Peugeot je nejstarší automobilkou světa. Začínal ale s pilami nebo mlýnky na kávu

První benzinový automobil na světě zkonstruoval v roce 1886 Karl Benz pod svou značkou Benz & Cie. V tu dobu už přitom 76 let existovala francouzská firma Peugeot, která ovšem své první vozidlo, parní tříkolku, vyrobila až o tři roky později. Kdyby se však počítalo datum založení, starší automobilku než právě tu francouzskou bychom hledali marně.

Příběh Peugeotu se začal psát 26. září 1810, kdy bratři Jean-Frédéric a Jean-Pierre Peugeotové složili potřebnou hotovost a nechali svou novou firmu zapsat v rejstříku. Tento záznam je mimochodem dodnes možné najít v archivu automobilky. Nicméně jakékoliv dopravní prostředky Peugeot před 211 lety nevyráběl.

Rodinný byznys se točil kolem oceli, kvůli které nechali bratři předělat rodinný mlýn na slévárnu. Mezi jinými vyráběli pily, různé nářadí, hodinářské pružinky a později také mlýnky na kávu, rámy pro deštníky nebo slánky a pepřenky. Mezitím asi v polovině 19. století firmu převzali potomci Jean-Pierre Peugeota Jules a Émile, přičemž právě oni 20. listopadu 1858 poprvé zaregistrovali a použili emblém lva - tehdy se šípem i bez něj. V různých obměnách se přitom lev na automobilech francouzské značky objevuje dodnes.

Byla to ovšem až třetí generace slavného jména, která stočila kormidlo firmy k dopravním prostředkům. Eugène a Armand Peugeotové, potomci Julese a Émila, totiž v roce 1882 začali s výrobou jízdních kol. To první se jmenovalo Le Grand Bi, přičemž v 80. letech produkce kol rychle nabrala na obrátkách.

Armand Peugeot však brzy začal uvažovat jiným směrem - k automobilům. Pomohlo k tomu mimo jiné i setkání s Gottliebem Daimlerem, který své první auto postavil v roce 1886. Francouzská firma jej následovala zanedlouho, v roce 1889 měla na Světové výstavě v Paříži premiéru párou poháněná tříkolka navržená Léonem Serpolletem. Větší popularity se však pára kvůli vysoké hmotnosti celého ústrojí a řadě dalších nevýhod nedočkala.

Peugeot to však nevzdal a přesedlal na čtyřkolová auta s licenčním zážehovým motorem Daimleru. První takový vůz z roku 1890 dostal jméno Typ 2, ovšem Armand Peugeot s ním nebyl příliš spokojen, a o rok později se tak na trh dostala modernizovaná podoba Typ 3. Právě v souvislosti s ním lze hovořit o prvním masověji, čili v počtu několika desítek kusů, rozšířeném automobilu francouzské značky.

Na počátku vznikalo ročně několik desítek automobilů. Peugeot se přitom stal první automobilkou, která u zážehovými motory poháněných strojů vsadila na gumové pneumatiky. Jednalo se také o pionýra automobilových závodů, když v roce 1894 vyhrál první závod z Paříže do Rouen.

Armand Peugeot nicméně rodinný podnik v roce 1896 opustil, aby si založil vlastní firmu Société Anonyme des Automobiles Peugeot zaměřenou čistě na výrobu automobilů. Eugéne Peugeot totiž čtyřkolovým vozidlům nebyl příliš nakloněn a raději se zaměřil na jízdní kola a další výrobky a od roku 1898 též na motocykly. Peugeot je mimochodem také jedním z nejstarších výrobců motorek na světě.

Mezitím oddělená automobilka Peugeot začala rychle prosperovat a už na konci 19. století vyráběla několik stovek aut ročně. Postupně se přidávaly i další modely, za zmínku stojí třeba Typ 69 z řady malých automobilů označovaných jako Bébé (tedy dítě). V roce 1910 se obě firmy se jménem Peugeot opět spojily, a vznikla tak továrna na výrobu jízdních kol a automobilů.

V roce 1912 automobilka začala vyrábět nákladní automobily v Sochaux a především přišla s typem BP1 Bébé. Ten navrhl Ettore Bugatti a Peugeot ho produkoval v licenci, malý vůz pak podle automobilky symbolicky uzavřel éru před první světovou válkou. Do ní se značka se lvem ve znaku postarala až o polovinu francouzské produkce automobilů.

Zatímco v průběhu války se firma zaměřila na produkci zbraní či vojenských vozidel, po ní se zase vrátila k osobním automobilům. Vzniklo několik nových typů, v roce 1926 se však Peugeot dostal do finančních problémů. Důsledkem toho se nejziskovější výroba kol a motocyklů oddělila od výroby automobilů. Ukončena byla také produkce nákladních vozů a z továrny v Sochaux se stal hlavní výrobní závod osobních automobilů se lvem ve znaku.

