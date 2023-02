Parkování v Praze je nově možné platit i přes Lítačku. Na jeden klik

Mobilní aplikace PID Lítačka sloužící k nákupu jízdenek a časových kuponů pro hromadnou dopravu v Praze a Středočeském kraji získala novou funkci. Nyní s ní lze jednoduše platit za parkování auta v pražských zónách placeného stání.

Uhradit jízdné v hromadné dopravě i poplatek za parkování auta je nově možné s jedinou aplikací. S pomocí platební karty, Apple Pay nebo nově i Google Pay to umožňuje "apka" Pražské integrované dopravy Lítačka. Podle zjištění Aktuálně.cz jsou nové funkce avizované pražským magistrátem již funkční.

"Pro uživatele je to mnohem pohodlnější, má tam uloženou svoji espézetku, zároveň ho aplikace upozorní, kdy zaplacené parkování vypršelo. Tohle bylo dříve možné přes webové rozhraní, nyní je to mnohem pohodlnější," komentoval novinku náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr ve vysílání stanice ČRo Plus.

Aplikace umožňuje spravovat registrační značky všech automobilů, které uživatel používá. Spolu s notifikací na konec placené doby lze zároveň prodloužit dobu parkování platbou "na jeden klik". K dispozici je také mapa zón placeného stání a navigace, která řidiče dovede na místo parkování.

"Během letošního roku bychom rádi představili další novinku, na které teď intenzivně pracujeme. Souvisí s rozšířením možností najít optimální trasu pomocí kombinace různých dopravních prostředků," říká generální ředitel společnosti Operátor ICT Tomáš Barczi, která pro město aplikaci vyvíjí. Nové funkce Lítačky jsou k dispozici od verze 3.9.4 v případě iOS, respektive 3.9.3 u Androidu.