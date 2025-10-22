Peklo v Korunovační. Radnice přibrzdila auta semaforem, vznikají tu dlouhé kolony

"Je to strašné, uděláte s tím něco?" volá z okna řidička bílého seatu, když vidí, že si fotíme dlouhou kolonu aut táhnoucí se do Korunovační až od Krupkova náměstí v Praze 6. Ne že by v těchto místech byly kolony výjimečné, ale v posledních týdnech jsou tu až nápadně často. A to i tehdy, když je v okolí Praha volně průjezdná.
Všímá si toho i Daniela Vaculíková z Roztok, která tudy pravidelně vozí dceru na bruslení. "V sobotu ráno tu nikdy problémy nebyly. Až poslední dobou si tu pokaždé postojím pět až deset minut," říká.
Nervozita řidičů v koloně aut poskakujících do prudkého kopce v sousedství ruského velvyslanectví by se dala krájet. Kouř z výfuků a pach spáleného spojkového obložení vibrující scenérii dobře dokresluje, vše ale jakoby zázrakem končí na semaforu s ulicí Sládkova. Za ním už je Korunovační až ke křižovatce na Letenském náměstí úplně prázdná.
Řidič Porsche Cayenne tu zrovna prudce vyráží vstříc semaforu v dáli, jakmile se červená změní ve žlutou. Je to ale marný pokus stihnout na příštích světlech zelenou, protože semafor na následující křižovatce je nastaven tak, aby se to ani tímto riskantním způsobem stihnout nedalo.
Z kolony tu přitom není kam uhnout. Řidiči, kteří odtud dříve směřovali do tunelového komplexu Blanka, mohli zvolit trasu přilehlými ulicemi kolem fotbalového stadionu. To už ale nově není možné, protože městská část tu nechala instalovat jednosměrky. Proč v těchto místech dopravu zadržuje?
Podle mluvčího radnice Prahy 7 Martina Vokuše docházelo na přechodu u ulice Sládkova, kde stojí blokační semafor, opakovaně k nebezpečným situacím. Auta vjíždějící ze Sládkovy ulice do zaplněné křižovatky tu měla ohrožovat chodce, především děti z přilehlé základní školy. "Jen za poslední dva roky zde došlo ke čtyřem takovým případům, které naštěstí neskončily těžkým zraněním," dodává.
Projektant tak podle mluvčího doporučil řešit situaci přidáním ostrůvku na přechod a úpravou světelné signalizace tak, že je synchronizována se zelenou na Letenském náměstí. "Auta tedy vyčkávají před ulicí Sládkova a jsou puštěna v předstihu, aby dojela na Letenské náměstí, kde jim padne zelená, a plynule mohla pokračovat křižovatkou dál."
Podle Vokuše se do propustnosti Letenského náměstí nijak nezasahovalo a kolony jsou prý spíše psychologickým dojmem. Fakt, že městská část nechala zneprůjezdnit i trasu do městských tunelů ulicí Jana Zajíce, vedoucí mimo přetíženou křižovatku, vysvětluje mluvčí stížnostmi místních obyvatel na auta tranzitující "vyššími rychlostmi" v místech, kde se pohybují chodci.
Mluvčí zároveň potvrdil, že s přenastavením blokačního semaforu Praha 7 do budoucna nepočítá. "Proběhlo pečlivé testování za účasti policie, projektantů Technické správy komunikací, odboru dopravy magistrátu, pod který Korunovační a Letenské náměstí spadají, odboru dopravy Prahy 7 i samosprávy. V praxi bylo ověřeno, že nastavení je nyní optimální."
Navzdory všem ověřením by ale křižovatkou na Letenském náměstí mohlo z Korunovační projet více aut, než propustí semafor na úrovni ulice Sládkova, jak se na vlastní oči přesvědčili i redaktoři Aktuálně.cz, když situaci na místě mapovali.
Takovou zkušenost nevylučuje ani mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Světelná signalizace na Letenském náměstí podle něj pracuje v dynamickém režimu s preferencí tramvají jezdících obousměrně mezi Strossmayerovým náměstím a Letenskou plání, a také s regulací délky volna ve směru do Letenského tunelu. "Proto se může v některých cyklech jevit, že existuje určitá kapacita, která by mohla být zvýšena prodloužením volna ve směru z křižovatky Korunovační - Sládkova k Letenskému náměstí," říká.
Za období prověřování však podle Hofmana došli odborníci z TSK k "vyváženému nastavení, které z hlediska délky volna světelné signalizace odpovídá současnému maximu možného".
Hofman však nevylučuje, že k úpravám v Korunovační nakonec dojde, i když současné nastavení považuje magistrát za optimální. "Situaci jsme monitorovali a monitorovat budeme," uzavírá Hofman.