Design, který obstál ve zkoušce času. Zemřel "pan Volvo" Peter Horbury

Lehkost, s jakou tvořil, by mu většina automobilových designérů mohla závidět. Nikdy nenakreslil nic, co by se s odstupem času dalo označit za nepovedené či poplatné době. A jeho představa o dokonalosti byla po celou dobu kariéry neměnná. Peter Horbury, který zemřel minulý týden ve věku 73 let, byl v první řadě fanouškem jednoduchosti.

Novináři jej milovali, protože při svých četných rozhovorech nikdy nepoužíval klišé procezené přes kontrolory v PR oddělení. Ctili ho jeho spolupracovníci, neboť se nesnažil věci měnit radikálně, ale vždy projevoval cit pro kontinuitu. A nechtěl zákazníky vychovávat, nýbrž měl pochopení pro jejich potřeby a zvyklosti. Související Jelen v teplákách, havran i labrador. Jak vidí automobilky umělá inteligence 20 fotografií S trpělivostí sobě vlastní pokaždé odpovídal na otázku, která se vždy nabízela: co si myslí o hranatém designu švédské automobilky. A pokaždé na ni dal stejnou odpověď: "Když něco chcete bezpečně přepravit, zabalíte to do krabice. A přesně to je vyjádřením značky Volvo." Horbury měl také v oblibě nákladní auta a pick-upy, které jsou podle něj součástí americké DNA. "V minulosti osadníci křižovali kontinent na vysoko posazených vozech, aby mohli z dálky zahlédnout nebezpečí," říkával. A když později pracoval pro značku Lotus, našel i tady rychle správný recept na úspěch: "Budeme pěstovat krásu jako hlavní směr pro všechny budoucí Lotusy, bez ohledu na to, o jaký druh auta se bude jednat." Rodák z anglického Alnwicku odstartoval svou kariéru u britské pobočky Chrysleru. Záhy však přešel do vývojového centra Volva v Nizozemsku, kde pracoval na odvážném třídveřovém hatchbacku 480. Šéfem designérů Volva se stal v roce 1991, aby pak po dlouhých jedenáct let vytvářel moderní podobu švédských aut. Za její základ je považován koncept ECC z roku 1992, který nadělil Volvu tvary, z nichž těží dodnes. Související Malé auto, které má umět velké věci. EX30 je nejrychlejší Volvo a překvapilo cenou 27 fotografií Posledním autem z "Horburyovy éry" byla C30 z roku 2006. V té době už však vedl design všech prémiových značek koncernu Ford: od Jaguaru přes Land Rover, Aston Martin až po Volvo. V květnu 2009 se Horbury vrátil do Volva, aby ve funkci viceprezidenta designu vystřídal Steva Mattina. V té době už Volvo patřilo čínskému koncernu Geely a Horburovou první prací byl koncepční sedan Universe představený na autosalonu v Šanghaji. Je pozoruhodné, jak je auto do dnešních dnů moderní. I tentokrát budoucnost Volva Horbury trefil přesně. Pro Horburyho je příznačné, že v době šanghajské premiéry v roce 2011 už formálně neměl s Volvem nic společného. Tou dobou už hledal novou podobu značek koncernu Geely. Stejným úkolem jej před dvěma lety čínské vedení pověřilo i u značky Lotus. "Vždycky jsem věřil spíš na krásné tvary než na přehnanou zdobnost. Trvá to déle, je s tím víc práce a chce to i trochu dovedností. Nemusíte dělat bezdůvodné linky na bok karoserie, abyste vyvolali vzrušení. Slibuji vám, že můj design obstojí ve zkoušce času," řekl kdysi Horbury v interview pro magazín MotorTrend. Čas mu dal za pravdu už během jeho relativně krátkého života. Ne každý designér má ve své profesní kariéře takové štěstí.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!