"Policisto, vy jste firma, ukažte mi IČO." Někteří motoristé se odmítají ztotožnit

Na sociálních sítích kolují videa od občanů, kteří se odmítají legitimovat policii. Ať už při běžné silniční kontrole, nebo i v případech, když je policie zastaví po spáchání dopravního přestupku. Podle policie jde o členy politického hnutí.

Na sociálních sítích se začala objevovat videa natáčená motoristy, která mají jedno společné. Pokud jsou zastaveni policejní hlídkou, ať už při běžné silniční kontrole, nebo poté, co je policie podezírá ze spáchání dopravního přestupku, odmítají se prokázat občanským i řidičským průkazem.

"Policie, stejně jako celý tento stát, je firma, ukažte mi svoje IČO," často odpovídají na žádost příslušníků, kteří je vyzvou, aby jim předložili doklady. Debata pak probíhá často dlouhé minuty.

Jde o antisystémově smýšlející osoby, které zpochybňují legitimitu české státní moci a neuznávají běžné doklady totožnosti.

"Začali jsme se s tím setkávat přibližně od minulého roku. Případy jsou to ale stále spíše ojedinělé. Všímáme si, že je tento fenomén spojený s aktivitou určitého politického uskupení," vysvětluje tiskový mluvčí Policie ČR Ondřej Moravčík.

Podle všeho se jedná o původně v USA vzniklou ideologii tak zvaných Suverénních občanů. Ministerstvo vnitra na svých stránkách poukazuje na hlavní rys hnutí, kterým je silný protivládní postoj. Ten je založen na širokém portfoliu konspiračních teorií a revizionistického a mylného výkladu historie a práva.

V Česku tyto myšlenky propaguje extremistické hnutí, které se nazývá Společenství legitimních věřitelů České republiky.

Policie podle Moravčíka postupuje standardně. "Ve většině případů osoby svoji totožnost nakonec prokážou, protože jinak by byly zajištěny a předvedeny. To samozřejmě na videích vidět není. Vymyšlené dokumenty a cáry papíru mají hodnotu stejnou jako kartička ze hry Dostihy a sázky a pro kontrolujícího policistu to opravdu není relevantní," dodává.

Motorista, který by se i přesto neprokázal, se dopouští přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. "Následuje pak předvedení na služebnu za účelem ověření totožnosti a na toto ověření má policista 24 hodin," vysvětluje Moravčík.

Rozbité okno

V úterý 10. října zastavila policie na D7 Pavla Zítka, který se v průběhu posledních tří let profiloval jako jeden z nejvýraznějších českých dezinformátorů a nyní rovněž popírá existenci České republiky. Zítko se zavřel ve voze, policie rozbila okno.

Někteří antisystémově smýšlející občané si dokonce nechávají vyrábět vlastní doklady. V září například při silniční kontrole řidička bílého Renaultu, který policie zastavila proto, že na voze byly namontované podomácku vyrobené registrační značky ARITA DIRI I, předložila pouze plastové kartičky zdánlivě připomínající občanský a řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla blíže neurčené země vydání.