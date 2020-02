Peugeot nakročil do století elektřiny. Za tři roky chce mít baterie ve všech modelech

Matěj Skalický, autor je redaktorem Českého rozhlasu

Později, ale přece. Francouzský Peugeot po letech váhání představil plnohodnotnou sestavu aut do zásuvky. Dlouho připravovaná ofenziva už není experimentem, má jednoznačný cíl: vyhnout se vysokým pokutám za nedodržení přísných emisních limitů Evropské unie a zbavit se závislosti na benzinu a naftě. Podobný plán má spousta automobilek, Peugeot chce mít hotovo za tři roky.

"Je to jako s hudbou," rozhazuje rukama Olivier Desserprit, který v Peugeotu diriguje produktovou komunikaci. "Můžeme snad říct, že byla hudba dřív lepší? Z akustické kytary se přece také stala v minulosti elektrická…" dostává se k pointě své metafory, zatímco se na velkoplošném plátně za ním odehrává působivá vizuální show představující francouzskou cestu k elektromobilům.

Sedíme v hotelu na pobřeží Středozemního moře, asi 40 kilometrů jižně od Barcelony. V rohu potemnělého konferenčního sálu parkuje obstarožní sněhobílý elektromobil VLV. I na něj padne řeč - Peugeot ho vyráběl za druhé světové války, když němečtí okupanti omezili využívání fosilních paliv ve vichistické Francii.

Skoro 80 let poté se venku na parkovišti dobíjí jeho moderní nástupci: elektrická verze stylového kompaktu 208, její trochu vytáhlejší kopie s označením e-2008, duo atraktivních manažerských korábů (plug-in hybridní 508 a 508 SW) a v neposlední řadě taky dobíjecí hybrid 3008, ten je k dispozici i jako čtyřkolka s celkovým výkonem 300 koní.

Peugeot nasadil do boje za menší emise první elektrickou armádu. Pokud v boji uspěje, má jasně daný plán na další tažení: do roku 2023 budou všechna lvíčata zvládat jízdu na elektřinu. Jak vysvětluje Olivier Desserprit, nebude to první ani poslední revoluce v historii automobilového průmyslu.

Hlavně jednoduše

Peugeot se při vstupu na elektromobilový trh zaklíná několika hesly, z nichž to nejzajímavější je paradoxně prostě "jednoduchost". Všechny jeho nabízené novinky do zásuvky mají totiž jedno společné - chovají se co možná nejpodobněji jako jejich fosilní sestry.

Jeden příklad za všechny. Pokud si sednete třeba do elektrického Hyundai Ioniq, máte možnost pomocí páček pod volantem regulovat míru rekuperace elektromotoru, a tím pádem kouzlit za jízdy se silou brzdného účinku natolik, že k zastavení vozidla skoro není nutné používat pedál. Baterie se tím rychleji dobíjí a vy dál dojedete. Je to sice možná nepřirozené, ale funkční.

U Peugeotu je to jinak. Knipl automatické převodovky můžete sice nastavit do polohy B, a tak rekuperaci také zvýšit, tím ale možnosti končí. Elektromotor brzdí jen vlažně, výhodou ovšem je, že ani nepřipravený řidič nebude bloumat nad tím, jak celý tenhle systém, který vidí pravděpodobně poprvé v životě, funguje. Nesmíme zapomínat na to, vysvětluje Olivier, že tyhle elektromobily pořád budou pro drtivou většinu lidí prvním rendez-vous s moderní technologií zítřka.

Právě po vzoru třeba už zmíněného Hyundai nicméně Peugeot převzal filozofii jedné platformy pro všechny možné pohony. Véronique Pujová, která se u Francouzů stará o pohonné jednotky, to vysvětluje flexibilitou v továrnách. Že sdílení výrobních komponent je v moderním pojetí automobilového průmyslu klíč k úspěchu, u Peugeotu vědí a v koncernu PSA s tím mají své zkušenosti.

Taková 208 má proto teď absolutně stejný základ jako to samé auto se spalovacím motorem. Modulární platforma se jmenuje CMP a vyhovuje jak klasickým hatchbackům (Opel Corsa), tak malým SUV, takže na ni sedí třeba i DS 3 Crossback nebo model e-2008.

Jako vejce vejci

Jednovaječná dvojčata e-208 a e-2008 jako by vyskočila z Pokustónova klobouku - drobně se liší jen vahou a výškou, auto s více nulami v názvu vyrostlo asi o deset čísel výš, a je v něm tedy víc prostoru pro čahouny. Nižší z obou automobilů má naopak o malinko delší dojezd, na baterky s kapacitou 50 kWh zvládne 340 kilometrů (podle WLTP), ale jak se nám na klikatých cestičkách pod Pyrenejemi potvrdilo, k ujetí takové dálky budete potřebovat skutečně optimální podmínky. To znamená nejen sucho a tak akorát jarní teploty, ale i rovinku a klidnou nohu.

