Toyota Proace.

Na rozdíl od menšího Comba se čtvrtá generace Zafiry od svých sourozenců ani nijak zvlášť neliší vzhledově. Upravena byla snad jen mřížka chladiče s logem Opelu a uvnitř je nový volant. Tomuto přístupu se říká "badge-engineering". Koncern PSA, do něhož Opel patří, ho úspěšně používá i u větších dodávek Jumper a Boxer.

Na rozdíl od předchůdce ale bude Zafira Life dostupná hned ve třech různých délkách a v několika různých vnitřních uspořádáních pro pět, šest, sedm až devět lidí. Krátká verze je přitom o deset centimetrů kratší než stávající model, dlouhá verze naopak o 65 cm delší.

Opel se chlubí posuvnými dveřmi (ty předchozí Zafira neměla), head-up displejem nebo variabilním interiérem. Ve speciální luxusní verzi budou vzadu kožená sedadla s výklopnými stolečky, přední sedadla budou disponovat masážní funkcí. Po vyjmutí zadních sedadel půjde i do nejkratší verze naložit 3397 litrů nákladu.

Auto již s jinými značkami na masce absolvovalo crash test Euro NCAP, výrobce se tak již nyní může ohánět vysokým pětihvězdičkovým hodnocením bezpečnosti.

V nabídce časem přibude varianta s pohonem všech kol a v roce 2021 také elektrická verze. Klasické naftové motory by se na trh měly dostat již v únoru tohoto roku, poprvé k vidění bude 18. ledna na autosalonu v Bruselu.

Stávající Zafira se bude vyrábět do konce května tohoto roku, prodej v Česku poběží až do konce třetího čtvrtletí. To už ale budou zákazníci muset vybírat ze skladových aut. Pokud tedy chcete jedno z posledních klasických MPV na trhu, vyplatí se s objednáním si pospíšit.

V letošním roce Opel chystá také zahájení předobjednávek elektrické varianty nové Corsy. "Bude plnohodnotným elektrickým automobilem pro každého," tvrdí o ní šéf Opelu Michael Lohscheller.