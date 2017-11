Po českých silnicích jezdí přes 300 tisíc Fordů. Který model je historicky nejoblíbenější?

před 3 minutami

Jsou jen tři automobilky, které za uplynulých 27 let prodaly na českém trhu více než 300 tisíc automobilů. První je Škoda, za ní Volkswagen a nyní se do elitního klubu přidal Ford. Ten v Čechách s úspěchem prodává či prodával modely Fusion, Focus, Fiesta či Mondeo. Nejrozšířenějším modelem s modrým oválem ale není žádný z této čtveřice. Do konce letošního roku by pak importér značky rád uhájil čtvrté místo v absolutních prodejích.

Tuzemské zastoupení automobilky Ford Motor letos očekává zvýšení prodeje osobních i užitkových vozů zhruba o dvě procenta na 18 600 vozidel. Mohl by tak překonat dosavadní prodejní rekord 18 516 aut z roku 2009. ČTK to dnes řekli zástupci společnosti. Ford chce letos prodat 16 300 osobních a přes 2300 užitkových aut, což představuje celkový podíl na trhu okolo 6,5 procenta. "Naši čtvrtou pozici mezi prodejně nejúspěšnějšími značkami v ČR už letos asi nikdo neohrozí, před pátou značkou v pořadí máme teď náskok téměř 2800 prodaných aut. V příštím roce bychom se ale v jednotlivých měsících rádi častěji podívali na pomyslné stupně vítězů, což se nám už letos dvakrát podařilo," řekl ČTK mluvčí Fordu Martin Linhart. Transit je nejrozšířenějším Fordem na českých silnicích. Foto: Ford Prodej nových vozů značky překročil za 27 let na českém trhu 300 000 aut. Nejprodávanějším modelem je dodávka Transit s 62 000 registrovanými vozy. Ford má třetí nejpočetnější flotilu vozů na českých silnicích po domácí Škodě a Volkswagenu, mezi dodávkami je jednička. Nejčastěji registrovanými modely s modrým oválem ve znaku jsou vedle Transitu Ford Fiesta s 55 000 vozy, Ford Focus (přes 53 000) a Ford Mondeo (35 000). Největším konkurentem Transitu na českém trhu jsou VW Transporter a Fiat Dobló. Fiesta v nabité třídě malých osobních vozů čelí konkurenci například Škody Fabie, Dacie Sandero nebo Renaultu Clio. Konkurenty Focusu v nižší střední třídě jsou Škoda Rapid, VW Golf nebo Hyundai i30. Mondeo soupeří se Škodou Octavií, VW Passatem nebo Hyundai i40. Kultovní Ford Mustang si od zahájení evropského prodeje v roce 2015 od oficiálního dovozce pořídilo 590 Čechů. Další auta se do ČR dostala v rámci individuálních dovozů. Prohlédněte si podoby osmé generace Fordu Fiesta: 24 fotografií Nový Ford Fiesta umí být malým autem, sporťákem, SUV i luxusním vozem. Dokázal se rozčtvrtit Od ledna do října letošního roku Ford v Česku 15 673 osobních a lehkých užitkových aut, což je o 662 více, než ve stejném období loni. Značce tak patřilo čtvrté místo na trhu.