Nám se ukazovala průměrná spotřeba 16,4 kWh na 100 kilometrů, což by odpovídalo dojezdu asi o 40 kilometrů kratšímu, auto ale za sebou nemělo žádné jemné zacházení. U 2008 nám budíky odhadovaly dojezd asi 250 kilometrů (oproti papírovým 310).

Výhoda je, že palubní počítač je nadaný matematik, takže vás nemate utopickým odhadem, ale reálně vyhodnocuje styl jízdy a dojezdové možnosti. Mimochodem skvělá zpráva je, že díky vodou chlazené baterce můžete naplno využít i rychlý dobíjecí stojan s výkonem 100 kW.

Jinak, pomineme-li odvážný design z pera exteriérového návrháře Yanna Beurela, je třeba vypíchnout francouzský kokpit s 3D přístrojovým štítem, který vás okouzlí svým holografickým efektem. Pokud tedy na budíky přes věnec volantu uvidíte, ne každému se to v novodobých Peugeotech poštěstí.

Obě elektrické novinky Peugeotu jinak potěšily poměrně dobrou předvídatelností a pohodlným řízením. Auta působí v zatáčkách poměrně měkce, přičemž vyšší e-2008 vás možná znervózní vratším dojmem, byť těžké baterie crossover táhnou bezpečně k zemi.

Na sportovní režim nejsou elektromobily nijak agresivní, zdráhají se divočet, a to i v případě rozjezdu, který tedy víc než co jiného opět připomíná fosilní auta. Tady si mohou "dvojky" podat kliky s hybridními provedeními (liftback i kombík) modelu 508. Jim taky chvilku trvá, než na sešlápnutí pedálu zareagují.

Problémem zůstává rovněž vysoká cena. Dát za elektrický hatchback do města 810 tisíc korun jako v případě elektrické 208 vyžaduje velký zápal a nadšení pro elektrickou věc. Na trhu navíc začíná být těsno - do Česka nově dorazil například nový Renault Zoe s akční cenovkou o více než 100 tisíc nižší.

Peugeot e-208 (e-2008) Pohon: synchronní elektromotor s permanentním magnetem

Výkon motoru: 100 kW (136 k)

Max. točivý moment: 260 Nm

Dojezd (WLTP): 340 km (320 km u e-2008)

Kapacita baterie: 50 kWh

Cena: od 810 000 Kč (840 000 Kč u e-2008)

Ticho v Sagradě a dovádění na autodromu

Plug-in hybridní varianty 508 mají benzinový čtyřválec 1,6 PureTech doplněný elektromotorem, soustava dá dohromady výkon 165 kW a točivý moment 360 Nm. Na rozdíl od plně elektrických Peugeotů potěší manažerský dostavník několikanásobně lepším odhlučněním od venkovního světa.

Jen tak pod čarou - pomalou elektrickou jízdu doprovází u Francouzů poměrně hrubý bezpečnostní tón kvůli kolemjdoucím smombies (popkulturní zkratka pro čumily do mobilních telefonů), a proto je lepší nechat virvál na ulici a uvnitř mít ticho jak v Gaudího Sagradě Famílii.

Obě 508 jsou samozřejmě už výrazně dospělejší a taky dražší auta, která pod milion prostě nekoupíte. Disponují baterií o kapacitě 11,8 kWh a Peugeot deklaruje u liftbacku čistě na elektřinu dojezd 54 kilometrů, respektive 52 v případě kombíku. Odhad v terénu seděl, maximálně byl o pár kilometrů nižší. Třeba konkurenční Superb iV by měl teoreticky zvládnout o osm deset kilometrů na elektřinu víc, u něj ale počítač odčítá kilometry pocitově rychleji.

Ještě jedno srovnání se Superbem - na rozdíl od něj baterka v 508 nezabírá ani píď v zavazadlovém prostoru, který má shodně s fosilními verzemi 487, respektive 530 litrů.

Ovládání hybridního režimu u 508 můžete buď nechat na automatice, nebo si sami zvolit čistě elektrickou jízdu, kterou auto umí samo utnout třeba při bateriové rezervě na 10 kilometrů, jež vám systém nechá na poklidnou jízdu městem. Záleží na vás. Jízda je klidná a ladná, prudší pohyby jsou zbytečné, v 508 se jezdí ekologicky i ekonomicky.

Samotnou spotřebu je po pár kilometrech u hybridů těžké odhadnout, auto jsme přebírali s apetitem 12 kWh a 6,3 litru paliva. Za čtvrt hodiny jsme byli na 11,2 kWh a devíti litrech. Záleží na tom, jak moc využíváte jednotlivé jízdní režimy, kdy šetříte baterie a kdy naopak dáváte autu napít voltů namísto oktanů.

