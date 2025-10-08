Policisté vyjíždějí s elektrickým Elroqem. Škodovácké SUV má ukázat, jestli obstojí

Policie České republiky začíná testovat nový elektromobil značky Škoda, konkrétně kompakní SUV Elroq, který přichází do služeb jako první plně elektrické SUV v barvách státní policie. Vůz vznikl na základě nájemní smlouvy mezi Škodou Auto a policií a má odstartovat postupnou elektrifikaci vozového parku strážců zákona.
Nově zařazený stříbrný Elroq ve verzi 85 Selection má klasické policejní polepy a je vybavený výstražnou a radiokomunikační technikou. Nechybí tak majáková rampa, světelná souprava Magnum, programovatelný displej na sluneční cloně i v zadní části vozu, ovládací panel různých funkcí v interiéru, elektronická siréna a další výstražná svítidla. Škoda připomíná, že vše se integrovalo do konstrukce bez zásahu do sériové koncepce.
Pro automobilku i pro policii půjde o test v náročných podmínkách. Policejní vozy musejí zvládat vysoké nájezdy, extrémní zatížení a provoz v ne vždy příznivém prostředí. Elroq se vyzkouší v reálném nasazení hlídkové služby, čímž se má i otestovat spolehlivost baterií, elektrické pohonné soustavy i ostatních systémů.
Zájem o elektromobilitu v struktury Policie ČR přitom není nový. Už v roce 2020 policie převzala v rámci pražské Krajské policie dvacet vozidel Hyundai Ioniq v policejních barvách. Tyto vozy byly nasazeny hlídkově pro běžné policejní činnosti a představovaly první vlaštovky elektrického pohonu s výstražnou technikou.
Policie ČR postupně získala přibližně třicet osm kusů těchto elektromobilů pro hlavní město.
Městské policie v České republice nejsou v elektrifikaci vůbec pozadu, s elektromobily experimentují už delší dobu. A to jak rovněž s ioniqy, tak například v Táboře se objevila Tesla Model Y či Kia e-Niro, jimiž strážníci provádějí služby v rámci městského prostředí s výhodami nižších provozních nákladů a nulových emisí. Jak jsou s elektromobily spokojení, jsme psali zde.
Táborská městská policie je ostatně v elektrifikaci velkým pionýrem, elektromobily si pořídila už dříve a využívá jej pro hlídkovou činnost v rámci městského provozu.
Městská policie ve Vítkově od letošního července jezdí shodou okolností také Škodou Elroq.
Ukáže se, jestli obstojí
Současná výpůjčka vozu Elroq má elektromobilitu v barvách policie zase o krok posunout, policejní prezidium počítá s testováním elektromobilů nejen pro kriminální policii, ale i pro pořádkové, dopravní a cizinecké složky.
Do konce roku hodlá přidat dalších 21 elektromobilů. Podle vyjádření Policie ČR bude nový Elroq zapojen přímo do výkonu služby, čímž se posunuje rozsah testování elektrických vozidel v policejních řadách.
Škoda Auto v tiskové zprávě připomíná, že za více než třicet let spolupráce mezi automobilkou a bezpečnostními složkami bylo policii dodáno přes dvacet tisíc vozidel různých typů. Dosud však šlo o vozy s konvenčním pohonem, a teď se ukáže, jestli elektrická vozidla dokážou obstát v nasazení.
V následujících měsících budou policejní složky sledovat provozní parametry, dojezd, spolehlivost i údržbové náklady Elroqu, a tyto poznatky posléze využijí při rozhodování o případném širším nasazení elektromobilů napříč všemi policejními složkami.