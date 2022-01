Po dálnici, ale zadarmo. Podívejte se, kam můžete vyrazit bez známky

Při požáru v domě v newyorské čtvrti Bronx zemřelo 19 lidí včetně devíti dětí, uvedla agentura AP. Dalších zhruba šest desítek osob bylo zraněno, z toho 13 jich zůstává v nemocnici v kritickém stavu. Většina zraněných se silně nadýchala kouře, uvedl šéf hasičů Daniel Nigro, podle kterého oheň způsobil porouchaný přímotop. Požár zřejmě bude nejsmrtelnějším v New Yorku za více než tři desetiletí.

Úřady zprvu informovaly o desítkách zraněných, počet obětí potvrdil médiím starosta New Yorku Eric Adams.

Adams označil následky za děsivé. "Bude to zřejmě jeden z nejhorších požárů v naší době," citoval ho deník The New York Times.

Na místě zasahovalo zhruba 200 hasičů. Podle stanice CNN začalo hořet kolem 11:00 místního času (17:00 SEČ) ve druhém a třetím podlaží 19patrové budovy. Podle Nigra záchranáři čelili silnému ohni a velmi hustému kouři. Požár vznikl v mezonetovém bytu, dodal Nigro, od kterého jeho obyvatelé nechali otevřené dveře, což zřejmě umožnilo urychlení požáru a šíření kouře.