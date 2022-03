I doktor Blažej musí přesednout do hybridu. Honda představila jedenáctý Civic

Honda Civic letos slaví padesáté narozeniny a jako dárek si dává v Evropě novou, v pořadí už jedenáctou generaci. Ta je poprvé plně hybridní, čímž Japonci završili první fázi své elektrifikace na evropském trhu. Opět také platí, že novinka si jde designem tak trochu vlastní cestou a odlišuje se od dalších zavedených konkurentů.

Jedenáctá generace Hondy Civic není úplně horkou novinkou. V Americe její podobu znají téměř rok a kupovat si ji mohou už od června 2021. Evropský model je přesto v lecčems jiný, především v pohonném ústrojí. Evropané totiž dostanou pětidveřový hatchback výhradně s plně hybridním pohonem, známým jako e:HEV. Ústrojí kombinuje nový dvoulitrový benzinový čtyřválec, dvojici elektromotorů, stálý převod a lithiový akumulátor. Všechny tři motory jsou umístěné vpředu a pohání také přední kola.

Nový Civic nabídne 135 kW a 315 Nm, což je více než u končící desáté generace se silnější přeplňovanou patnáctistovkou. Ta měla 134 kW a 240 Nm. Celé ústrojí umí jezdit i čistě na elektrický pohon, mezi ním, hybridním a spalovacím pohonem pak řídící jednotka přepíná sama bez zásahu řidiče. Naopak řidič může volit jeden ze čtyř jízdních režimů. Automobilka slibuje spotřebu pod pět litrů na 100 km a průměrné emise pod 110 g CO2/km, což opět výrazně pomůže značce v rámci ostře sledovaných flotilových hodnot.

V porovnání s předchůdcem má jedenáctý Civic o 35 mm delší rozvor náprav, nabízí tak 2732 mm, což je výrazně nad průměrem segmentu kompaktních vozů. Automobilka slibuje i širší rozchod zadních kol a zlepšení jízdních vlastností. Další rozměry Japonci nezveřejnili, pomůžeme-li si ale severoamerickou specifikací, pak by měl hatchback měřit 4547 mm na délku, 1801 mm na šířku a 1415 mm na výšku. Samozřejmě hodnoty se i kvůli designovým odchylkám mohou nakonec mírně odlišovat.

Větší by měl být také objem zavazadlového prostoru, stávající model má 420 až 478 litrů podle motoru a výbavy, který rovněž nabídne pravidelný tvar. Konkrétní hodnotu ale zatím značka tají. Celkově by měl Civic nabídnout také více místa na zadních sedadlech, i vzhledem k delšímu rozvoru náprav.

Designově si jde Civic i v jedenáctém vydání tak trochu vlastní cestou. Není to klasický hatchback s kolmou zadní částí, ale spíše liftback s pomaleji se svažující střechou. Nižší je oproti předchůdci linie kapoty, což podle automobilky přispívá k celkové sportovnější siluetě. Posunuta dozadu byla základna předního sloupku, která je nově na středu kol. Provedení přední a zadní části je pak ve svých tvarech spíše evoluční než revoluční, přední maska a nárazník už ale nejsou tak ostře řezané, Civic tím působí o něco elegantněji než doposud. Zadní světla pak zasahují hluboko do boku karoserie a jsou vizuálně propojena barevnou lištou. Lehčí by díky kompozitu mělo být víko kufru, Honda říká, že dokonce o pětinu.

Kabina je vizuálně podobná třeba loni představenému SUV HR-V. To znamená volně stojící obrazovku multimediálního systému s úhlopříčkou až devět palců, která ale byla posunuta výš. Samozřejmostí je bezdrátové rozhraní Apple CarPlay a Android Auto. Digitální je přístrojový štít, jeho úhlopříčka je 10,2 palce, nepůjde ale o standardní výbavu všech modelů. Honda slibuje rovněž kvalitnější a na dotek příjemnější materiály.

O bezpečnost se mimo jiné stará až jedenáct airbagů, novinkou jsou čelní středový vak, kolenní vak pro spolujezdce a zadní boční airbagy. Kromě toho má auto také přídavné výztuhy dveří nebo bezpečnostní desky nosníku předního nárazníku, které snižují riziko zranění chodců. Nechybí ani asistenční systémy sdružené pod označení Honda Sensing. Součástí souboru asistentů je třeba nová 100stupňová kamera, která umí detekovat chodce, cyklisty, motocyklisty a samozřejmě i další auta. Poprvé bude mít auto vpředu i vzadu také sonarové senzory.

Na trh se jedenáctý Civic dostane na podzim letošního roku, Honda slibuje opět sportovní verzi Type R, která aktuálně prochází testy mimo jiné i na japonském okruhu Suzuka. Představit se má do konce příštího roku.

Příští rok nové SUV i nová generace CR-V

Vedle Civicu Honda rovněž nastínila své plány do blízké budoucnosti. A příští rok pro ni bude minimálně z evropského pohledu poměrně zásadní. Především totiž přijede úplně nové kompaktní SUV, které se zařadí mezi HR-V a CR-V a bude mít opět výhradně hybridní pohon. Bez elektrifikace už vůz japonské značky na starém kontinentu zkrátka pořídit nepůjde. Bližší informace o vozidle zatím chybí, nicméně úplně stejné skici zveřejnila Honda už začátkem roku jako předzvěst americké specifikace modelu HR-V. Ta se představí začátkem dubna. Lze se tedy domnívat, že novinka bude variantou severoamerického vozu.

Příští rok přijede také nové CR-V, poprvé nejen s hybridním, ale i plug-in hybridním pohonem. A nakonec se ukáže i druhý elektromobil značky, malé SUV zatím skryté za spojením koncept e:Ny1. Z fotek je patrná minimálně designová návaznost na model HR-V, pod označením e:NP1 a e:NS1 (jde téměř o stejné vozy, každý se ale vyrábí ve spolupráci s jiným čínským partnerem) se podobné auto dostane i na čínský trh. Tam by mělo mít dojezd až kolem 500 km.

Celosvětově chce Honda skončit s prodejem spalovacích motorů v roce 2040, 80 procent prodejů mají elektromobily a vodíkové modely tvořit už o pět let dříve a 40 procent pak v roce 2030. Do roku 2050 bude značka uhlíkově neutrální, a to u všech produktů i ve všech aktivitách. Třeba v letectví počítá Honda s vývojem elektrického letadla se svislým vzletem a přistáním pro městskou dopravu. Dále chce za dva roky představit víceprstého robota řízeného umělou inteligencí a angažuje se i ve výzkumu využití vodíku k poskytování podpory života pro budoucí měsíční základny.