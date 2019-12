Originální díly? A proč? Když servis opravuje vůz jiné značky, politika jde stranou

Odjakživa platí, že co automobilka, to originál. Počínaje designem vozidel přes atmosféru prodejního místa až k pojetí servisu. Dosud sem neodmyslitelně patřil i obchod s originálními součástkami, který však stále zřetelněji ustupuje houstnoucímu ekonomickému tlaku. Když jde o to, jak přetáhnout zákazníky konkurenci, nikdo nezná bratra.

Na úvod pár citací z odborné literatury. Náhradní díly Ford vyrábíme podle stejně vysokých standardů jako auta, zajistí vám maximální výkon, bezpečnost i odolnost. Peugeot vám nabízí náhradní díly, které se dokonale hodí pro váš vůz. Jedná se o nejvíce spolehlivé, bezpečné a cenově dostupné řešení pro údržbu vašeho vozu. Kvalitu originálních dílů Renault zaručuje 5000 bezpečnostních zkoušek ročně. S originálními díly Škoda váš automobil zůstává po celou dobu svého životního cyklu na stejné kvalitativní úrovni, jako když sjel z výrobní linky. Originální díly Toyota jsou vyrobené ve stejném závodu jako váš vůz a podléhají přísným normám v oblasti kvality a spolehlivosti. Originální díly Opel vznikají s vývojem vozu, a jsou proto optimálně sladěné s každým modelem.

Ještě jsme nebyli u Mazdy, Hyundaie a Citroënu, ale výsledek si jistě domyslíte. Ať máte doma auto jakékoli značky, můžete se spolehnout, že originální díly z autorizovaného servisu jsou nejenom nejlepší, ale vlastně jediné správné. A vaše peněženka si zajisté všimla, že za tuto jistotu si značková síť nechá dobře zaplatit.

Proto existuje takzvaná druhovýroba, tedy nabídka dílů neoriginálních, avšak funkčně shodných. V cenách i kvalitě samozřejmě panují značné rozdíly, nicméně zkušení opraváři vědí, že existuje jakási první liga dodavatelů, jejichž mechanické komponenty se ve skutečnosti montují do aut ve všech továrnách od Dacie po Mercedes.

Namátkou jmenujme značky jako Bosch, Siemens, Continental, Brembo, TRW, LUK, Sachs, Federal Mogul, SKF, Denso, Delphi nebo Valeo. Jejich loga jsou vyražená na všech ramenech podvozku, vstřikovacích čerpadlech, cívkách zapalování nebo kladkách řemenů, ať už jsou zabalené do krabice s kosočtvercem Renaultu nebo vrtulí BMW.

V minulosti platilo, že autorizovaný servis vám mohl nabídnout jen originální díly s přirážkou odpovídající prestiži značky. Zcela běžně 60 %, u značek prémiových i vysoké stovky procent. Tyto marže tvoří nezanedbatelnou součást příjmů každé automobilky, proto se musí každoročně splnit předepsaný plán prodeje.

Cenově výhodnější druhovýrobu jste dostali jen v nezávislých autodílnách, které však zejména u novějších modelů nevládly znalostmi, speciálními postupy a diagnostikou. Orientovaly se proto na starší auta, což se logicky sešlo s klientelou, která má méně peněz.

Zaběhané pořádky před deseti lety rozbourala takzvaná Bloková výjimka Evropské unie, která chrání spotřebitele před monopoly. Dovozci automobilů jsou od té doby povinní prodat servisní data a přístupy do databází každé dílně, která projeví zájem. Soukromý opravář tím získal možnost provádět záruční údržbu zcela nových vozů. Naopak značkový servis vám nesmí nutit díly jediného výrobce nebo trojnásobně předražený olej.

Obě strany se nové situaci rychle přizpůsobily. Zákazníci si začali do opraven nosit součástky a oleje nakoupené v e-shopech. Moderní prosklený showroom přestal znamenat, že můžete diktovat ceny. Zisky klesaly, a tak si značkové servisy začaly hledět i starších aut a vymýšlet způsoby, jak si je udržet.

