Pneuservisy hlásí plno. Na co dát pozor, když se bez nich chceme obejít

Dlouhé termíny i snaha ušetřit peníze. Dva důvody, proč se motoristé rozhodnou pro výměnu letních pneumatik za zimní vlastními silami. Montáž kol v domácích podmínkách není žádná věda, některé věci je ale třeba ohlídat.

Na dvoře před pneuservisem Auto Houser v Roztokách u Prahy řeší jeho vedoucí Lumír Novotný reklamaci. Červené Toyotě RAV 4 se po výměně pneumatik nespárovala čidla tlaku vzduchu s řídicí jednotkou a palubní počítač hlásí chybu. Chvíli to vypadá, že si se situací neví rady, když mu majitel auta prozradí, že použil kola z jiného vozu. V takovém případě je ale třeba provést celý proces párování od začátku. "S čidly tlaku bývají občas starosti, každé auto to má trochu jinak," konstatuje suše pan Novotný a spěchá obsloužit zákazníky, kteří čekají u pokladny.

V pneuservisech je teď na konci října frmol. Navzdory teplému počasí řada motoristů ctí datum 1. listopadu, kdy začíná platit povinnost obout zimní gumy. A tomu odpovídají i čekací doby. Tady v Roztokách je to týden, v nedalekých Velkých Přílepech nám rodinný Pneuservis u Milana nabídl termín za deset dní. Mratínský autoservis má volno až za 14 dní, což jeho majitel Vladimír Trendl vysvětluje tím, že výměnu gum nabízí jako doplňkovou službu.

I když hever už dávno nebývá samozřejmou součástí auta, nějaký se v okolí vždycky najde. A teoretické znalosti, jak vyměnit kolo, by si měl každý řidič pamatovat z autoškoly. Proč to tedy nezkusit na plácku před domem?

Na tomto místě je dobré poznamenat, že ani v případě výměny kol neplatí známé pořekadlo Co se v mládí naučíš… Stejně jako dnes na zahrádce nehubíme mšice DDT, neměli bychom bezmyšlenkovitě měnit kola takzvaně do kříže, což bývala doporučovaná metoda, jak zajistit rovnoměrné sjetí všech pneumatik. Moderní zimní gumy mívají směrový dezén ve tvaru šípu, který má výborné vlastnosti na zasněžené silnici. Smí však přijít vždy jen na tu stranu auta, na kterou byl původně namontován. Takové pneumatiky se poznají podle šipky na bočnici, která musí směřovat vždy po směru jízdy.

Kola tak lze v tomto případě prohazovat mezi přední a zadní nápravou, ale nikoliv z levé strany na pravou a opačně. "Při amatérské výměně pneumatik tohle bývá jedna z nejčastějších chyb," upozorňuje Lumír Novotný, který by radil kola v domácích podmínkách neprohazovat vůbec. "Často se stává, že tlumiče na přední nápravě auta nefungují na sto procent a na pneumatice vznikají sjeté plošky. Když taková pneumatika přijde na zadní nápravu, bývá extrémně hlučná."

Šrouby na kolech bývají po půlroce provozu často zatuhlé a nepoučený motorista je má tendenci něčím namazat, aby mu příště jejich povolování šlo lépe. Často takovým mazadlem bývá technická vazelína. Ta se sice hodí k promazání ložisek, v případě kol ale může být nebezpečná. Kdo tímto způsobem šrouby ošetří, nesmí se divit, když se mu během sezony postupně uvolní. "Zatuhlé šrouby lze nastříkat například WD sprejem, k ošetření bych však doporučil výhradně měděnou pastu," radí vedoucí roztockého pneuservisu.

Patrně nejpádnější argument, proč měnit kola raději u odborníků než na ulici, je nutnost jejich vyvážení. Podle Lumíra Novotného je tento úkon alespoň jednou za rok nutností, zvláště, pokud auto za tu dobu najede desítky tisíc kilometrů. "Mám zkušenost, že po sezoně na kole zpravidla chybí něco mezi pěti a dvaceti gramy závaží," říká.

Pokud jde o pravidelné vyvážení kola, Vladimír Trendl by tak přísný nebyl. "Spousta našich zákazníků ujede za zimní sezonu něco kolem pěti tisíc kilometrů. V těchto případech bych se nebál pro jednou vyvážení vynechat." I tak malý nájezd však může být pro kolo problém, pokud auto jezdí po silnicích plných výmolů nebo když závaží z kola náhodou odpadne.

Amatérští servismani by také měli investovat pár stokorun do momentového klíče, který zajistí utažení šroubů správnou silou. Aby to nebylo tak jednoduché, každá automobilka předepisuje jiný utahovací moment, zpravidla však jde o hodnotu kolem 120 newtonmetrů.

Optimální dotažení šroubů není moudré podcenit: Pokud je utáhneme málo, mohou se za provozu uvolnit. V případě větší síly zase hrozí, že strhneme závit.