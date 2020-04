Poprvé po letech: Německý autoklub ADAC nečeká během Velikonoc žádné zácpy

Rok co rok varuje německý autoklub ADAC před zácpami, které řidiče čekají o Velikonocích na místních dálnicích. Letos je tomu poprvé po letech jinak. Kvůli opatřením přijatým v boji proti koronaviru by měla být doprava bezproblémová, poznamenal dnes autoklub.

"Provoz o prodlouženém velikonočním víkendu bude v tomto roce v důsledku omezení souvisejících s koronavirem výrazně slabší než v předchozích letech. Celých pět dnů by měly být dálnice z velké části volné, za předpokladu, že obyvatelstvo bude nadále striktně dodržovat stávající zákazy kontaktu a omezení vycházení," předpovídá ADAC.

K tomu, aby také o Velikonocích na minimum omezili kontakty s lidmi, kteří nejsou členy jejich domácnosti, vyzvala minulý týden Němce kancléřka Angela Merkelová. Zároveň apelovala i na to, aby se vzdali soukromých cest a návštěv příbuzných. "Pandemie nezná svátky," uvedla.

Podobně to vidí i největší evropský autoklub. V některých spolkových zemích jsou "zbytné" cesty autem zakázané, i v těch ostatních by ale neměl být provoz tak velký. Představitelé autoklubu prosí řidiče, aby zůstali doma.

"Lidé by měli každopádně upustit od cest za příbuznými v období svátků. To samé platí o cestách autem k oblíbeným výletním cílům v přírodě, protože tam možná nebude možné dodržet minimální odstup," konstatuje ADAC. "Všichni lidé by měli zůstat doma, popřípadě se venku pohybovat jen v bezprostřední blízkosti (domova)," dodává.

Drobné komplikace ADAC očekává snad jen během Zeleného čtvrtka, kdy se k rodinám budou vracet ti, kteří pracují mimo své bydliště. Doprava by se tak mohla nahustit v místech, kde probíhají rekonstrukce, nebo u velkých měst. To samé by se mohlo opakovat o Velikonočním pondělí.

Řidiči by si také měli dát pozor, že se na dálnicích mohou potkat s větším množstvím kamionů. To platí i u nás, protože byla dočasně zrušena omezení jejich jízdy o víkendech a svátcích.