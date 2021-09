Šeď na silnicích rozráží brčálový Francouz. Peugeot má novou 308, otestovali jsme ji

Bylo na čase vpustit trochu čerstvého vzduchu, Peugeot 308 si už žádal nový kabát. Francouzská automobilka modernizovala většinu svých modelů, ale rodinný hatchback byl na trhu už osmým rokem. Svezli jsme se novou, v pořadí třetí generací 308 v krátké verzi i kombíkem. Hýří barvami a láká na hybrid, přitom základní benzinový tříválec je ve skutečnosti to nejlepší, co v něm můžete mít.

Na parkovišti u malého letiště Cannes-Mandelieu to hýří barvami. Lahvově zelené hatchbacky doplňují petrolejové kombíky, barvy trochu neobvyklé ve třídě rodinných aut i na francouzské poměry.

"Chceme, aby naše auta byla vidět. A to je daleko jednodušší, když mají výraznou a málo vídanou barvu, jako je například tato nová výrazně zelená nebo petrolejová, kterou jsme představili. V moři šedých a bílých aut je pak na silnici jasně identifikovatelné," říká Agnès Tesson-Fagetová, projektová manažerka modelu 308.

Připouští přitom, že nakonec si zákazníci možná zvolí jiný, méně extravagantní a běžnější lak, přestože zmíněná zelená a tyrkysová jsou v nabídce laků jediné zadarmo. Když u ní zůstanou, pro Peugeot to bude dobře, protože neobvykle barevných aut si zkrátka na silnici všimnete hned, a tak má snadno zajištěnou reklamu.

Projíždět se ve Francii v novém Peugeotu je podobné, jako když na český venkov vyrazíte se zbrusu novou škodovkou. Francouzi se s vámi dávají do řeči, když zastavíte, vyptávají se na auto a komentují ho. Nová 308 se podle všeho líbí. Dosluhující generace Peugeot prodal 1,3 milionu, je to tedy extrémně úspěšný model.

Hatchback se mezigeneračně zvětšil o 114 mm, má o 55 mm delší rozvor. Současně je o chlup nižší a širší. Nově 308 dostala do nabídky dvě plug-in hybridní varianty. Vše o cenách nové generace a také porovnání s konkurencí v podobě Hyundaie i30, Fordu Focus, Kie Ceed, Opelu Astra, Škody Scala i Octavie i Volkswagenu Golf jsme už publikovali, teď přišla na řadu příležitost se v autě projet.

Design u hatchbacku se zdá, a to zejména zezadu, možná trochu těžkopádný, snaží se podobat minulé generaci, jen ji výrazně oživit, kombík má vyváženější proporce. Vzhledem, a to především světlomety s výraznými LED linkami "lvích drápů" a efektní masce chladiče se přibližuje veškeré současné produkci Peugeotu, je tedy na zákazníkovi, jestli je to právě jeho šálek čaje. Ihned si ale všimnete nového loga se lvem ve znaku, které 308 dostala jako první.

Interiér se Peugeotu povedl, v ergonomických sedadlech s certifikací AGR je příjemné sedět i celé odpoledne, na malý volant, který je pro Peugeoty typický, se dá zvyknout, jen je potřeba najít ideální polohu, aby bylo vidět na přístrojový štít.

Peugeoty sice nejsou uvnitř tak ergonomicky vypiplané jako například škodovky, ale na posádku se tu myslelo, a tak tu najdete třeba držáky telefonu nebo brýlí vyrobené 3D technologií, které se zastrčí do prohlubně na nápoje. Veškeré materiály v kabině působí kvalitně, skoro až prémiově.

Vyzkoušeli jsme jak běžné budíky v méně vybavených verzích, tak i-Cockpit s trojrozměrným zobrazováním údajů, osobně bychom dali přednost jednodušší variantě, i když 3D efekt funguje velmi dobře a pořád je tu dost fyzických tlačítek, aby se tu cítili komfortně i lidé, kteří tolik nehoví novým technologickým libůstkám.

Nové multimediální rozhraní funguje skvěle a hlavně rychle reaguje a na displej o rozměru 10 palců je dobře vidět, na spodní části jsou digitální tlačítka hlavních položek v menu a ještě níže fyzická, která ovládají klimatizaci.

Natažení rozvoru hatchbacku pomohlo, ve druhé řadě je o poznání více místa na kolena, přestože přední sedadla jsou docela velká. Kufr velikostí spadá do průměru třídy, v základu má 412 litrů (mezigeneračně o 58 l méně), hybridům se kvůli technice uložené pod podlahou zavazadelník zmenšil na 361 l. Úchyt zavírání pátých dveří je u 308 docela vysoko, a tak se v zimě tak snadno nešpiníte, kombík ho má níž.

Motorů je na výběr hodně, vedle dvou verzí benzinového tříválce s turbem tu je k dispozici 1,5litrový diesel a dva hybridy do zásuvky. Ty budou v západní Evropě rozhodně žádanější než v Česku, i proto, že tady se cenou blíží k milionu. "Očekáváme, že nejprodávanější bude 308 s motorem 1.2 PureTech," říká tisková mluvčí Peugeotu pro český trh Radka Matthey.

Měli jsme možnost si vyzkoušet většinu motorizací a obě karosářské varianty, přestože kombík SW přijde na český trh ještě později. I hatchback se k českým zákazníkům dostane až začátkem příštího roku.

Zážehová dvanáctistovka, a to dokonce v té nejslabší, 81kW variantě, je v hatchbacku s přehledem nejlepší. Tříválec pěkně táhne, je tichý, živě reaguje, má dost výkonu na udržení předpisových dálničních rychlostí a lineární křivku točivého momentu. Manuální převodovka má sice delší dráhy a zkrácení řadicí páky by prospělo, jinak ale autu není co vytknout, je pohodlné, ne však zbytečně měkké. A především je uvnitř příjemně ticho.

Naopak nejsilnější hybrid se 165 kW v porovnání se základní verzí tříválce nepůsobí o tolik agilněji, příčinou je vysoká hmotnost - auto s hybridní technologií v kufru váží o nezanedbatelných 300 kg víc. Dojeli jsme čistě na elektřinu zhruba 50 km, a tak může dávat smysl těm, kteří denně dojíždí do práce zhruba takový počet kilometrů a mají dostatečnou disciplínu, aby pravidelně nabíjeli.

Odrazuje však vysoká cena - i slabší hybrid stojí 770 tisíc, silnější milion. S dieselem je 308 rovněž těžkopádnější, lákadlem může být tedy především nízká spotřeba.

Nejlevnější 308 vyjde na 465 tisíc pro 1.2 PureTech 81 kW, automat je za 55tisícový příplatek až k silnější, 96kilowattové verzi. Ta je mimochodem opravdu vynikající, kdo se však spokojí s manuálem a krátkou variantou 308, nejslabší varianta je dostačující a cenově adekvátní i s ohledem na dobrou výbavu.

Peugeotu se tedy daří vyniknout ve třídě rodinných hatchbacků jemnými odlišnostmi. Má hezký a dobře odhlučněný interiér, dobře naladěný podvozek, který je komfortní a tak akorát agilní, slušnou výbavu, doporučeníhodný základní benzinový motor, a jestli bude zelený, na parkovišti ho hledat nebudete.