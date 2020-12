Podvody, elektromobily, veterány i zmatená vláda: To nej z autorubriky Aktuálně.cz

Top 3 Evy Srpové

"Před hodinou jsme ho prodali." O vysněných ojetinách, které v bazaru nikdy nekoupíte

Už vám někdy prodali v bazaru auto před nosem? Pokud si myslíte, že jste měli prostě smůlu, pravděpodobně jste naletěli. Je to naprosto běžná bazarnická podvodná praxe. Doporučuji článek kolegy Martina Přibyla o fenoménu, o kterém se málo píše.

Začalo to filmem a lámanou němčinou, dnes je to jedna z největších sbírek aut v ČR

Radek Pokorný má jednu z největších veteránských sbírek v Česku. Svoji vášeň zpřístupnil veřejnosti v obchodním centru nedaleko ruzyňského letiště. Všechno to přitom začalo v jednom kině…

Rozhovor s šéfem Škody: Superb mohl skončit, teď ale budeme vyrábět dostupnější auta

Škoda má nového šéfa a dění kolem jeho příchodu budí vášně: automobilka se prý má "snížit na úroveň Dacie", Superb se odstěhuje do Bratislavy a tak dále. V rozhovoru jsme se bavili o jeho plánech i o tom, jak mu chybí milovaná Jižní Afrika.