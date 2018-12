Testujeme nový francouzský kombík. Peugeot 508 SW je delší, široký a bystrozraký

Pověstná elegance od mistrů země galského kohouta upustila od barokních tvarů. Naprosto obyčejný kombík ve Francii proměnili ve sportovně střiženou avantgardu s inspirací v ladných karoseriích kupé. Kombíková 508 půjde na český trh nejdřív za půl roku, už teď se ale Peugeotu hromadí stovky předobjednávek. A dieselovým omezením navzdory – lidé prahnou hlavně po nafťácích.

Jestli novodobé Renaulty lákají na přední LED světla stylizovaná do podoby pravěkých mamutích klů, Peugeot nasadil "pětsetosmičce" špičáky šavlozubého tygra. Nabobtnalý nárazník po bocích obtéká střed čelní masky, a auto tak opticky rozšiřuje. Ostatně, díváte se na jeden z nejširších, a hlavně nejnižších kombíků současnosti.

V Peugeotu manažerský model zmenšili o skoro šest centimetrů, a to hlavně díky bezrámovým oknům, tolik typickým pro mnohem větší šarže na trhu. Pár čísel na výšce odmazala také nová modulární platforma EMP2 za nadpozemských 630 milionů eur (15 miliard korun). Oproti původnímu spodku jménem PF3, na jehož základě stála minulá generace 508 a který poprvé vyzkoušel těsně po miléniu Citroën C5, ubrala nová platforma i desítky kilogramů.

Francouzská laboratoř

Peugeot kombíkovou verzi 508 odhalil už letos v červnu, pořádně pak na autosalonu v Paříži. Francouzi dokazují, že auta nemusí být jen účelnými stěhováky, plavná silueta kombíkové "pětsetosmičky" má blízko k dokonalosti a není daleko od luxusního Mercedesu CLS Shooting Brake. Všimněte si, jak v Peugeotu umně přenesli pozadí již prodávaného liftbacku na páté dveře station-wagonu (kombíku).

Pásem spojené zadní lampy pocházejí už z konceptu Instinct, který francouzská automobilka odhalila loni na ženevském výstavišti. "Byla to naše laboratoř," potvrzuje designérka Anna Costamagnová. Výrazný kukuč i svažující se záď je efektní, v soudobé uniformitě koncernových designových šablon vyčnívá.

Anna Costamagnová si v Peugeotu vyhrála hlavně s podobou interiéru, který plně přejímá firemní architekturu zvanou i-Cockpit. Jenže ta není všem po chuti, protože výhledu na výše posazené budíky brání objemný věnec jinak poměrně subtilního motokárového volantu. Dá se na to zvyknout, ale musíte dělat kompromisy, na které nejsou všichni řidiči zvyklí.

Interiér je jinak velmi útulný. Středový panel simuluje kombinaci leteckého kokpitu s komodou, do jejíhož otevřeného šuplíku francouzští designéři vsadili desetipalcový dotykový displej s poměrně složitým - alespoň na první pohled -, zato funkčním a přesným infotainmentem.

Všude kolem je habaděj tenkých dřevěných plátků překrývajících běžné a nudné plasty. "Inspiroval nás domácí nábytek, v autě je pravé dřevo, díky kterému působí interiér tepleji. Dřevo dobře ladí s moderními technologiemi. Když řídíte, cítíte se jako doma," podotýká Anna s tím, že její ruku na skicovém papíře vedl důraz na jednoznačně rozpoznatelné francouzské dědictví. A taky určitě snaha vyrovnat se kolegům z Německa.

Audi na mušce

Peugeot si stanovil vysněnou metu, když jeho šéf Jean-Philippe Imparato v létě říkal, že ambicí současného vedení je z pařížské značky udělat mainstreamovou prémiovku. Hlavní sok? Mezi Francouzi nejčastěji zaznívá jméno Audi A4, jejíž modernizovaná verze v těchto dnech vstupuje na český trh. A pak taky BMW 3.