Nejznámějším vstřícným krokem jsou věrnostní programy jako třeba Ford 5+, kde auta starší pěti let získávají 20% slevu na díly a zvýhodněnou hodinovou sazbu. V systému Honda Premium Quality za věrnost značkovému servisu získáte až do osmi let některé díly zdarma, takže při poruše platíte jen za práci.

Náročnější způsob zvolila Škoda se zvláštní řadou dílů Economy, které jsou levnější, přestože nesou logo, schválení i hrdost značky. Výfuk už není z nerezového, ale pohliníkovaného plechu, baterie má méně olova, brzdové destičky jednodušší směs. Takové součástky vydrží méně, ale dávají jistotu kvality a pro majitele starších vozů představují zajímavou alternativu. Do servisu rádi přijedou znovu a výrobce jim prodá aspoň nějaké díly, jejichž nižší marže jsou lepší než žádné.

Levnější díly pro starší auta nabízí třeba také Renault pod značkou Motrio a některé další sítě. Ať už ale pořídíte ekonomickou nebo prémiovou variantu, v krabicích najdete stále výrobky od Bosche, Continentalu, Valea a celé té partičky zmíněné výše. Dvojí kvalita ještě jasněji ukazuje neudržitelnost pohádky o tom, že díly se vyrábějí tam, co auto.

Naplno se to projevuje teď, kdy je na obzoru úpadek obchodu s automobily a konkurenční boj přituhuje. Jednotlivé sítě už vyčerpaly možnosti, jak nalákat majitele vozů vlastní značky, a začínají se přetahovat mezi sebou.

Ford loni rozšířil svůj elektronický katalog dílů o rozsáhlou databázi Omnicraft, která servisům umožňuje jedním klikem nakupovat součástky na vozidla všech značek. Nyní přichází se stejnou službou Peugeot pod názvem Servicebox Multibrand. Autorizované servisy tak můžou obsloužit vozidla různých značek, což je výhodné třeba pro firmu, jejíž montéři jezdí v dodávkách Fordu či Peugeotu a obchodní zástupci ve škodovkách.

A co myslíte, jestlipak je těmto vozidlům dopřáno to nejlepší z nejlepšího, originální díly vyvinuté přesně pro daný model a vyrobené tam, kde auto samo? Nikoli, vždyť by to znamenalo platit 60% marži konkurenci. "Jedná se o identické díly z druhovýroby (např. Bosch), s dodávkami originálních dílů jiných značek se nepočítá," potvrzuje mluvčí Peugeotu Radka Matthey. Martin Linhart z Fordu dodává, že nejčastěji jde o díly běžné spotřeby, jakou jsou brzdy nebo baterie, ale dochází i na sofisitikovanější opravy jako pohon ventilových rozvodů.

Právě tady by přitom nákup originálních dílů mohl mít smysl. Během výroby jedné modelové řady může docházet k úpravám, a zatímco značkový katalog změny ihned reflektuje, druhovýroba ještě několik let dodává starší verzi. Takových případů ovšem není moc a zkušení mechanici se je dokážou zjistit z dalších zdrojů.

Čímž se dotýkáme hlavního problému současného opravárenství. "Svoje auto klidně svěřím dílně jiné značky, když budu mít jistotu, že se tam o ně postarají dobře," řekl nám mechanik značkového servisu Peugeot, který v minulosti pracoval u konkurence. Naráží na to, že o kvalitě služby v první řadě nerozhodují katalogy a součástky, ale schopní a motivovaní lidé.

Co naplat, sjednocování servisních služeb je nevyhnutelným trendem budoucnosti - stejně jako už dvacet let posiluje sdílení vývoje a výroby. Opravna, která zákazníky přesvědčí, má dnes nejen legislativně dané, ale i zasloužené právo nabízet dobrou práci zákazníkům vozů všech značek.

Přesto jsme zvědavi, který výrobce projeví takový smysl pro humor, aby na své stránky otevřeně a po pravdě napsal: Naše originální díly pocházejí ze stejného závodu, ze kterého vyjíždění nové Fiaty. Jejich návrh byl od začátku vývoje konzultován s odborníky Hyundaie, naprostou bezpečnost každoročně prokazuje 5000 náročných testů u Renaultu, podléhají přísným kvalitativním normám Toyoty, a proto přesně pasují na každý model Opelu.