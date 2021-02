Pojmenovat dítě po autě? V Česku žije Fabia, Octavia i několik Mercedesů

Vladimír Löbl

Bude to Anička po mamince, Tomášek po tatínkovi, nebo František po dědovi? Ne, to není příliš trendy! A což takhle sáhnout po inspiraci do světa čtyř kol? Co třeba Fabia či Octavia? Zdá se vám to šílené? Pravda, ne ve všech případech "automobilových" jmen musí jít nutně o přímou spojitost s auty. Nicméně žije tu mezi námi Fabia, Octavia, Mercedesy, ale i nositelé příjmení Ferrari, Audi, Bentley.