Nejstarší automobilové zvíře se vrací do 60. let. Nové logo Peugeotu těží z minulosti

Automobilka Peugeot představuje nové logo a změna je to poměrně razantní. Ve štítu má profil řvoucího lva, nad ním je nápis Peugeot. Nahradí dřívější logo s celou lví postavou, kterou měla automobilka ve znaku v různých modifikacích od roku 1976. A i když má představovat novou éru, ve skutečnosti výrazně čerpá z minulosti.

Vzdáleně připomíná italskou automobilku Lamborghini. Ta má také v trojhranném štítu zvíře - pořádně rozzuřeného býka. Nové logo Peugeotu ale kombinuje prvky, které jedna z nejstarších automobilek světa použila už v minulosti, a to dokonce dřív, než se Ferrucio naštval na Enza a rozhodl se vyrobit Lamborghini, které bude lepší než Ferrari.

Logo Peugeotu pochází z poloviny 19. století a je tedy v podstatě nejstarším automobilovým znakem světa. Rodina Peugeotů podnikající v ocelářském průmyslu použila symbol lva, který měl demonstrovat sílu, schopnosti a odolnost ocelových výrobků z Francie. Lev byl rovněž heraldickým symbolem obce Vandoncourt, ze které Armand Peugeot s rodinou pocházeli, v roce 1810 přestavěli rodný mlýn na továrnu vyrábějící ocel a dali tak vzniknout jedné z nejdůležitějších automobilek současnosti.

I když se znak Peugeotu za svou dlouhou historii změnil celkem desetkrát, lev z loga nikdy nezmizel. V polovině 20. století se heraldická figura lva vetkla do francouzského štítu s nápisem Peugeot, v roce 1960 značka přišla s upraveným logem v trojhranném štítu s hlavou lva s hustou hřívou.

V pozdějších letech se lev trochu upozaďoval, naposledy se logo změnilo v roce 2010 a lev působil plasticky, s metalickými odlesky. Což, jak automobilky přiznávají, v éře digitalizace není zrovna nejvhodnější, s novými technologiemi, aplikacemi v mobilu a především na všech sociálních sítích je lepší mít typograficky jednoduché, ploché logo.

Mimochodem, před nedávnem (v roce 2019) logo změnil například Volkswagen a i ten se při zjednodušení tvaru částečně dívá do minulosti, současné logo připomíná znak, který Volkswagen začal používat po válce.

Logo zjednodušilo také BMW, General Motors a před nedávnem Kia. Typografická změna u poslední zmíněné značky ale vyvolala v odborných kruzích protichůdné názory, například automobilový novinář Mike Rutherford z Auto Express zveřejnil komentář, kde změnu považuje za zbytečnou.

Úpravu loga naopak obhajuje profesor designových konceptů na Fakultě kulturních věd na Kolínské univerzitě aplikovaných věd Paolo Tumminelli. "Ze starého loga přímo bolely oči. Pouhým zarovnáním písmen se design loga Kia razantně zlepšil," vyjádřil se pro německý magazín Automobilwoche.

Popisuje také, proč je ke změně log potřeba přistoupit. "Pro prezentaci jsou dnes zásadní sociální sítě. Loga musí dobře padnout do profilových fotografií na sítích, jako je Instragram a další, kde 3D loga nepůsobí naopak dobře. Proto jsou značky ke změně dnes nuceny. Dřív se loga navrhovala tak, aby dobře vypadala na budovách nebo autech," dodává Tummineli.

Za změnou loga Peugeotu stojí tým okolo šéfdesignéra Mathiase Hossanna. "Připomíná bohatou historii značky, je precizní, designové čisté a zároveň velmi moderní. Chceme, aby díky němu lidé po celém světě jasně identifikovali, že jde o Peugeot," řekl při představení loga Hossann. Mimochodem, na karoserii bude mít nové logo jako první model 308, který se představí v březnu.

Podle Lindy Jacksonové, nové šéfky Peugeotu, která do vedení přišla začátkem loňského roku a dříve vedla sesterský Citroën, ale změnu čeká celý Peugeot. "Nejde jen o logo samotné, značka mění identitu. Kompletně jsme v posledních letech proměnili modelové portfolio, teď dochází na další oblasti. Změní se také internetové stránky Peugeotu, budou jakousi "virtuální prodejnou", daleko interaktivnější a zaměřené na uživatele. Bude snadné si auto nejen prohlédnout a nakonfigurovat, ale také objednat on-line včetně vhodného pojištění," dodává Jacksonová.

V Peugeotu údajně na změně loga v automobilce pracovali ještě předtím, než se značka jako součást koncernu PSA sfúzovala s FCA a vstoupila tak do aliance Stellantis. "S tím to nesouvisí, nevím tedy, jestli ostatní značky společnosti Stellantis přijdou brzy se změnou loga, podobně jako my," dodala.

Peugeot má mít v Česku rovněž velmi brzy nové webové stránky. "Prostřednictvím našich stránek ale zatím nepůjde nakupovat vozy zcela on-line, tak jako ve Francii nebo v některých dalších zemích v Evropě. Aktuálně v Česku pracujeme na rozvoji on-line aktivit v oblasti prodeje nových vozů a dalších souvisejících produktů a služeb, ovšem kompletní nákupní proces nového vozu včetně protiúčtu zatím nenabízíme," dodává za české zastoupení automobilky Peugeot tisková mluvčí Radka Matthey.