Peugeot 508 Hybrid Pohon: 4×2, benzinový čtyřválec + elektromotor

Objem spalovacího motoru: 1598 cm3

Výkon soustavy: 165 kW (225 k)

Max. točivý moment: 360 Nm

Kapacita baterie: 11,6 kWh

Dojezd na elektřinu: až 54 km (dle WLTP)

Cena: od 1 065 000 Kč (1 105 000 Kč kombi SW)

Prach, hlína a 300 koní

Radost z dravé jízdy zažijete teprve s poslední elektrifikovanou novinkou s označením 3008, která sdílí s 508 stejný motorový základ, přičemž další elektromotor má vzadu a dohromady nabídne až 220 kW, tedy rovných 300 koní.

A hlavně má pohon 4×4, takže auto toho zvládne nesrovnatelně víc než vozy s obyčejným Grip Controlem (protiprokluzový systém u francouzských aut poháněných jen přední nápravou), byť rozumíme, že většina zákazníků by si vystačila jen s elektronickou pomůckou.

Peugeot si věřil v Barceloně natolik, že se nebál novináře s hybridní 3008 poslat na zašlý, sto let starý autodrom v Sant Pere de Ribes. V roce 1923 tu debutoval vítězstvím Albert Divo v Sunbeamu, pozdější vítěz sicilského závodu Targa Florio. A teď, o století později, tu na improvizovaném off-road kolbišti divočí plug-in hybrid, který nezastře, že mu těžké baterky přidávají tři metráky na váze.

V zatáčkách je to citelné, ale auto (nadváhy nedbajíc) plavně a pomalu vyjíždí sebestrmější kopec. Bez hrabání, bez prokluzu. Sjíždění necháváme na asistentovi, který se ani nezapotí. To vše čistě na elektřinu, která vás umí pohánět až do rychlosti 135 kilometrů za hodinu.

Navíc právě tento hybrid umí být kromě schopného SUV i zajímavou hračkou, minimálně na španělských horských smyčkách. Dobře fungující kombinace osmistupňové automatické převodovky a silné hybridní soustavy se podepisuje na pohotových reakcích a rozverné nátuře. Podobně nadaný crossover jsme dlouho neřídili.

Peugeot 3008 Hybrid4 Pohon: 4×4, benzinový čtyřválec + 2 elektromotory

Objem spalovacího motoru: 1598 cm3

Výkon soustavy: 222 kW (300 k)

Max. točivý moment: 520 Nm

Kapacita baterie: 13,2 kWh

Dojezd na elektřinu: výrobce zatím neudává, předběžně 52 km dle WLTP

Cena: od 1 115 000 Kč

Od dojmů k tvrdým číslům. Hybridní verze platí u Peugeotu za vrcholy nabídky: u fastbacku a kombi 508 se za hybrid oproti podobně nejsilnějšímu dvoulitrovému dieselu připlácí 160, respektive 165 tisíc korun, a ceny tak hravě překonají 1,1 milionu, přičemž třeba podobně silný Superb iV koupíte už pod 900 tisíc.

U 3008 je příplatek za základní verzi hybridu s pohonem předních kol dokonce 175 tisíc, a pokud byste chtěli čtyřkolku, musíte přidat dalších 120 tisíc korun. Cena se pak dostane minimálně na 1 115 000 korun.

Společně do nové doby

Automobilový průmysl čekají turbulentní 20. léta. Protože Evropská unie bude požadovat důsledné dodržování emisních limitů (na flotilový průměr připadá asi 95 gramů CO 2 ), automobilky budou nuceny investovat do vývoje a výroby elektrických aut nemalé prostředky. I proto si vypomáhají jako Volkswagen s Fordem, nebo se přímo spojují jako Fiat Chrysler s PSA.

"Je lepší čelit výzvám budoucnosti společně," vysvětloval loni v prosinci podle CNBC šéf PSA Carlos Tavares námluvy s Italy. Dohromady ušetří automobilky podle odhadů ročně přes čtyři miliardy dolarů, které budou potřeba na vykrytí počátečních ztrát při masivním nasazení elektrifikovaných aut. Jak citoval Tavarese britský deník The Financial Times, prodej elektromobilů teď PSA prostě moc nevydělává.

Peugeot si ale věří, do kampaně na prodej nového modelu 208 zapojil světového tenistu Novaka Djokoviće a ze všech předobjednávek, které sesbíral, jich čtvrtina byla na elektrickou variantu. Šéf Peugeotu Jean-Phillippe Imparato serveru Automotive News Europe řekl, že u hybridních variant modelů 3008 a 508 by si představoval podíl od 15 do 20 procent.

Klíčový bude pochopitelně zájem lidí, kteří v západní a severní Evropě a také v Číně už k bateriovým autům přičichli, mimochodem jen v Evropě se loni v prosinci prodalo rekordních skoro 80 tisíc aut do zásuvky. Nicméně jezdit k nabíjecím, ne tankovacím stojanům je pro drtivou většinu řidičů zatím jen velkou neznámou.