Otázka zmrzlé posádky: Jak dlouho vydrží elektromobil topit v zimní zácpě na dálnici?

Než vyjedete na delší cestu, natankujte plnou nádrž. Taková je autoškolská poučka pro jízdu v zimě. Když někde zůstanete stát, nezbylo by než se jen modlit, abyste měli v nádrži dost paliva na to, aby nebylo nutné vypínat motor, který ohřívá kabinu. Jak je to ale u elektromobilů? Jak dlouho vydrží jejich baterie topit?

Přesně na tu otázku se rozhodl odpovědět německý autoklub ADAC. Vzal tedy dva z dostupnějších elektromobilů, Renault Zoe a Volkswagen e-up, a v testu ověřil, jak dlouho jejich baterie vydrží topit. Zimní test topení elektromobilů v podání autoklubu ADAC. | Foto: ADAC Podmínky byly tvrdé, auta byla odstavena se spuštěným topením po dobu 12 hodin přes noc. Teploty se přitom pohybovaly mezi minus devíti a minus čtrnácti stupni Celsia. Teplota v interiéru byla během pokusu nastavena na 22 stupňů, zapnuto bylo i vyhřívání sedadel a parkovací světla. Výsledek? Po dvanácti hodinách spotřeboval Renault Zoe k topení 70 procent své baterie, u Volkswagenu vysálo simulované stání v koloně osmdesát procent. ADAC vypočítává, že Zoe s baterií o kapacitě 52 kWh by takto vydrželo 17 hodin, což odpovídá spotřebě 3 kWh na hodinu. Elektrický Volkswagen má baterii menší, má jen 32,3 kWh, a tak by vydržel hodin patnáct, což odpovídá spotřebě 2,2 kWh/h. Související Elektrickou tříkolku musela z tunelu vytlačit policie. Baterie nezvládla vysoký mráz Uvedené doby pochopitelně platí jen s plnou baterií, poloprázdný akumulátor tak dlouho topit nevydrží. Pokud tedy vyrážíte na delší cestu v zimě a nejste si jistí, jaká bude doprava, doporučuje ADAC auto před cestou nabít. To však u elektromobilů platí i v létě. Pokud už se do podobné prekérní situace s elektromobilem dostanete, doporučuje autoklub vypnout nepotřebné spotřebiče jako vyhřívání skel, stěrače nebo potkávací světla, z bezpečnostních důvodů by měla stačit parkovací. Pochopitelně pomůže i snížení teploty nebo přepnutí na vnitřní cirkulaci vzduchu. Vyhřívání sedadel se naopak vypínat nevyplatí, má velice nízkou spotřebu. Související Dojezd v zimě odděluje elektromobilní zrno od plev. Dobře si vede nošovická Kona 20 fotografií Jak si elektromobil v takové disciplíně vede ve srovnání se spalovacím autem? Konvenční vůz na volnoběh spotřebuje podle TÜV Nord podle typu 0,8 až 1,5 litru benzinu nebo nafty za hodinu, když musí pomocí elektrického topení ještě přitápět, bude to o něco více. Pokud bychom tedy vzali typický vůz s plnou padesátilitrovou nádrží, dá se čekat, že podobně topit na volnoběh by mělo zvládnout cca po dobu 25 hodin, jen lokální emise by pochopitelně byly o dost horší než u uvízlého elektromobilu. Nejmenší vliv na dojezd budou v zimní zácpě pociťovat majitelé aut s nezávislým topením. To si podle Škody řekne asi o 0,4 litru paliva na hodinu.