Padají ale i jména jiných matadorů "déčkového" segmentu (v němž je mimochodem každé třetí auto v Evropě prodané auto kombík), jako Mercedes-Benz třídy C nebo Volkswagen Passat. Na něj je ale 508 doslova krátká. Vzadu bude dlouhány možná bolet hlava a na kolena jim nezbude kilometr místa jako v královských kombících.

Kufr se mezigeneračně zmenšil o 30 litrů, přesto jich pro zavazadla nabídne ještě slušných 530. Na Superb výrazně ztrácí, je ale lepší než usedlejší Mondeo. Nákladová hrana je o šest centimetrů níže oproti liftbacku. Auto je taky o čtyři centimetry delší než výchozí verze (má 4,79 metru) a při sklopených zadních sedadlech nabídne až 1780 litrů prostoru. A to se skoro rovnou podlahou.

Našlápnuto na německé kolegy má 508 parádními technologiemi. Jako první do "déčkového" segmentu přináší například systém nočního vidění. Tenhle šikovný asistent umí na digitálním přístrojovém štítu (který má v i-Cockpitu jednu z nejpovedenějších grafik vůbec) živě promítat záběr infračervené kamery umístěné v grilu masky. Až do vzdálenosti kolem 200 metrů vidí řidič pobíhající zvěř nebo chodce, v nejhorším případě oblečeného do černé bundy a stejně barevných džínsů.

Projektový manažer "peugeotí" novinky Bernard Hesse nám bystrozraké lví oči s nadšením ukazuje. "Systém kolem objektu nejprve namaluje žlutý rámeček. Pak červený, když se přiblížíte. Následně vydá zvukovou výstrahu, a když nereagujete nebo se blíží srážka, auto zastaví," vysvětluje.

Diesel táhne

Jedno auto, dvě karosářská provedení, tři typy pohonu. Strategie Peugeotu je jednoznačná: kromě plug-in hybridu, který dorazí příští rok na podzim, nabídnou Francouzi dva benzinové (PureTech 180 a 225) a tři dieselové (BlueHDi 130, 160 a 180) motory.

Skladba odpovídá fastbackové verzi. Právě naftové jednotky byly v minulé generaci nejžádanějším pohonem a i teď jsou podle dostupných informací předobjednávky ze 70 procent dieselové. Doba se ale mění, a tak Bernard Hesse odhaduje, že za tři roky se prodeje rovnoměrně rozdělí mezi hybrid, benzin a naftu.

Nejslabší diesel můžete mít jako jediný nabízený motor i s manuálem. Peugeot ho ale na mezinárodní prezentaci do městečka Cascais u Lisabonu nevzal, takže jsme ozkoušeli silnější 160koňový dvoulitr s točivým momentem 400 Nm.

Sbírá se hezky odspodu a geniálně komunikuje s novým osmistupňovým automatem. Komfort je na výsostné úrovni, pryč je pověstné francouzské houpání v bocích, a to velkým dílem určitě díky nastavení adaptivních tlumičů.

U nejsilnější benzinové šestnáctistovky s výkonem 225 koní má smysl vyzkoušet i sportovní režim, který probudí malého francouzského čertíka se superrychlými reakcemi na stlačení plynového pedálu. Lineární zrychlení je pozoruhodné, tradičně gumovější řízení vám nicméně rychlé průjezdy zatáčkami nedovolí.

Slabšímu benzinu se ve spodním spektru otáček zase nechce moc pracovat a žádá větší trpělivost a snažení od řidiče. Úžasné je odhlučnění kabiny, i při dálničních rychlostech si povídáte bez ruchů a svistu. To se nejvíc hodí při dlouhých přesunech, kdy je v kabině kostelní ticho a vesmírný klid.

V kontrastu s divým vzezřením je nová 508 SW úkaz, který okouzlil novináře i samotné řidiče. Peugeot teď v Mylhúzách nestíhá vyrábět a například v Česku odsunul uvedení do prodeje až na květen příštího roku. Vyplatí se počkat - dlouhá 508 předjela letité rivaly a ukázala jim nejhezčí kombíkový zadek současnosti. Teď míří vstříc útoku na německou špičku ve třídě.

