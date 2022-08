"Velmi dobrý stav." Proč se všechna auta inzerují jako nebouraná a co s tím

Lékařský bonmot říká, že po čtyřicítce není nikdo zdravý, jen špatně vyšetřený. S ojetými auty je to právě tak. Čím jsou starší, tím víc mají za sebou karambolů a šrámů. Nový nárazník na šestiletém voze není důvod nekoupit. Co když ale šlo o vážnou havárii? A musí bazar říct celou pravdu? Po historii auta se vyplatí zapátrat nezávisle a před koupí.

S požadavkem na naprosto netknuté auto byste v bazaru málokdy pořídili. S každým tisícem najetých kilometrů roste šance na nějakou kolizi. Výměna plastových dílů, světlometů, přelakované dveře či blatníky jsou po pár letech běžné. A neznamenají, že byste se vozu měli vyhnout.

Dotknou-li se opravy nosných částí, je už na místě zdrženlivost. Špatně opravená struktura by nemusela vydržet při dalším nárazu. Pakliže značková dílna při opravě dodrží postupy předepsané výrobcem, je to lepší, ale i o takovém zásahu byste měli před koupí vědět.

Tento rozdíl vysvětluje, proč převažující většina inzerátů obsahuje v popisu magické slůvko "nebourané", nebo prostě žádnou nehodu nezmiňuje. Myslí se tím, že vozidlo neprošlo vážnou havárií, která by změnila jeho vlastnosti. Také proto nikdy nechybí dovětek, že údaje jsou jen informační a inzerát není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku.

Je férové lákat lidi na nebouraný stav a s pravdou vyjít ven až na místě? Prodejci ojetin přiznávají, že jde o psychologii zákazníka. "Havárie budí negativní emoce. Když ji zmíníte hned na začátku, lidi to odradí a nepřijdou se ani podívat," řekl nám jeden z nich.

Opačně to dopadá, když se zákazník v autě nejdříve sveze, prohlédne si detaily v interiéru a získá zaujetí pro věc. Informace o opravách či dalších nedostatcích už dává na druhou misku vah. "Tak v sedmdesáti procentech případů si auto nakonec koupí," dodává náš zdroj.

Seriozní obchodník ovšem zákazníkovi v tu chvíli musí říct celou pravdu a do do dokumentace ke smlouvě zapíše rozsah opravovaných částí.

Pokročilí zájemci mohou hledat sami. U specializovaných kanceláří, které spolupracují se stanicemi STK, opravnami a pojišťovnami, lze podle čísla karoserie najít záznamy z historie vozu. Nejznámější z těchto služeb je Autotracer firmy Cebia. Za poplatek od dvou set do šesti set korun v něm najdete stavy kilometrů při povinných prohlídkách, v řadě případů i fotogragie z nehod.

Jako u Fabie, kterou vidíte na snímcích v galerii. Jako dvouletá prodělala v roce 2017 v Německu vážnou havárii. Měla odřený celý pravý bok a roh vlevo vzadu, vylomené kolo, vystřelené airbagy. Cebia se v tomto případě dostala i k servisním datům: v opravně rovnali přední nosník i pravý sloupek a měnili část prahu.

V záznamech najdeme i snímky inzerátů. Nezávislý český autobazar vůz po opravě prodal za 280 tisíc korun. Další majitel s ním za čtyři roky najel sto dvacet tisíc kilometrů a pak ho nechal protiúčtem u značkového prodejce Hyundai. Zde byl vůz nabízen s popisem "Stav: velmi dobrý".

Dealerství bez rozdílu značky většinou takto vykoupená auta nabízejí s velkou slevou. Což často vede k tomu, že od nich auto odveze další překupník a nabídne ho sám za vyšší cenu. Pokud v inzerátu neuvede číslo karoserie, do databáze Cebie se nedostane.

Měli obchodníci v inzerátech uvádět rozsah poškození? To nás vrací k úvaze o psychologii zákazníka. Psané právo ani obchodnické zvyklosti neznají definici vážné havárie. Nabídka na internetu musí být stručná a nejde do hloubky, podrobnosti by měl prodejce kupujícímu sdělit osobně.

Opačný postup by podle obchodníků vrhal špatné světlo na vozidla po menších kolizích, kdy stačí vyměnit nárazník a světlo.

Při koupi vozu je tedy jako obvykle na místě asertivita. Trvejte na tom, aby byly ve smlouvě či protokolu zapsány všechny opravované díly, a nenechte se odbýt vágními formulacemi jako "oprava po nehodě na pravou část".

Pokud se prodávající zdráhá, je to varování. Podle zákona by při reklamaci musel uvést věc do stavu odpovídajícího smlouvě. To u auta po těžké havárii nejde, takže byste mohli od smlouvy odstoupit.

Nejdůkladnější obranou před špatnou koupí zůstává prohlídka v nezávislém servisu. Už proto, že do hledáčku "detektivů" se nemusí dostat všechno, zejména v zahraničí. Jako první síto však prověrka historie může posloužit velmi dobře a také levněji.