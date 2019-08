Když rodina nechce Golf ani Octavii. Peugeot 308 bojuje víc než jen zajímavou cenou

Stupnici osmi rychlostních stupňů přeletí automat Peugeotu 308 SW v cuku letu, konkurent Octavie Combi má přitom už svoje léta. Jaké trumfy nabízí s naftovou patnáctistovkou a výbavou GT Line, lákající svým rozsahem i cenovkou 585 000 Kč?

Peugeoty vyrábí jedna z nejstarších dosud aktivních automobilových značek na světě, a kdo není zaslepený frankofob, musí jim přiznat mnohé kvality. Patří sem léta pilované umění naladit odpružení, aby vám nezkazilo náladu ani na hodně rozbité silnici.

Peugeot se sesterským Citroënem navíc těží z letitého know-how, pokud jde o naftové motory. A pak je tu ještě celkem vstřícná cenová politika českého dovozce, takže rozhodně neodrazuje ani poměr cena/výkon.

Druhá generace "třistaosmičky" coby zástupce Peugeotu v nižší střední třídě už je na trhu šest let. Přes titul Evropského vozu roku 2014 a decentní omlazovací kúry se poněkud okoukala. Zkoušené kombi zastíní základní hatchback svým výrazně prostornějším interiérem, hlavně u zadních sedadel a v případě zavazadelníku. Těží z rozvoru protaženého o citelných 110 milimetrů, karoserie tak má na délku 4585 mm místo 4253 mm u hatchbacku. Příplatek 40 tisíc za SW se rozhodně vyplatí, zvláště rodinám.

Kombinace bělostného laku s tmavou maskou chladiče (místo obvyklejší chromované) a s litými osmnáctkami testovanému vozu vyloženě sluší. Z boku vyniknou vyvážené proporce dvouprostorové karoserie, zadní převis nepůsobí nijak těžkopádně - také díky rozvoru 2730 mm.

S čím se naopak i po letech těžko smiřuje, je pojetí přístrojové desky - viz rámeček o i-Cockpitu. Nad masivním, leč málo členěným středovým panelem si zase říkám, že by mohl vzít do podnájmu užitečné schránky na drobnosti. Kapsy ve dveřích nebo prostor před spolujezdcem tyto nedostatky rozhodně nekompenzují.

Pochvalu si zaslouží ergonomicky vhodná poloha spínače varovných světel, široká opora lelkující levé noze řidiče automatu nebo protiskluzový povrch pedálů. Snadno se zvyká i na atypický tvar voliče samočinné převodovky.

Náladu podstatně zlepší sedadla a také nabídka prostoru, včetně - pro dvoumetrového dlouhána kritického - stropu s panoramatickým střešním oknem. Sedáky se sice nezdají nejdelší, ale ani po šesti stovkách kilometrů na jeden zátah mě nohy nebolely. Dospělí konfekčních postav si pochvalují také místa ve druhé řadě, díky karoserii kombi se tam strop příliš nesvažuje.

Zavazadlový prostor svým objemem zhruba odpovídá zmíněné Octavii Combi, spolu s ní tedy patří ke špičce daného segmentu. Potěší i prakticky rovná ložná plocha, vzniklá sklopením zadních sedadel, má (příplatkové) kolejničky usnadňující fixaci a nízkou nakládací hranu.

Technické údaje Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Line

Motor: naftový 4válec, 1499 cm3, turbo

Výkon: 96 kW při 3750 ot./min.

Točivý moment: 300 Nm při 1750 ot./min.

Převodovka: osmistupňová automatická

Nejvyšší rychlost: 205 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Spotřeba: 3,9-3,9 l/100 km

Hmotnost: 1394 kg

Objem zavazadlového prostoru: 610 l

Cena od: 395 000 Kč (1.2 PureTech 110 S&S MAN6 Active), 585 000 Kč (testovaná verze 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Line)

Podvozek rozhodně nepředstírá sportovní ambice, při jízdě ve dvou a bez nákladu mohou v ostře projeté zatáčce zadní kola tu a tam odskočit. Předpoklad komfortního odpružení Peugeot splnil, byť musel zápolit s efektními úzkoprofilovými osmnáctkami. Řízení nenadchne ani neurazí.

Naftová čtyřválcová patnáctistovka zdaleka nedrnčí tak jako TDI oné octavie, s nímž jsem nedávno absolvoval cestu do Provence. BlueHDi běží "od přírody" měkčeji, navíc se je povedlo účinně odhlučnit, jakkoli stále vyluzuje typický klapot dieselů. S třináctimetrákovým kombi nemá 300 newtonmetrů moc práce, osmistupňový automat se totiž chová inteligentně a z motoru dostane víc než většina běžných řidičů.

Zanedbané dětské nemoci

V interiéru budí kontroverze především první generace peugeotovského i-Cockpitu, jejíž nástupci ve vývojově mladších modelech se lvem v logu už se zdají přece jen přijatelnější. Přístrojový štít, na který se kouká přes horní částí věnce malého volantu, se snaží evokovat sportovní vozy, což platí i pro mírné zploštění spodní partie volantu. Chybí tu i řada starých dobrých hardwarových ovladačů, regulovat klimatizaci nebo vypínat start-stop přes (pod)menu dotykového displeje nesporně zdržuje a rozptyluje nejen zaneprázdněného řidiče.

Přechod do úsporného režimu Eco rozhodně zaznamenáte, vůz totiž citelně zleniví. Přesto si stále zachovává dostatečnou rezervu pro bezpečné předjíždění. Sport znamená nejen povel k vytáčení čtyřválce, ale i ztuhnutí řízení. Každý si tu tedy přijde na své. Ovšem kdo není hračička, nemusí se bát svěřit ani základnímu nastavení.

O francouzských dieselech už jste možná slyšeli leccos nelichotivého, ale ať je to pravda, nebo ne, snad nikdo jim neupírá reálně nízkou spotřebu. Pravda, normovaných 3,9 l na 100 km v kombinovaném režimu zůstává těžko splnitelným snem, v režimu Eco, nicméně při využívání slušné setrvačnosti kombi, s trochou předvídavosti a při plynulé akceleraci se snadno dostanete pod pět litrů.

Přestože se cena "našeho" 308 SW po započtení příplatkových prvků výbavy vyšplhala z 585 000 korun na 705 tisíc, pořád jde o rozumnou nabídku - zkuste si auto podobné velikosti u konkurence nakonfigurovat s panoramatickým oknem, osmistupňovým automatem, 18palcovými koly a masážními sedadly. Konkurence by v tom případě byla dražší.