Na malých autech si zakládáme, říkají v Peugeotu. Na český trh uvádí 208 a 2008

Peugeot uvádí na český trh modely 208 a 2008. V případě 208 jde o vůz spadající do kategorie malých aut, konkurenty jsou například Škoda Fabia, Renault Clio, Toyota Yaris, VW Polo a Seat Ibiza. Model 2008 je druhou generací malého SUV této značky, v ČR nejprodávanější Peugeot a v Evropě jedno z nejoblíbenějších menších SUV.

"Na malých autech si zakládáme, mají u naší značky dlouhou historii, současná auta mají kořeny v modelech 206 z roku 1998 i předtím v 205 představené v roce 1983," říká šéf českého zastoupení značky Peugeot Marco Venturini. Prvním Peugeotem, který měl ve jménu na začátku číslici 2, byl přitom model 202 z roku 1929.

S vozy této kategorie chce oslovit jak mladé, tak starší páry, případně ty, kteří shánějí druhé auto do rodiny. Stávající 208 byla nejprodávanějším Peugeotem na světě, model 2008 je tase nejprodávanějším Peugeotem v Česku.

"Obvykle v této kategorii, tedy segmentu B, je nejzásadnější cena, my ale chceme oslovit i dalšími vlastnostmi, třeba moderním designem, stylem, bohatou bezpečnostní výbavou a řidičským chováním," dodává Venturini.

Výroba nové generace 208 bude probíhat jak ve slovenské továrně v Trnavě (kromě základního modelu Lite), tak v marocké Kenitře.

Peugeot 208 nabízí širokou paletu pohonů, prodává se jak s benzinovými, tak naftovými motory, v nabídce je i elektromobil. Zástavbu elektrické verze umožnila nová platforma CMP, na které 208 stojí.

Dovozce už zveřejnil ceník, nejlevnější 208 stojí 295 tisíc korun. Sice patří spíše mezi dražší modely segmentu B, a to navíc stlačit cenu pod 300 tisíc pomáhá akční bonus, výbava ale obsahuje dnes požadované komfortní minimum a přidává i bohatý seznam bezpečnostních asistentů, za které se u konkurence často připlácí, nebo se vůbec nedodává.

To ostatně potvrzuje i Marco Venturini: "Model 208 má stejně bohatou nabídku bezpečnostních prvků jako manažerský Peugeot 508, tedy kromě nočního vidění."

Podrobný přehled a srovnání cen malých aut jsme publikovali zde:

Nejoblíbenější Peugeot v Česku je 2008

Automobilka také přivezla do Česka malé SUV 2008, a to jen pár dní poté, co se oficiálně představilo veřejnosti na čínském autosalonu v Kantonu. Prodávat se přitom začne až v lednu poté, co se zveřejní český ceník.

Nová 2008 se vizuálně sladila s ostatními modely, především s 208. Jde o velmi žádanou automobilovou kategorii s těžkou konkurencí. Peugeot ale do tohoto segmentu městských SUV s pohonem předních kol vstoupil mnohem dříve, nová 2008 je už druhou generací a ta první má na kontě 1 130 000 prodaných kusů.

Francouzská novinka výrazně narostla, je delší o 141 mm, rozvor narostl o 67 mm. Nárůst rozměrů má být znát především v interiéru, a to na zadních sedadlech.

Stejně jako menší 208 dostal do nabídky nový 3D i-Cockpit, tedy přístrojový štít, který data projektuje prostřednictvím trojrozměrného efektu jako hologram. Žádná jiná automobilka nyní tento prvek nenabízí. K dispozici je ale až u dražších verzí.