Krizi, i tu globální finanční, se nakonec povedlo Peugeotu překonat, a co víc, v roce 1929 se objevil první model značky s dodnes typickým trojčíslím s nulou uprostřed - 201. Na to mají Francouzi licenci, proto se tak například Porsche 901 muselo přejmenovat na 911. Model 201 patřil k nejlevnějším modelům ve Francii a rychle se stal prodejním hitem. Mimochodem - počáteční číslo v názvu začalo rychle určovat velikost vozu. Dva tak znamená malá auta, tři kompakty a čtyři i pět vozy střední třídy.

Ve 30. letech automobilka vsadila na modely s aerodynamickou karoserií. Tak se zrodily řady jako 202, 302 či 402. V roce 1934 se objevil model 401 Éclipse, první kabriolet s pevnou skládací střechou. Ten se stal pionýrem kategorie, jejíž popularita plně narostla až v průběhu 90. let.

Druhá světová válka ale opět přerušila produkci osobních aut a Peugeot se po německé okupaci chtě nechtě musel zaměřit na výrobu vojenských nákladních aut, tanků či leteckých motorů pro Němce. Zaměstnanci továrny se ji nicméně snažili různými způsoby sabotovat. V průběhu války také vznikl elektrický model VLV, který reagoval na nedostatek benzinu, který byl na příděl. Mezi lety 1941 a 1943 Francouzi vyrobili celkem 377 kusů tohoto miniaturního automobilu.

Také po skončení této války Peugeot obnovil výrobu osobních automobilů, byť z počátku razil politiku výroby jediné modelové řady. A s řadou 203, prvním novým poválečným automobilem značky, z roku 1947 trefil jackpot. Jednalo se o první Peugeot se samonosnou karoserií a také první Peugeot, jehož vzniklo více než půl milionu kusů (celkem skoro 700 tisíc). V nabídce byla řada karosářských verzí a produkce vydržela až do roku 1960.

O pět let dříve, v roce 1955, Peugeot s uvedením typu 403 opustil produkci jen jedné modelové řady současně. 403 se pak proslavila například v americkém detektivním seriálu Colombo, kde s otevřenou verzí jezdil stejnojmenný hlavní protagonista. Nakonec vzniklo přes milion kusů 403, kterou nahradila v roce 1960 (dlouho se oba modely dělaly spolu) ještě úspěšnější 404. Opět v několika karosářských variantách.

Z dalších úspěšných Peugeotů 60. let lze rozhodně zmínit malý model 204, první vůz automobilky s pohonem předních kol. Ve Francii šlo na přelomu 60. a 70. let o nejprodávanější auto. V roce 1968 si značka upevnila svou prestiž uvedením modelu 504, který se stal evropským autem roku 1969, a definitivně tak znamenal vítězství pohonu předních nad pohonem zadních kol u rodinných mainstreamových automobilů.

Peugeot 504 byl navíc nesmrtelný, především v Africe se vyráběl až do roku 2006 (ve Francii do roku 1983). Žádný jiný model značky se tak dlouho nevyráběl, přičemž celkem vznikl v 3,7 milionech exemplářů. Jiné údaje udávají i více. Popularitu si auto získalo svou robustností, jednoduchostí i spolehlivostí. V roce 1972 se pak objevil první z řady miniaut Peugeotu - model 104.

Městské modely značky se ukázaly být důležité především v návaznosti na Českou republiku, protože od roku 2005 se typ 107 a jeho nástupce 108 vyrábí ve středočeském Kolíně.

Peugeotu se dařilo a v roce 1974 koupil podíl ve finančně se trápícím Citroënu, který představil mnoho inovativních, nicméně nevýdělečných modelů. V dubnu 1976 pak převzal kontrolní balík akcií svého někdejšího rivala, což vedlo k vytvoření automobilky PSA Peugeot Citroën (později PSA Group). Na konci 70. let PSA převzalo evropské aktivity amerického Chrysleru, přičemž jeho modely začal prodávat pod obnoveným jménem Talbot. To nicméně dlouho nevydrželo, poslední osobní vůz tohoto jména vyjel v roce 1987 a poslední užitkový automobil na počátku 90. let.

Stejně jako v 60. a 70. letech, i v osmé dekádě 20. století se povedlo Peugeotu přijít s několika bestsellery. V roce 1983 měl premiéru malý model 205, který nakonec ve výrobě vydržel až do roku 1998. Vzniklo ho přes pět milionů kusů s karoserií hatchback či kabriolet, řada nadšenců pak dodnes nedá dopustit na sportovní verzi GTI.

