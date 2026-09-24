Poklad českého motocyklového závodění. Tato ČZ v původním stavu je dárek muzeu

Tato závodní motorka je jedním z pouhých pěti speciálů ČZ 125, které vznikly pro slavnou Mezinárodní motocyklovou šestidenní. Právě na tomto stroji Miloslav Souček v roce 1956 pomohl československému týmu k vítězství. Po sedmi desetiletích navíc zůstal motocykl v pozoruhodně původním stavu. Teď jej spolu se zlatou medailí a dalšími památkami na závod získalo Národní technické muzeum.
Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ 125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako člen vítězného československého týmu Mezinárodní motocyklovou šestidenní v německém Garmisch-Partenkirchenu.
Darovací smlouvu podepsali dosavadní majitel stroje Karel Lorenc a ředitel NTM Karel Ksandr. Motocykl je v původním stavu a Souček muzeu daroval i další předměty, jako je zlatá medaile, kterou v závodu získal. Vše bude součástí stálých expozic muzea.
„Je to exemplář, který byl pouze jeden z pěti, byl to výrobek, který měl reprezentovat strojírenské závody v Československu,“ uvedl Ksandr. Dodal, že muzeum od Součka dostalo i plaketu a některé papírové doklady ze soutěže nebo plán trasy. „Není to jenom dar vlastního stroje, ale s příběhem šestidenní, kterou pan Souček v roce 1956 vyhrál,“ dodal.
Motocykl se do dnešních dnů zachoval v původním, nerenovovaném stavu, což je podle muzea u závodního stroje mimořádně cenné. Soutěžní speciály ČZ vznikaly pouze v několika kusech ročně a patří mezi nejvzácnější motocykly této značky.
NTM se snažilo motocykl odkoupit řadu let, jeho majitel Lorenc se však nakonec rozhodl při příležitosti 70 let od slavného závodu a Součkových 95. narozenin muzeu stroj darovat, i když jeho hodnota dosahuje mnoha set tisíc korun. „Domnívám se, že motocykl bude v těch správných rukou,“ řekl v pondělí během slavnostního předání.
Toho se zúčastnil i Souček, který zavzpomínal na dobu před 70. lety, kdy se v předvečer zahájení závodu dozvěděl o narození svého druhorozeného syna. I když s kolegy z týmu museli přírůstek zapít, na jejich výkonech se to nepodepsalo a z klání vzešli vítězně.
Souček patří k významným československým závodníkům, který se vedle motocyklových soutěží věnoval i motokrosu a závodil především na strojích značky ČZ a ESO.
Dovoz ojetin roste a ukazuje paradox trhu. Češi nekupují jen stará auta a objevují elektromobily
Sáhne Ledecká opět po zbrani? Vonnová nafotila vášnivé snímky s jejím expřítelem
Pikantní vztah, o kterém se několik měsíců spekulovalo, je nyní oficiální. Jednačtyřicetiletá lyžařka Lindsey Vonnová tvoří pár s Matthieu Bailetem, který letos v dubnu oslavil třicáté narozeniny. A právě francouzský lyžař ještě na začátku letošního roku chodil s českou lyžařskou a snowboardingovou hvězdou Ester Ledeckou.
Trump se vzepřel soudu. Dál odmítá pustit vypovězená média do Bílého domu
Federální soudce ve čtvrtek nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Reportéři všech tří médií však uvedli, že několik hodin po soudním rozhodnutí nebyli do Bílého domu puštěni. Média kvůli tomu následně požádala soud o okamžité slyšení.
Armáda si nepřebírá nová děla. Zbrojaři je musí hromadit na Ostravsku
Ministerstvo obrany stále doufá, že ještě v letošním roce začne přebírat nové francouzské houfnice Caesar 8x8. Děla za 10,3 miliardy korun však stále neprošla vojskovými zkouškami, a ozbrojené síly je tak nemohou používat. Zbrojní koncern CSG miliardáře Michala Strnada však stále pokračuje v jejich montáži. Aby mu nezahltily továrnu, musí je převážet do meziskladů.
USA budou dále poskytovat klíčové, ale omezenější kapacity NATO
Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci (NATO), zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.
Piloti se katapultovali z hořícího Hawku. Na stejných strojích létají i slavní Red Arrows
Dva britští piloti ve středu unikli z havarovaného cvičného letounu Hawk díky vystřelovacím sedačkám. Stroj se zřítil poblíž velšského ostrova Anglesey, oba letci se stihli katapultovat a podle policie utrpěli jen lehká zranění.