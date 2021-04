Pneuservisy po otevření okresů zažívají nápor. Na přezutí se v někde čeká i týden

Poté, co v pondělí 12. dubna skončil nouzový stav a přestalo platit omezení pohybu mezi okresy, motoristé míří do servisů vyměnit zimní pneumatiky za letní.

Zájem o služby pneuservisů se tento týden proti minulému zvýšil o 30 procent. Firmy v současnosti po zmírnění vládních omezení zažívají hlavní nápor zájemců o přezutí na letní pneu. Čekací doby jsou až do příštího týdne. Na konci března mělo na letní přezuto deset procent motoristů proti čtvrtině loni.

Řidiči, kteří chtěli navštívit autoservis do konce minulého týdne, nemohli přejíždět mezi okresy. Řada z nich proto přezutí letních pneumatik odkládala. Pokud přece jen během vládních omezení navštívili servis, museli se předem objednat on-line a vůz technikům předat venku.

"Od pondělí jsou téměř všechny naše pobočky vytížené skoro na maximum. Řidiči často odkládali návštěvu pneuservisu kvůli omezením a čekali, až se situace a počasí zlepší. Zájem o naše služby narostl v tomto týdnu oproti tomu minulému zhruba o 30 procent," uvedl obchodní ředitel pneuservisů Pneu Šafránek Luděk Horký. Firmy proto zvýšila kapacity a možnost objednání on-line, přezutí trvá do 45 minut.

Přezutí na letní pneu nechaly na později také firmy. "Staráme se o to, aby naši klienti měli přezuto co nejdříve a jezdili co nejbezpečněji. Letošní situace je ovšem jiná. Zkomplikovalo jí vládní opatření, které zakazovalo vyjet do jiného okresu, ale také počasí. Komu ze zákazníků to ale podmínky umožnily, má již přezuto. Ostatní dostávají nabídku několika termínů a mají to tak bez starostí," dodal ředitel společnosti Driveto Adam Szabó.