Třešničkou na dortu byla verze 205 T16, homologační speciál s přeplňovaným motorem uprostřed a pohonem všech kol pro nechvalně proslulou skupinu B mistrovství světa v rallye. Vzniklo jen 200 kusů.

Z dalších oblíbených modelů 80. let je potřeba vzpomenout kompaktní 309, sedan a kombi střední třídy s označením 405, který získal titul evropského auta roku 1988 a v licenci se v Íránu či Ázerbájdžánu dělá dodnes, nebo luxusní limuzínu 605. PSA zároveň začalo v 80. letech spolupracovat s Fiatem na vývoji velkých dodávek, z čehož nejprve vnikl model J5, který v 90. letech nahradila první generace modelu Boxer.

Právě 90. léta přinesla další várku důležitých modelů. Třeba kompaktní řadu 306, která byla dnešní optikou nebývale rozvětvená - hatchback doplňovaly kombi, sedan i kabriolet. V roce 1996 se objevila kompaktní dodávka Partner, která v osobní verzi patřila k průkopníkům dnes velmi populární řady kompaktních osobních dodávek nahrazujících MPV. Ve střední třídě se uchytil nástupce 405 s označením 406 a v roce 1998 měl premiéru malý Peugeot 206.

Jednalo se o další trefu do všeobecného zákaznického vkusu. S trochou nadsázky by se dalo říct, že kde se 206 prodávala, tam se stala bestsellerem. Líbivý design, velký vnitřní prostor nebo příznivá cena. To všechno byl klíč k tomu, že nejen ve Francii, ale i různě po světě v licenci vzniklo přes osm milionů kusů tohoto modelu. Jiné zdroje dokonce udávají přes 10 milionů vyrobených 206, přičemž toto číslo může ještě vzrůst. Mimo jiné v Íránu se 206 totiž pořád vyrábí. Vedle hatchbacku se v Evropě nabízely i kombi a kabriolet s pevnou skládací střechou, na některých trzích byl dostupný také sedan.

Prodejně úspěšný byl i nástupnické modely 207, který se v roce 2007 stal dokonce nejprodávanějším modelem celé Evropy. Přízeň zákazníků si získal i další malý Peugeot s označením 208, aktuálně nabízený ve druhá generace. Ta může mít poprvé i čistě elektrický pohon.

Start nového tisíciletí se u Peugeotu nesl ve znamení kompaktní 307, která v roce 2002 vyhrála anketu o nejlepší auto roku v Evropě. Stejný úspěch mimochodem zopakovaly ještě druhá generace 308 v roce 2014, druhá generace SUV 3008 v roce 2017 a druhá generace malé 208 v roce 2020.

Peugeot, respektive celé PSA, začal také postupně expandovat na další mimoevropské trhy. Zatímco v USA to francouzské automobilce nevyšlo a stáhla se odtamtud už v roce 1991, například v Číně se až donedávna těšil skutečně velké oblibě a nabízí tam specifické a Evropanovi neznámé modely. Populární jsou Peugeoty třeba i v Latinské Americe, Africe nebo některých státech na Blízkém východě.

Právě čínský Dongfeng také v roce 2014 koupil necelých 14 procent akcií PSA, čímž francouzskému výrobci poskytl potřebnou finanční injekci v době, kdy se pohyboval ve výrazné ztrátě. Mimo to Peugeot také začal stále více investovat do vývoje SUV. V roce 2013 představil malý model 2008, který patří dodnes ve své třídě k nejoblíbenějším (aktuálně se nabízí druhá generace). Na SUV ve druhé generaci přetvořil i někdejší MPV 5008. Velké vany 806 a 807 pak zůstaly zcela bez nástupce.

Dnes místo velkoprostorových aut nabízí Peugeot osobní verze svých dodávek. V roce 2011 Francouzi rovněž nabídli první naftový hybrid na světě, současné plug-in hybridy značky mají ale tradičnější benzinový agregát.

V současné době spadá Peugeot, stejně jako celé PSA, do nově vzniklého koncernu Stellantis. Ten se zformoval po fúzi PSA s italsko-americkou automobilkou Fiat Chrysler. Šéfkou značky se lvem ve znaku je v současné době Linda Jacksonová, někdejší úspěšná ředitelka sourozeneckého Citroënu. A jak už bylo řečeno, své modely vyrábí také v Kolíně, respektive slovenské Trnavě, kde vzniká malá 208. Vedle malých modelů, několika SUV a osobních dodávek pak v aktuálním portfoliu figurují i kompaktní 308 a liftback nebo kombi střední třídy 508.

A mimochodem, jméno Peugeot dodnes stále nesou také slánky, pepřenky nebo mlýnky na kávu. Vyrábí se rovněž jízdní kola nebo motocykly se lvem ve znaku, třebaže například divize motorek dnes patří indické Mahindře.